Запасаемся и пашем! Какие витамины и БАДы помогут вывезти ноябрь (и всю зиму)?

Какие добавки особенно нужны петербуржцам?

БАДы не являются лекарствами. Если усталость и отсутствие мотивации связаны с заболеванием, то пытаться исправить ситуацию добавками не надо. Обратитесь к врачу.

Витамин D

Почему стоит подумать о приеме? Из-за географического положения Петербурга нам часто недостаточно солнечного света для синтеза витамина D, что приводит к его дефициту. А ведь именно витамин D поддерживает иммунную и костную системы, а также влияет на общее настроение и самочувствие.

Почему нельзя превышать? Перебор витамина D может привести к гипервитаминозу, что вызывает накопление кальция в крови (гиперкальциемию). Это состояние опасно для почек и сердечно-сосудистой системы. Симптомы: тошнота, слабость, потеря аппетита.

Витамины группы B

Почему стоит подумать о приеме? Они незаменимы для нервной системы и поддержания уровня энергии, детоксикации на клеточном уровне, что особенно важно в мегаполисе. Витамины группы B помогают справляться со стрессом, поддерживая эмоциональную устойчивость и ментальное здоровье.

Почему нельзя превышать? Хронический гипервитаминоз может приводить к нарушению работы органов пищеварительной системы, мочекаменной болезни, токсическому поражению печени. Особая опасность: он протекает бессимптомно! А избыток B6 «дарит» покалывание и онемение конечностей, в то время, как высокие дозы B12 вызывают высыпания.

Омега-3

Почему стоит подумать о приеме? Жирные кислоты полезны для сердца и сосудов и обладают противовоспалительными свойствами. Их недостаток — визитная карточка городского образа жизни, при котором питание часто перекошено в сторону Омега-6 из фастфуда и переработанных продуктов.

Почему нельзя превышать? Неразумное дозирование увеличивает риск кровотечений, особенно если человек принимает препараты, разжижающие кровь (например, аспирин). Также оно часто приводит к тошноте и расстройствам желудка, а у некоторых людей повышает уровень «плохого» холестерина.

Магний

Почему стоит подумать о приеме? Этот элемент необходим для устойчивости к стрессу и хорошего сна, но в условиях ритма жизни работы 24/7 его запасы быстро истощаются. Дополнительный фактор дефицита — повышенное потребление кофе, который снижает уровень магния в организме.

Почему нельзя превышать? Передозировка влечет расстройства пищеварения, понижение артериального давления, нарушение дыхания и сердечного ритма. Людям с заболеваниями почек особенно важно контролировать дозу магния, так как их организм может не справиться с выведением избытка.

Антиоксиданты (витамины C и E)

Почему стоит подумать о приеме? Витамины С и Е защищают клетки от повреждений, вызванных загрязненным воздухом, стрессом и воздействием токсинов. В условиях Big City Life организм требует дополнительных щитовых ресурсов, особенно при недостатке свежих овощей и фруктов в рационе.

Почему нельзя превышать? Можно столкнуться с диареей, тошнотой и болями в желудке. У некоторых людей избыток витамина C также приводит к образованию камней в почках.

Адаптогены (женьшень, родиола)

Почему стоит подумать о приеме? Как ясно из названия, адаптогены помогают организму адаптироваться к кризисам и перегрузкам. Они инструмент, если цель — дожать 2024-й на третьем дыхании и четвертой выносливости.

Почему нельзя превышать? Потому что можно словить раздражительность, бессонницу и повышенное давление. Адаптогены стимулируют нервную систему, и потому в высоких дозах могут истощать организм.