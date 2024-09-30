Новые рекомендации: витамин D принимать не нужно! Вообще никому? А почему раньше говорили, что у всех нас дефицит?

Было v. стало (главное)

Международные гайдлайны 2011 года тринадцать лет предписывали назначать пациентам пить витамин D постоянно. Профилактической нормой считались 600-800 международных единиц (МЕ) в сутки.

Теперь, говоря про обновленное руководство, вперед выносится следующее: людям без хронических заболеваний дополнительные добавки витамина D не нужны в принципе. Их прием эксперты рекомендуют:

детям и подросткам в возрасте от 1 года до 18 лет — для профилактики рахита и уменьшения риска инфекций дыхательных путей;

людям от 75 лет и старше — для снижения смертности;

беременным женщинам — для уменьшения риска преэклампсии, внутриутробной смертности, преждевременных родов, рождения детей с низкой массой тела и неонатальной смертности;

людям с преддиабетом высокого риска — для профилактики развития диабета.

Что тут не так?

Врач-эндокринолог Александр Циберкин, автор канала «Занимательная эндокринология» и лауреат нашей премии «Новые имена в медицине»-2023 призывает читать мелкий шрифт. И оказывается, что (в плане дозировок) ничего не поменялось: авторы презюмируют, что все относительно здоровые люди пьют базовые 600-800 МЕ в сутки. А вот уточнений, какие дозы назначать вышеупомянутым группам пациентов, нет.

И еще проблема! Она заключается в том, что новое руководство ничего не добавило / скорректировало, но многое вырезало. Если в версии-2011 рассматривалось, как помогать людям с дефицитом витамина D, то в версии-2024 об этом больше нет ни слова. Плюс отсутствует норма показателя витамина D или 25(OH)D (раньше он должен был превышать 30 нг/мл).

Какие правила D-рутины соблюдать?

Получается, что кроме фиксации дозы 600-800 МЕ, новые рекомендации ничего не дают. Но признают, что перейти на рацион, обогащенный источниками витамина D (печенью трески, яичными желтками, молоком), люди не могут, ведь это не даст нужную норму витамина. Поэтому предлагают комбо-подход: D-обогащенное меню + D-добавки.

И тут тоже есть загвоздка: методы профилактики не совсем соответствуют причине болезни. К примеру, добавки рекомендуются для предупреждения диабета. Но болезнь развивается не из-за дефицита витамина D, а — как рассказал нам с бариатрический хирург, доктор медицинских наук Владимир Самойлов — из-за неправильного образа жизни. Следовательно, начинать нужно не с приема супплемента, а с включения в свой график спортивных нагрузок, нормализации пропорций работы и отдыха, переосмысления содержимого кухонных шкафов и холодильника (тортик может остаться, но большую часть пространства занимают фрукты, овощи, цельные зерна и яйца, мяса, рыба).

Пожалуй, вот самое важное, что можно вынести из UPD-гайдов: всем подряд сдавать анализ на дефицит витамина D не нужно. А кому этот тест назначать, осталось в предыдущей редакции — и это люди, входящие в группы риска (пациенты с остеопорозом, ВИЧ и хроническими заболеваниями печени, беременные женщины, пожилые люди с историей падений и переломов и др.).