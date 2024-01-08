Кола растворяет гвозди (но не ЖКТ), а латте на соевом разрушает щитовидку? Развенчали главные страшилки о еде!

Бургеры и другой фастфуд вызывают рак.

Александр Неймарк: Онкозаболевания не зависят от принимаемой пищи. Конечно, рацион влияет на развитие, например, опухолей желудочно-кишечного тракта, но это часть совокупного влияния многих факторов: генетики, радиации, химического и токсического воздействия, стресса, жизни в большом городе, воспалительных заболеваний и многого другого. Те добавки, которые есть в джанк-фуде (некачественные масла, усилители вкуса), только в очень большом количестве выступают канцерогенами. И, разумеется, это означает, что тогда человек должен питаться бургерами с утра до вечера в течение многих лет жизни.

Максим Попов: В науке есть данные, например, о связи развития колоректального рака и красного обработанного мяса (колбасы, сосисок, ветчины). Но употребление этих продуктов не гарантирует развитие онкологического заболевания. То же самое касается и пищевых добавок. Те, которые являются опасными по тем или иным причинам, запрещены к использованию в пищевой промышленности.

Обычно когда идет речь об онкогенности добавки, это аргументируется исследованиями на лабораторных животных или популяционными исследованиями. В первом случае нельзя переносить результаты на человека, так как при таких проверках используются вещества в гораздо больших концентрациях, чем они встречаются в пище. Во втором — исследования не точны, и высок риск ложных результатов. К тому же, говоря о колоректальном раке, достаточно пройти колоноскопию в 45 лет (и затем повторять каждые 10 лет), и при наличии полипов — удалить их. Это с высокой вероятностью позволит предотвратить болезнь и не отказывать себе в красном мясе.

Почему все чаще появляются новости о канцерогенности той или иной пищи, добавки? Задача любой новости — вызвать интерес публики, привлечь внимание, создать инфоповод. Но относиться к этому надо спокойно, в медицине не так много шок-контента. А то, что им считалось, за последние 50 лет реабилитировалось. Очень яркий пример — борьба с холестерином, во времена которой запрещали есть сливочное масло и есть яйца. Но оказалось, что холестерин на самом деле нужен человеку для нормальных обменных процессов.

Соевые продукты (и любимое растительное молоко!) разрушают щитовидную железу.

Александр Неймарк: Абсолютнейший миф, соя — нормальный растительный белок. Здесь разговоры в большей степени ведутся о людях, которые включают в свой рацион исключительно растительные продукты, о вегетарианстве. Если их меню не сбалансировано, то может развиваться нехватка тех или иных микроэлементов, например, йода, дефицит которого может провоцировать заболевания щитовидной железы. Но если в рационе кроме сои и растительных масел есть и другие продукты, которые содержат белки, жиры и углеводы, клетчатку, минералы (все это лежит в основе здорового сбалансированного рациона), то проблем не будет.