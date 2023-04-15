В Петербурге ежегодно регистрируют более тысячи человек с ожирением

«В последнем нашем исследовании приняло участие 3 тыс. человек. Мы обратили внимание, что порядка 45% из них имеют избыточный вес или ожирение», — рассказал о результатах исследований директор Городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной.

Эксперты также отмечают, что данная тенденция связана с тем, что люди всё чаще воспринимают пищу как развлечение или метод купирования стресса, не обращая внимания на вред, который наносят своему организму. «Нужно формировать в обществе нулевую терпимость к ожирению, потому что в нашу эпоху толерантности не бывает метаболически здорового ожирения, нужны волевые ресурсы, нужны воспитательные ресурсы, без этого не обойтись. Зависимость от сладкой и калорийной пищи по своей сути — наркотическое пристрастие», — предостерегает главный внештатный гастроэнтеролог Петербурга, доктор медицинских наук, профессор Юрий Успенский.

Данные ВОЗ говорят о том, что в случае окончательного решения проблемы ожирения, средняя продолжительность жизни могла бы увеличиться на четыре года, а если бы исчезли онкологические заболевания — всего на год.