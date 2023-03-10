Меньше бодипозитива, больше любви и морковки: 6 вещей, которые нужно знать о подростковом ожирении

Санкт-Петербург стал первым городом по количеству подростков с ожирением. Такой диагноз выявлен у каждого 75-го подростка 15-17 лет. Как и почему развивается ожирение у подростков и когда стоит беспокоиться о здоровье ребенка – рассказал бариатрический хирург Александр Неймарк.
Подростковое ожирение: что это и как развивается
Подростковое ожирение мало чем отличается от взрослого. Эта болезнь может развиваться как из-за нарушения работы эндокринных желез, так и из-за избыточного поступления пищи. В большинстве случаев ожирение у детей развивается из-за неправильного питания: они предпочитают обычной еде – газированные напитки, снеки, чипсы, шоколадки и другую еду, которая содержит быстрые углеводы и привлекательна на вкус. Кроме того, детское питание во многом не организовано – даже в школе подростки покупают в буфете сладкие напитки, соленое, мучное и другие продукты, которые для них вкусны, но не являются здоровыми. Есть большой список различных «вкусняшек», на которые дети «подсаживаются» достаточно быстро и без них уже не могут. Когда у ребенка есть выбор: съесть котлету с макаронами или Сникерс с газировкой, он с большой вероятностью выберет, то, что в его понимании вкуснее, отдав предпочтение нездоровой пище.
Вторая проблема, из-за которой развивается подростковое ожирение, – малоподвижный образ жизни. Сегодня много вещей ушли в компьютер/телефон/планшет – ребенок, не вставая со стула, может получить доступ к информации и развлекательному контенту. Ему больше не нужно выходить на улицу, чтобы отдохнуть и социализироваться, в этом ему помогают видеоигры и другие онлайн-развлечения. Компьютерные игры в свою очередь затягивают, и как правило, подростки играют в них ночью. Это влияет на их сон, делая его короче, нарушает режим труда и отдыха, а значит влияет на метаболические процессы и формирование жировых клеток. Недостаточное количества сна влияет на физическое состояние, понижая содержание кислорода в крови и чувствительность к инсулину, изменяя толерантность к глюкозе и впоследствии влияя на развитие сахарного диабета. Кроме того, неполноценный сон приводит к повышению аппетита, увеличению суточной калорийности питания и потребности в жирной, сладкой, соленой пище.
Сложность ситуации заключается в том, что у ребенка формируется пристрастие к такому образу жизни. Более того, количество детей с избыточным весом растет, а культура принятия своего тела, которая в целом помогла многим людям справиться с тревожными чувствами относительно восприятия себя, играет не самую лучшую роль в их лечении. Физически у подростка уже есть проблема – у него избыточный вес, но он не придает этому особого значения. Сначала у него, действительно, ничего не болит: давление в норме, нет физической нагрузки. Но со временем болезнь прогрессирует – начинаются проблемы с суставами, сердцем, развивается сахарный диабет второго типа.
Как происходит переход от лишнего веса к ожирению?
Главным маркером для определения ожирения служит индекс массы тела (ИМТ). Чтобы его вычислить достаточно знать рост и вес. Сейчас есть специальные калькуляторы, рассчитывающие значения онлайн. Если ИМТ тела равен или выше 30, человеку ставят диагноз ожирение. Подростки входят в стадию половой зрелости, поэтому с точки зрения физиологии их можно рассматривать по таким же критериям, как взрослых.
Последствия развития ожирения у подростков отражаются в том числе на гормональном уровне. Особенно сильно это заметно у мальчиков – у них нарушается выделение тестостерона. В жировой ткани есть фермент, который разрушает этот гормон. В итоге у мальчиков уменьшается количество тестостерона и развивается ожирение по женскому типу, жир откладывается на бедрах, груди и в области живота.
«Перерастет лишний вес» – миф о том, что лишний вес в подростковом возрасте – временный
В период полового созревания ребенок, действительно, может набрать вес, а потом подрасти и «вытянуться». Но все зависит от обстоятельств и образа жизни. Например, если ребенок поехал к бабушке и набрал три килограмма, а когда вернулся домой, пошел на кружки и секции и снова вернулся в изначальный вес, в этом нет ничего страшного. Но в случае с ожирением ключевой является системность – у ребенка может быть нездоровое пищевое поведение, неконтролируемая модель потребления пищи. Более того, подростки очень быстро приобретают различные зависимости из-за несформированной системы контроля – они буквально не могут без сладких напитков, снеков и других вредных продуктов. Если у ребенка наблюдается систематическое переедание, отсутствие физической активности и прогрессирующий набор веса, к сожалению, это он не «перерастет».
Как понять, когда подростку нужна помощь?
Первое, на что надо обратить внимание родителям и окружению, – образ жизни и привычки питания ребенка. Необходимо обратить пристальное внимание на тревожные сигналы, например, когда меняется поведение ребенка – он прячет еду, вы находите у него в одежде или комнате обертки и упаковки от разной «вредной» еды, он отказывается от нормального приема пищи и тому подобное. Это серьезный маркер, который говорит о том, что помощь уже очень нужна.
Такое поведение не появляется просто так: на самом деле, дети «впитывают» образ жизни своих родителей. Как правило, могут быть две причины нездорового пищевого поведения подростка: это какой-то внутрисемейный конфликт, когда нет взаимопонимания, ребенок замыкается и живет своей жизнью, второй вариант – когда в семье приняты нездоровые пищевые привычки. Доказано, что в семье, где у родителей есть ожирение, у детей часто могут наблюдаться проблемы с избыточным весом. Дело в том, что несколько исследований подтверждают связь ожирения с семейной историей болезни. Согласно им, дело в хромосомах, которые наследуются и участвуют в процессе формирования заболевания. Но все же вероятность развития ожирения у детей в семьях, где родители также имеют его, повышается в большей степени из-за нездорового пищевого поведения.
К какому врачу все-таки идти, если у ребенка уже есть проблемы?
Все подростки ежегодно проходят диспансеризацию, которая является первым шагом для установления диагноза. Там должны измерить их рост и вес и определить, является ли текущее состояние подростка нормой. Если подходить к решению проблемы точечно, то первым шагом является визит к педиатру или детскому эндокринологу. Эти специалисты сделают необходимые анализы и назначат схему лечения.
Как лечится ожирение у подростков? Здесь есть особые техники?
Стандартные способы лечения включают в себя диету, работу и ребенка, и родителей с психологом, изменение пищевых привычек. Еще одним вариантом является фармакологические лечение. Однако препаратов, которые лечат ожирение у подростков всего несколько групп. Они в некоторых случаях могут оказать положительный эффект. Соответственно, если все способы неэффективны, и масса тела растет, то можно прибегать к бариатрической хирургии, хирургическому лечению ожирения. Чаще всего выбор за продольной резекцией желудка, потому что она для ребенка несет наименьший вред, влечет минимальные последствия для здоровья и дает возможность начать управлять своим питанием.
Достаточно широко распространенный страх, что операция – это радикальный метод для лечения подростка. Получается, во взрослой жизни подросток не сможет вести полноценный образ жизни – есть, что захочется на вечеринках и так далее.
Основная проблема в том, что, если у ребенка уже диагностировано ожирение, то 98% таких детей переносят болезнь во взрослый возраст. Соответственно, чем раньше у ребенка начинается заболевание, тем более патологические процессы запускаются и развиваются. Я часто слышу такие возражения: «Это же дети, какая им резекция желудка». Вопрос в том, что дальше. Сегодня мы наблюдаем детей весом в 150-180 кг, с разрушенными из-за веса суставами, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом второго типа, сонным апноэ и другими проблемами. Если их не лечить, то что их ждет в будущем, только инвалидизация и поломанная жизнь.
Вот несколько практических советов для родителей:
- Следите за своим рационом питания – качество и количество еды, потребляемые вами, определяют и то, что будет есть ваш ребенок. Показывайте на своем примере, как стоит питаться и что полезный рацион может быть вкусным.
- Ведите активный образ жизни. Гуляйте с ребенком, придумайте активное совместное развлечение. По стандартам ВОЗ подросток должен гулять около 60 минут ежедневно.
- Ограничьте время просмотра телевизора, компьютерных игр, так называемого активного изображения, потому что подобное времяпрепровождение «зомбирует» ребенка, и он в последствии будет отдавать предпочтение такому виду отдыха.
- Попытайтесь проконтролировать рацион питания ребенка в школе. Обозначьте ему важность полноценного обеда. Тут можно предложить выбор: есть возможность питаться школьной едой в столовой или домашней, которую вы упакуете в контейнер. Дети, к сожалению, часто не хотят носить с собой еду и контейнеры. Но здесь важна ваша поддержка и объяснения, почему так будет лучше для него и его здоровья.
- И главное – не обвинять ребенка, не травить его, говоря, что он толстый, утверждать, что «одноклассники не будут дружить с тобой». Часто у девочек бывает так, что мама говорит им: «Вот посмотри – я худая, а ты толстая, никто тебя замуж не возьмет». Это история, которая категорически запрещена и неприемлема.
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