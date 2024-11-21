Запасаемся и пашем! Какие витамины и БАДы помогут вывезти ноябрь (и всю зиму)?

Если нервишки пошаливают, глаз подергивается, а соскрести себя с кровати каждое утро все труднее и труднее, то есть смысл задуматься о помощи организму. Составили с экспертами Helbe шорт-лист анализов и добавок, которые помогут превратиться из желейного человека в железного!
Какие анализы лучше сдать перед покупкой БАД-банки?
Эти тесты понадобятся, чтобы врач назначил необходимую дозировку либо направил на дополнительные исследования, если нужно уточнить, что именно происходит с организмом и чем вызван дефицит.
- Анализ на витамин D
С его помощью оценивается, насколько организм страдает от недостатка света. Сдавать анализ нужно хотя бы раз в год. А в обязательном порядке он назначается пациентам из группы риска по дефициту (беременным женщинам, пожилым людям с историей падений и переломов, людям с болезнями почек и остеопорозом).
- Общий анализ крови
В холодное время года, когда организм особенно уязвим, исследование помогает выявить воспалительные процессы и отследить общее состояние здоровья.
- Ферритин
Это показатель запасов железа, которое буквально дает нам силы жить, любить и трудиться. Недостаток железа вызывает усталость и снижает защитные силы организма, так что будьте настороже.
- Гормоны щитовидной железы (ТТГ и свободный Т4)
Щитовидная железа регулирует обмен веществ и уровень энергии. Контроль этих гормонов помогает адаптироваться к климатическим изменениям, влияющим на метаболизм и энергетический баланс.
- Липидограмма
Контроль уровня холестерина («плохого» и «хорошего») важен в условиях городской жизни. Анализ позволяет обнаружить нарушение липидного (жирового) обмена. Повышенный уровень холестерина является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, а вот его снижение может говорить о рисках дисфункции желчного пузыря, окислительного стресса, воспалительных процессов в организме.
Какие добавки особенно нужны петербуржцам?
БАДы не являются лекарствами. Если усталость и отсутствие мотивации связаны с заболеванием, то пытаться исправить ситуацию добавками не надо. Обратитесь к врачу.
- Витамин D
Почему стоит подумать о приеме? Из-за географического положения Петербурга нам часто недостаточно солнечного света для синтеза витамина D, что приводит к его дефициту. А ведь именно витамин D поддерживает иммунную и костную системы, а также влияет на общее настроение и самочувствие.
Почему нельзя превышать? Перебор витамина D может привести к гипервитаминозу, что вызывает накопление кальция в крови (гиперкальциемию). Это состояние опасно для почек и сердечно-сосудистой системы. Симптомы: тошнота, слабость, потеря аппетита.
- Витамины группы B
Почему стоит подумать о приеме? Они незаменимы для нервной системы и поддержания уровня энергии, детоксикации на клеточном уровне, что особенно важно в мегаполисе. Витамины группы B помогают справляться со стрессом, поддерживая эмоциональную устойчивость и ментальное здоровье.
Почему нельзя превышать? Хронический гипервитаминоз может приводить к нарушению работы органов пищеварительной системы, мочекаменной болезни, токсическому поражению печени. Особая опасность: он протекает бессимптомно! А избыток B6 «дарит» покалывание и онемение конечностей, в то время, как высокие дозы B12 вызывают высыпания.
- Омега-3
Почему стоит подумать о приеме? Жирные кислоты полезны для сердца и сосудов и обладают противовоспалительными свойствами. Их недостаток — визитная карточка городского образа жизни, при котором питание часто перекошено в сторону Омега-6 из фастфуда и переработанных продуктов.
Почему нельзя превышать? Неразумное дозирование увеличивает риск кровотечений, особенно если человек принимает препараты, разжижающие кровь (например, аспирин). Также оно часто приводит к тошноте и расстройствам желудка, а у некоторых людей повышает уровень «плохого» холестерина.
- Магний
Почему стоит подумать о приеме? Этот элемент необходим для устойчивости к стрессу и хорошего сна, но в условиях ритма
жизни работы 24/7 его запасы быстро истощаются. Дополнительный фактор дефицита — повышенное потребление кофе, который снижает уровень магния в организме.
Почему нельзя превышать? Передозировка влечет расстройства пищеварения, понижение артериального давления, нарушение дыхания и сердечного ритма. Людям с заболеваниями почек особенно важно контролировать дозу магния, так как их организм может не справиться с выведением избытка.
- Антиоксиданты (витамины C и E)
Почему стоит подумать о приеме? Витамины С и Е защищают клетки от повреждений, вызванных загрязненным воздухом, стрессом и воздействием токсинов. В условиях Big City Life организм требует дополнительных щитовых ресурсов, особенно при недостатке свежих овощей и фруктов в рационе.
Почему нельзя превышать? Можно столкнуться с диареей, тошнотой и болями в желудке. У некоторых людей избыток витамина C также приводит к образованию камней в почках.
- Адаптогены (женьшень, родиола)
Почему стоит подумать о приеме? Как ясно из названия, адаптогены помогают организму адаптироваться к кризисам и перегрузкам. Они инструмент, если цель — дожать 2024-й на третьем дыхании и четвертой выносливости.
Почему нельзя превышать? Потому что можно словить раздражительность, бессонницу и повышенное давление. Адаптогены стимулируют нервную систему, и потому в высоких дозах могут истощать организм.
Можно ли получить нужные микроэлементы из пищи?
Технически — да. Однако на деле покрыть норму потребления витаминов в день очень сложно из-за — сюрпрайз-сюрпрайз — технологий пищевой промышленности. Добавление консервантов для длительного хранения, заморозка, применение стимуляторов роста, удобрений, обработка фруктов и овощей — все это снижает содержание витаминов в пище.
Например, чтобы получить достаточно витамина D и Омеги-3, придется ежедневно употреблять большие порции жирной рыбы, что не подходит для большинства людей и их желудков.
Ольга Белова
врач-терапевт, диетолог, эксперт Helbe
«Исследование Школы науки и политики в области питания имени Фридмана выявило положительное воздействие отдельных добавок (например, витамина D, Омега-3) на здоровье при недостатке этих веществ. У людей, живущих в условиях низкой освещенности или дефицита солнца, они могут улучшить уровень витамина D, поддержать иммунитет и плотность костей, чего трудно достичь только за счет рациона».
Чтобы покрыть дефицит магния и антиоксидантов, потребуются внушительные объемы свежих овощей, фруктов, зелени и орехов, что, как минимум, неразумно делать в несезон, а как максимум — нарушает принцип разнообразной тарелки. Витамины группы B легко теряются при обработке продуктов. И, наконец, адаптогены вообще не поступают в организм с обычным меню и редко содержатся в ежедневной корзине.
Так что прием добавок — во многом наиболее оптимальное решение для поддержки организма. И все же самостоятельно назначать себе их не стоит. Суточные дозы потребления индивидуальны, резко отличаются у разных категорий людей (среднестатистический человек, спортсмен, беременная женщина) и могут носить лечебный или профилактический характер. Поэтому лучше сначала сдать анализы, оценить реальный уровень нутриентов в организме и получить рекомендации врача о правилах приема.
Редакция напоминает, что лекарственные препараты, витамины, БАДы имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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