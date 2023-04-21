Не в ресурсе! Почему весной появляется астения (хроническая усталость) и как с ней справиться — объясняет врач

Как отличить астению от простой усталости?

Есть простой тест: если вы устали, то достаточно просто пораньше лечь спать, отдохнуть, и после этого появятся желание, энергия и силы. А вот если все это вы сделали, но желания трудиться и покорять вершины у вас так и нет, то возможно предположить развитие астенического состояния и следует начать искать его причины.

Из-за чего может возникнуть астения?

Для осуществления любого вида деятельности организму человека нужна энергия. Основным энергоносителем в организме является глюкоза. При возникновении избыточно агрессивных негативных факторов процесс переработки глюкозы может нарушаться, из-за чего могут возникнуть симптомы астении (слабость, снижение работоспособности, упадок сил). Факторы могут быть разные, например, повышенные нагрузки и стрессы, которых в жизни людей становится все больше и больше.

Астения также может быть следствием заболеваний: как острых, так и хронических. Например, очень распространена астения на фоне ОРВИ, гриппа и COVID-19. Из последних наблюдений: у пациентов в постковидном периоде достаточно часто встречается длинный астенический шлейф, который может продолжаться до нескольких месяцев.

Астения часто встречается и у пациентов с неинфекционными заболеваниями: при сахарном диабете, у людей с онкологическими заболеваниями, при анемии или при дефицитах витаминов С, Д и группы витаминов В.

Астения — сезонное заболевание?

Действительно считается, что у астении есть сезонность, связанная с тем, что мы живем в регионе с недостаточным количеством солнечных дней в году. Весной тяжело дается выход из длительного (холодного и темного) зимнего периода, появляются слабость и быстрая утомляемость. Осенью на эмоциональный фон влияет сокращение светового дня и ухудшений погодных условий.

Также астению нередко связывают с неправильным питанием - недостаточным потреблением овощей, фруктов, белковой пищи и клетчатки в рационе, поскольку они являются источниками важных для иммунитета микроэлементов: магния, железа, цинка, кальция и калия. С другой стороны, избыток высокоуглеводной пищи тоже может вместо бодрости привести к снижению активности и быстрой утомляемости, особенно у людей с нарушенным обменом веществ.