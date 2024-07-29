Шок-ресерч: клетчатка действует как натуральный аналог «Оземпика»! Эпидемия «уколов похудения» окончена? Какие продукты помогают сбросить вес?

Логика исследователей

Ученые строили свои эксперименты на логическом медицинском утверждении: микробиота кишечника связана с развитием метаболических заболеваний, а диета формирует микробиоту кишечника. Соответственно, диета, положительно влияющая на микробиоту кишечника, защищает от метаболических заболеваний, к примеру, от диабета и ожирения.

Как объяснила Марина Когай, врач-диетолог и популяризатор науки, действительно есть исследования, демонстрирующие, что качество микробиоты кишечника помогает человеку снизить вес или набрать. К примеру, в одном из них было показано, что в микробиоте пациентов с ожирением было больше бактерий типа Firmicutes, а в кишечнике здоровых участников наблюдалось большее количество бактерий Bacteroidetes. Однако — сразу предупреждает эксперт — здоровый микробиом формируется не под влиянием отдельных продуктов, а в результате регулярного сбалансированного рациона.

Предмет изучения

Испытания проводились на мышах, которые долгое время потребляли пищу с большим количеством жиров. Затем исследователи изменили их рацион, и животные получали разные формы диетической клетчатки: пектин, β-глюкан, пшеничный декстрин, резистентный крахмал и целлюлозу. Почему типы растительных волокон отличались? Потому что для полноты исследования нужно было оценить, все ли они одинаково влияют на метаболический гомеостаз.

Итого

Все волокна так или иначе положительно влияли на микробиоту кишечника, но только β-глюкан увеличил расход энергии мышей, приостановив набор веса и снизив ожирение, и увеличил толерантность организма к глюкозе. Также ученые заметили, что количество полезных бактерий в кишечнике (в том числе Lachnospiraceae и Lactobacillus) повысилось у мышей, принимавших этот вид клетчатки, но до конца подтвердить прямую связь не удалось.

Обнаруженная биомеханика β-глюкана

β-глюкан — растворимая клетчатка высокой вязкости, которая содержится в наибольшем количестве в овсе и ячмене (именно эти продукты вошли в меню экспериментальных животных). Эта молекула повышает концентрацию метаболита-бутирата в кишечнике, и он, в свою очередь, высвобождает в организме натуральный белок под названием глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1), который регулирует производство инсулина. А какое лекарство основано на аналогичном ГПП-1 действии? Правильно, «Оземпик» и другие препараты семаглутида! Марина Когай уточняет, что они влияют на потребление энергии (не на скорость метаболизма!) следующим образом:

влияют на центр голода/насыщения в головном мозге;

посредством косвенной активации через блуждающий нерв усиливают сигналы насыщения и ослабляют сигналы голода;

влияют на пищевые мотивационные реакции (меньше тянет к еде),

снижают общую вкусовую привлекательность;

задерживают опорожнение желудка (дольше чувство сытости);

! Но частым осложнением препарата являются тошнота и рвота, что, по мнению некоторых авторов, тоже ведет к снижению веса.