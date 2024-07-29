Шок-ресерч: клетчатка действует как натуральный аналог «Оземпика»! Эпидемия «уколов похудения» окончена? Какие продукты помогают сбросить вес?

Всем стройнеющим, худеющим и сушащимся, одобряющими и осуждающим «Оземпик»! В журнале The Journal of Nutrition опубликовано исследование, в котором ученые пришли к удивительному выводу: продукты с определенной формой клетчатки имитируют действие самого популярного сейчас препарата для похудения через блокировку голода. Верить ли ресерчу на 100%? Какие каши срочно вводить в рацион завтраков? И можно ли вылечить этой волшебной едой ожирение? Отвечаем на наши любимые доказательные вопросы.
Логика исследователей
Ученые строили свои эксперименты на логическом медицинском утверждении: микробиота кишечника связана с развитием метаболических заболеваний, а диета формирует микробиоту кишечника. Соответственно, диета, положительно влияющая на микробиоту кишечника, защищает от метаболических заболеваний, к примеру, от диабета и ожирения.
Как объяснила Марина Когай, врач-диетолог и популяризатор науки, действительно есть исследования, демонстрирующие, что качество микробиоты кишечника помогает человеку снизить вес или набрать. К примеру, в одном из них было показано, что в микробиоте пациентов с ожирением было больше бактерий типа Firmicutes, а в кишечнике здоровых участников наблюдалось большее количество бактерий Bacteroidetes. Однако — сразу предупреждает эксперт — здоровый микробиом формируется не под влиянием отдельных продуктов, а в результате регулярного сбалансированного рациона.
Предмет изучения
Испытания проводились на мышах, которые долгое время потребляли пищу с большим количеством жиров. Затем исследователи изменили их рацион, и животные получали разные формы диетической клетчатки: пектин, β-глюкан, пшеничный декстрин, резистентный крахмал и целлюлозу. Почему типы растительных волокон отличались? Потому что для полноты исследования нужно было оценить, все ли они одинаково влияют на метаболический гомеостаз.
Итого
Все волокна так или иначе положительно влияли на микробиоту кишечника, но только β-глюкан увеличил расход энергии мышей, приостановив набор веса и снизив ожирение, и увеличил толерантность организма к глюкозе. Также ученые заметили, что количество полезных бактерий в кишечнике (в том числе Lachnospiraceae и Lactobacillus) повысилось у мышей, принимавших этот вид клетчатки, но до конца подтвердить прямую связь не удалось.
Обнаруженная биомеханика β-глюкана
β-глюкан — растворимая клетчатка высокой вязкости, которая содержится в наибольшем количестве в овсе и ячмене (именно эти продукты вошли в меню экспериментальных животных). Эта молекула повышает концентрацию метаболита-бутирата в кишечнике, и он, в свою очередь, высвобождает в организме натуральный белок под названием глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1), который регулирует производство инсулина. А какое лекарство основано на аналогичном ГПП-1 действии? Правильно, «Оземпик» и другие препараты семаглутида! Марина Когай уточняет, что они влияют на потребление энергии (не на скорость метаболизма!) следующим образом:
- влияют на центр голода/насыщения в головном мозге;
- посредством косвенной активации через блуждающий нерв усиливают сигналы насыщения и ослабляют сигналы голода;
- влияют на пищевые мотивационные реакции (меньше тянет к еде),
- снижают общую вкусовую привлекательность;
- задерживают опорожнение желудка (дольше чувство сытости);
! Но частым осложнением препарата являются тошнота и рвота, что, по мнению некоторых авторов, тоже ведет к снижению веса.
Всем пора отказаться от «Оземпика»?
Для начала повторим дисклеймер: волшебной таблетки для похудения нет, и ее не придумают. Даже на препаратах, влияющих на голод, не все пациенты худеют — признает диетолог Когай — а после отмены лекарства у многих из них цифра на весах начинает набираться вновь. Если нет плацдарма из полезных привычек, то новую массу тела не удержать.
Если человек принимает лекарство по показаниям (а не просто грешит уколами, чтобы не ходить в зал), то отменять прием, не обсудив это с врачом, не нужно. Клетчатка работает на гораздо более низкой мощности, чем ее медикаментозный «аналог», поэтому не станет таким же действенным способом лечения ожирения и диабета.
Здесь еще нужно сделать оговорку, что исследования в принципе проходили на мышах, так что уровень «оземпиковой» эффективности клетчатки для человека нужно устанавливать отдельно.
А вот если прямой необходимости в «Оземпике» нет (человек не болен), то вполне может порадовать свой организм едой с β-глюканом. Потому что доказанной пользы он приносит много.
В чем доказанная польза β-глюкана?
Во-первых, у этого волокна есть прекрасное антиоксидантное свойство: оно отлавливает активные формы кислорода, препятствуя окислению и появлению свободных радикалов, и так защищает клетки от разрушения, а еще комплементарно облегчает состояние при гипертонии и атеросклерозе и снижает нагрузку на сердце. Во-вторых, β-глюкан предотвращает всасывание холестерина, что стимулирует пищеварение, и поддерживает производство короткоцепочечных жирных кислот (главных источников энергии!) в кишечнике. В-третьих, данная форма клетчатки активирует клетки иммунной системы и запускает иммуностимулирующее и противоопухолевое действие (профилактирует рак толстой кишки!).
В каких продуктах содержится чудное волокно?
- В зерновых: овсе (отруби — маст-трай!) и ячмене;
- В речных и морских водорослях;
- В некоторых грибах — радуются любители супа мисо — шиитаке, майтаке, рейши.
- Самый недиетический пункт: в хлебопекарных дрожжах.
Но!
Марина Когай
к.м.н, врач-диетолог, Гастроэнтерологический центр «Эксперт», эксперт фонда «Не напрасно»
«Что касается рациона, то не ждите чудо-блюдо и уже сегодня предпочитайте наиболее натуральные позиции, ешьте достаточно белка, овощей и фруктов, выбирайте цельные зерна, не ограничивайте кисломолочные продукты. И, конечно, ведите активный образ жизни: чем больше мышц, тем больше жира расходует организм, а поддерживает количество и качество мышц только физическая активность. Тогда стройность станет вашим образом жизни».
Редакция напоминает, что пищевые продукты могут иметь противопоказания и не могут заменить собой лекарства. Для составления рациона необходима консультация специалиста.
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