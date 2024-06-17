Популярный сахарозаменитель ксилитол (врачи рекомендуют для профилактики кариеса!) потенциально опасен для сердца — что об этом нужно знать?

Одно лечим, другое калечим? Ученые подозревают, что в случае ксилитолом так и есть. С одной стороны, многие стоматологи выступают «за» — бактерии не переваривают ксилитол, а поэтому сладости и жвачки с его содержанием не вызывают кариес. С другой стороны, ученые призывают к настороженности — недавнее исследование показало, что ксилитол повышает риск развития тромбоза! Пора ли выводить ксилитол из своего меню и только ли он теперь сахарозаменитель нон грата — попросили объяснить Марию Дубскую, диетолога-эндокринолога и лауреата нашей премии «Новые имена в медицине Петербурга» — 2024.
Чтобы понять, как выбрать сахарозаменители, нужно знать, какие они бывают.
Некалорийные:
- искусственные подсластители (аспартам, сукралоза, неотам, адвантам, ацесульфам, сахарин);
- очищенные натуральные заменители сахара (стевия).
Калорийные :
- природные подсластители (фруктоза, сироп топинамбура (финиковый, кленовый), мед, кокосовый сахар, патока);
- сахарные спирты (к ним как раз относится ксилитол, изомальт, эритритол, мальтитол, сорбитол etc.).
У сахарных спиртов действительно есть побочные действия в виде вздутия живота, диареи (если вы сильно переборщили с суточной нормой), а также увеличения риска тромбоза, что вызывает сердечно-сосудистые осложнения.
Вывод: перед тем, как профилактировать кариес сладостями с ксилитолом, проконсультируйтесь со стоматологом. Возможно, в вашем случае будет эффективнее другая стратегия. — Прим. ред.
Мария Дубская
диетолог-эндокринолог, главный врач клиники «Дом эстетической медицины и снижения веса»
«Калорийные сахарозаменители для снижения веса я в принципе не предлагаю рассматривать. А так же при диагнозе "сахарный диабет" советую избегать отделы "Для диабетиков" в магазинах. Они не для диабетиков, а для людей, ведущих "здоровый образ жизни". Помню, в ординатуре у бабушек часто из тумбочек выглядывали печеньки, вафельки на фруктозе. Причина повышенного сахара в анализах сразу была понятна. :)
Из "некалорийных" сахарозаменителей чаще всего рекомендую стевию — вкусовые качества у нее лучше, и она слаще обычного сахара (для придания сладости напиткам и блюдам нужно совсем немного). Пакетированные формы стевии в виде порошка удобны в использовании и легко дозируются. Безопасный суточный объем — 1,7 г. (для ориентира — в пакетике 1 г.).»
Редакция напоминает, что пищевые продукты могут иметь противопоказания. Для составления рациона необходима консультация специалиста.
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