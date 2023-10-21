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В Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда и газировки

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Депутат Султан Хамзаев обратился с таким предложением к главе Минздрава Михаилу Мурашко. Чиновник считает, что сейчас общество недостаточно информировано о негативных последствиях потребления таких продуктов.

Roman Samborskyi/shutterstock

«Призываю запретить рекламу «фастфуда» в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления «фастфуда» и популярных сладких газированных напитков для человека. Об этой инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает наиболее действенной мерой по решению остростоящей проблемы ожирения», — приводит текст обращения чиновника РИА «Новости».

Примечательно, что о подобной инициативе экспертное сообщество говорит уже не первый год, так как считает её наиболее действенной мерой по решению проблемы ожирения.

Весной стало известно, что В Петербурге ежегодно регистрируют более тысячи человек с ожирением. При этом речь идёт только о тех, кто уже обратился за помощью в медицинские учреждения. Всего же в городе проживает 62 тысячи людей с таким диагнозом.

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