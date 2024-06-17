Популярный сахарозаменитель ксилитол (врачи рекомендуют для профилактики кариеса!) потенциально опасен для сердца — что об этом нужно знать?

Чтобы понять, как выбрать сахарозаменители, нужно знать, какие они бывают.

Некалорийные:

искусственные подсластители (аспартам, сукралоза, неотам, адвантам, ацесульфам, сахарин);

очищенные натуральные заменители сахара (стевия).

Калорийные :

природные подсластители (фруктоза, сироп топинамбура (финиковый, кленовый), мед, кокосовый сахар, патока);

сахарные спирты (к ним как раз относится ксилитол, изомальт, эритритол, мальтитол, сорбитол etc.).

У сахарных спиртов действительно есть побочные действия в виде вздутия живота, диареи (если вы сильно переборщили с суточной нормой), а также увеличения риска тромбоза, что вызывает сердечно-сосудистые осложнения.

Вывод: перед тем, как профилактировать кариес сладостями с ксилитолом, проконсультируйтесь со стоматологом. Возможно, в вашем случае будет эффективнее другая стратегия. — Прим. ред.

Мария Дубская диетолог-эндокринолог, главный врач клиники «Дом эстетической медицины и снижения веса» «Калорийные сахарозаменители для снижения веса я в принципе не предлагаю рассматривать. А так же при диагнозе "сахарный диабет" советую избегать отделы "Для диабетиков" в магазинах. Они не для диабетиков, а для людей, ведущих "здоровый образ жизни". Помню, в ординатуре у бабушек часто из тумбочек выглядывали печеньки, вафельки на фруктозе. Причина повышенного сахара в анализах сразу была понятна. :) Из "некалорийных" сахарозаменителей чаще всего рекомендую стевию — вкусовые качества у нее лучше, и она слаще обычного сахара (для придания сладости напиткам и блюдам нужно совсем немного). Пакетированные формы стевии в виде порошка удобны в использовании и легко дозируются. Безопасный суточный объем — 1,7 г. (для ориентира — в пакетике 1 г.).»

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