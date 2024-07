Брэд Питт, гонки и аварии: вышел первый трейлер фильма о «Формуле-1»

По сюжету бывший гонщик «Формулы-1» Сонни Хейс, герой Брэда Питта, возвращается в спорт и становится партнером и наставником новичка Джошуа Пирса из команды APXGP, руководством которой занимается персонаж Хавьера Бардема. В тизере играет песня Queen We Will Rock You на фоне гонок и аварий.

Примечательно, что съемки фильма проходили на реальных турнирах «Формулы-1», в том числе Гран-при Великобритании и гонке спорткаров Rolex 24 в Дайтоне. В США лента выйдет 27 июня 2025 года, в остальном мире — 25 июня.

В ожидании премьеры предлагаем вам прочесть нашу подборку новинок этой недели. Внутри Байопик Эми Уайнхаус, «Мальчик и птица» Миядзаки и «Полицейский из Беверли-Хиллз» 30 лет спустя.