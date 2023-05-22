Антистресс-меню! Вот главные продукты, которые успокаивают нервы (Спойлер: матча на миндальном работает!)

Темный шоколад

Стимулирует выработку эндорфинов — «гормонов счастья», повышает общее самочувствие и настроение, дает заряд бодрости. Еще полезная сладость богата антиоксидантами, которые защищают организм от повреждений, вызванных стрессом (упадка настроения, перевозбуждения, нарушения памяти, астении, etc.). Темный шоколад следует употреблять в умеренных количествах, а в его составе должно быть не менее 70% какао. Кстати, ученые доказали, ежедневный прием 40 граммов темного шоколада в течение двух недель снижает уровень гормона стресса — кортизола.

Зеленый чай (и модный напиток — матча!)

Содержат аминокислоту L-теанин, которая способствует расслаблению и снижает стресс. В листьях зеленого чая также присутствуют антиоксиданты, помогающие замедлить, устранить или предотвратить окислительный стресс — состояние, возникающее при дисбалансе между производством свободных радикалов (молекул, которые могут повреждать клетки) и способностью организма их нейтрализовать. Он приводит к различным проблемам со здоровьем, включая болезни, расстройства и тревогу, поэтому запускать его нельзя.

Орехи

Миндаль, кешью, арахис, фундук, фисташки богаты витаминами группы B, которые важны для поддержания здоровой функции нервной системы. К тому же орехи являются хорошим источником полезных жиров, которые уменьшают воспалительные реакции и успокаивают центральную нервную систему.

Рыба

Омега-3 помогает регулировать нейротрансмиттеры (серотонин и дофамин) — сигнальные молекулы, которые контролируют настроение, — а также улучшает когнитивные (мыслительные) функции и уменьшает симптомы тревоги. Лосось, скумбрия, тунец, палтус — идеальный вариант для вкусного и успокоительного ужина.