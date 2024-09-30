Новые рекомендации: витамин D принимать не нужно! Вообще никому? А почему раньше говорили, что у всех нас дефицит?

Новые (профилактические!) гайдланы от Всемирной ассоциации эндокринологов по витамину D, выпущенные в июле 2024 года, снова на пике обсуждения. Лето прошло, световой день сокращается, а мы привыкли считать, что с этого момента каждый уважающий себя житель северных широт должен вернуться к приему «солнечной» добавки. Но актуализированные рекомендации, кажется, считают, что если жалоб на здоровье нет, то делать это излишне. Серьезно? Неужели в отсутствие солнца нам надо попытаться получить витамин D только из еды? Распутываем.
Было v. стало (главное)
Международные гайдлайны 2011 года тринадцать лет предписывали назначать пациентам пить витамин D постоянно. Профилактической нормой считались 600-800 международных единиц (МЕ) в сутки.
Теперь, говоря про обновленное руководство, вперед выносится следующее: людям без хронических заболеваний дополнительные добавки витамина D не нужны в принципе. Их прием эксперты рекомендуют:
- детям и подросткам в возрасте от 1 года до 18 лет — для профилактики рахита и уменьшения риска инфекций дыхательных путей;
- людям от 75 лет и старше — для снижения смертности;
- беременным женщинам — для уменьшения риска преэклампсии, внутриутробной смертности, преждевременных родов, рождения детей с низкой массой тела и неонатальной смертности;
- людям с преддиабетом высокого риска — для профилактики развития диабета.
Что тут не так?
Врач-эндокринолог Александр Циберкин, автор канала «Занимательная эндокринология» и лауреат нашей премии «Новые имена в медицине»-2023 призывает читать мелкий шрифт. И оказывается, что (в плане дозировок) ничего не поменялось: авторы презюмируют, что все относительно здоровые люди пьют базовые 600-800 МЕ в сутки. А вот уточнений, какие дозы назначать вышеупомянутым группам пациентов, нет.
И еще проблема! Она заключается в том, что новое руководство ничего не добавило / скорректировало, но многое вырезало. Если в версии-2011 рассматривалось, как помогать людям с дефицитом витамина D, то в версии-2024 об этом больше нет ни слова. Плюс отсутствует норма показателя витамина D или 25(OH)D (раньше он должен был превышать 30 нг/мл).
Какие правила D-рутины соблюдать?
Получается, что кроме фиксации дозы 600-800 МЕ, новые рекомендации ничего не дают. Но признают, что перейти на рацион, обогащенный источниками витамина D (печенью трески, яичными желтками, молоком), люди не могут, ведь это не даст нужную норму витамина. Поэтому предлагают комбо-подход: D-обогащенное меню + D-добавки.
Пожалуй, вот самое важное, что можно вынести из UPD-гайдов: всем подряд сдавать анализ на дефицит витамина D не нужно. А кому этот тест назначать, осталось в предыдущей редакции — и это люди, входящие в группы риска (пациенты с остеопорозом, ВИЧ и хроническими заболеваниями печени, беременные женщины, пожилые люди с историей падений и переломов и др.).
Почему все так переживают за уровень витамина D?
Потому что в условиях работы в четырех стенах и дефицита солнца, получить важную молекулу, которая участвует в реализации защитной функции организма и строительстве костной ткани, нам сложно. И бегать на улицу, чтобы заработать свои 10 000 МЕ (столько может синтезироваться кожей примерно за 20 минут прогулки в солнечный день, если лучи попадают на голову и руки), будет не каждый.
Подводный камень! Все это не означает, что у вас дефицит витамина D или что обязательно разовьются ассоциированные с ним болезни.
А витамин D вообще лечит?
Нет. Александр Циберкин объясняет:
«В проспективных исследования, когда берут группу людей и в случайном порядке одним дают принимать витамин D, а другим дают плацебо, оказывается, что прием витамина D не улучшает исходы практически нигде. Ни при онкологии, ни при сахарном диабете, ни при сердечно-сосудистых заболевания, ни при деменции».
Не калечит?
Точно можно утверждать, что от высоких доз витамина D нет пользы. Вред нужно доказывать полномасштабными ресерчами, но вот, что уже заставляет задуматься. Витамин D в больших объемах потенциально может привести к ухудшению показателей костной ткани. К такому выводу пришла группа ученых университета Калагари (Канада). А исследователи Университета Копенгагена (Дания) поделились научной работой, которая продемонстрировала, что у тех, кто примал высокие дозы супплемента, частота респираторных инфекций была выше (и тут вспоминаем, что новые гайдлайны, наоборот, советуют принимать витамин для профилактики ОРЗ).
Но, как мы и говорили, не нужно ориентироваться только на эти данные. Существующая аналитика пока говорит о том, что информацию о побочных эффектах приема витамина D в объеме от 2800 МЕ в сутки в течение года и более нельзя признать убедительной.
Что в крайнем случае?
Если мы говорим не просто о больших, а об очень больших дозировках витамина D (60 000 МЕ!), то его перспективный вред превращается в прямую токсичность. По словам Кэтрин Зерацки, доктора медицинских наук, специалиста клиники Мейо, основным следствием передозировки витамином D является накопление кальция в крови (гиперкальциемия), что в ряде случаев вызывает тошноту и рвоту, слабость и частое мочеиспускание. Также токсичность витамина D может прогрессировать до боли в костях и таких проблем с почками, как образование кальциевых камней.
Ну, для профилактики-то полезно?
Все относительно. Вот, какими ключами делится Nature (один из самых авторитетных журналов в мире!).
- Крупные испытания с участием взрослых, получавших витамин D в избытке (концентрация 25(OH)D в сыворотке крови > 30 нг/мл), не продемонстрировали никакого влияния на частоту рака, сердечно-сосудистых осложнений или сахарного диабета II, а также никакой пользы с точки зрения плотности костной ткани и риска падений.
- Включение в рацион добавок людьми с дефицитом витамина D незначительно замедлило возрастную потерю костной массы и прогрессирование диабета II типа, а также улучшило функцию легких.
- Метаанализ показал, что прием витамина D приводит к умеренному снижению смертности от рака.
Итого
Вместо того, чтобы пить D-добавки большими объемами (600-800 МЕ не запрещены), не забывайте гулять (нанеся SPF!) и полноценно питаться. А если информационный поток о пользе витамина D слишком давит на вас или (что логичнее) если вас что-то беспокоит (к примеру, частые переломы), то сходите на консультацию к эндокринологу.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.
Комментарии (0)