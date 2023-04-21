Не в ресурсе! Почему весной появляется астения (хроническая усталость) и как с ней справиться — объясняет врач

Любой из нас хоть раз (особенно к концу рабочей недели) сталкивался с чувством бессилия по утрам, когда не хочется заниматься никакими делами. Если полноценный сон, свободное время, проведенное с близкими или внеочередной отпуск не помогает восстановиться, возможно, организм подает SOS-сигнал о том, что его поразила хроническая усталость — астения. Что это за состояние, как его предотвратить или остановить — нам рассказала Татьяна Константиновна Чернявская, кандидат медицинских наук, декан Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского
Астения — это комплекс симптомов, для которого характерно снижение жизненной активности, интересов, энергии и возможностей выполнять обычные функции, начиная от рабочих и когнитивных, заканчивая социальными и трудовыми.
Почему об астении стали больше говорить? Это новое «модное» заболевание?
Еще в XVIII веке врачи ставили такой диагноз как «млявость», который тоже сопровождался астеническими состояниями.
Сегодня изменились темпы жизни и уровень нагрузки людей: необходимо быстро реагировать и принимать решения, успевать все в режиме многозадачности — это приводит к быстрому истощению энергетических ресурсов организма.
Как заподозрить у себя признаки астении?
В первую очередь, пациенты, у которых врачи в конечном итоге найдут признаки астении, жалуются на снижение работоспособности и концентрации внимания, апатию, слабость, нежелание или невозможность выполнять не только трудовые задачи, но и вести привычный образ жизни. Людям не хочется идти гулять, заниматься спортом, проводить время с друзьями.
Как отличить астению от простой усталости?
Есть простой тест: если вы устали, то достаточно просто пораньше лечь спать, отдохнуть, и после этого появятся желание, энергия и силы. А вот если все это вы сделали, но желания трудиться и покорять вершины у вас так и нет, то возможно предположить развитие астенического состояния и следует начать искать его причины.
Из-за чего может возникнуть астения?
Для осуществления любого вида деятельности организму человека нужна энергия. Основным энергоносителем в организме является глюкоза. При возникновении избыточно агрессивных негативных факторов процесс переработки глюкозы может нарушаться, из-за чего могут возникнуть симптомы астении (слабость, снижение работоспособности, упадок сил). Факторы могут быть разные, например, повышенные нагрузки и стрессы, которых в жизни людей становится все больше и больше.
Астения также может быть следствием заболеваний: как острых, так и хронических. Например, очень распространена астения на фоне ОРВИ, гриппа и COVID-19. Из последних наблюдений: у пациентов в постковидном периоде достаточно часто встречается длинный астенический шлейф, который может продолжаться до нескольких месяцев.
Астения часто встречается и у пациентов с неинфекционными заболеваниями: при сахарном диабете, у людей с онкологическими заболеваниями, при анемии или при дефицитах витаминов С, Д и группы витаминов В.
Астения — сезонное заболевание?
Действительно считается, что у астении есть сезонность, связанная с тем, что мы живем в регионе с недостаточным количеством солнечных дней в году. Весной тяжело дается выход из длительного (холодного и темного) зимнего периода, появляются слабость и быстрая утомляемость. Осенью на эмоциональный фон влияет сокращение светового дня и ухудшений погодных условий.
Также астению нередко связывают с неправильным питанием - недостаточным потреблением овощей, фруктов, белковой пищи и клетчатки в рационе, поскольку они являются источниками важных для иммунитета микроэлементов: магния, железа, цинка, кальция и калия. С другой стороны, избыток высокоуглеводной пищи тоже может вместо бодрости привести к снижению активности и быстрой утомляемости, особенно у людей с нарушенным обменом веществ.
Что делать, если заподозрил у себя астенические симптомы?
Если человек понял, что он устает больше, чем обычно, первое, что нужно сделать — это отдохнуть. Нужно попытаться пересмотреть режим покоя и бодрствования, постараться обеспечить себе достаточную продолжительность отдыха, комфортные условия для сна. Важно спать без света, в хорошо проветриваемом помещении.
Для борьбы с астенией специалисты рекомендуют легкие физические нагрузки на свежем воздухе, сопровождаемые хорошей аэрацией (вентиляцией легких). Воздух, восстанавливает клеточное дыхание, способствует восстановлению метаболических функций и наполняет клетки энергией.
Также необходимо понимать, что отдых у всех разный. Для многих — это смена обстановки, новые впечатления, путешествия, занятия спортом. Если все, что вы любите, не помогает, значит, нужно обратиться к терапевту, который сможет провести дифференциальную диагностику и понять, есть ли повод начинать обследоваться, искать какие либо заболевания.
Специалист может назначить специальные лекарственные средства (например, сильбутиамин), которые воздействуют на причину возникновения симптомов астении и помогают организму перерабатывать глюкозу и извлекать из нее энергию, что в результате оказывает антиоксидантное действие, повышает работоспособность и восстанавливает силы.
Можно ли предотвратить появление астении?
Здоровый образ жизни и своевременная профилактика острых заболеваний и лечение хронических — самое важное, чтобы не допустить астенические состояния.
Также необходимо правильно питаться. Рацион не должен состоять из быстроусвояемых и легкодоступных углеводов. У нас принято есть «сладенькое для мозга», люди предполагают, что быстрый сладкий перекус позволит получить энергию. Но на самом деле, эффект от этого точно обратный. Быстроусвояемая глюкоза (батончики, печенье, газированная вода), наоборот, приводит к снижению работоспособности, при этом способствуя набору лишних килограммов. А избыточная масса тела и нарушения углеводного обмена также являются фактором риска.
Режим сна и бодрствования, поддержание биологических ритмов также необходимы. Отдых должен быть полноценным: для взрослого человека – не менее 6-7 часов сна. В противном случае, мозг начинает истощать свои энергетические ресурсы, от чего принимать сложные решения и выполнять рабочие задачи становится достаточно сложно.
Ну и, конечно, своевременный чек-ап позволит не пропустить серьезные заболевания, которые могут привести к развитию тяжелого астенического состояния.
Чем чревато отсутствие терапии?
Если не лечить астению, то удовольствия от жизни становится меньше: человек постоянно ощущает упадок сил и нежелание что-либо делать, существенно снижается качество жизни. Если состояние астении выявляется, оно требует коррекции.
Если за астенией прячется какое-то серьезное заболевание (анемия или заболевания сердечно-сосудистой системы), то речь идет о более сложном лечении и обследовании пациента. В таком случае специалист будет лечить астению в комплексе, как симптом другого заболевания.
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