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Меньше бодипозитива, больше любви и морковки: 6 вещей, которые нужно знать о подростковом ожирении

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Санкт-Петербург стал первым городом по количеству подростков с ожирением. Такой диагноз выявлен у каждого 75-го подростка 15-17 лет. Как и почему развивается ожирение у подростков и когда стоит беспокоиться о здоровье ребенка – рассказал бариатрический хирург Александр Неймарк.

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Подростковое ожирение: что это и как развивается

Подростковое ожирение мало чем отличается от взрослого. Эта болезнь может развиваться как из-за нарушения работы эндокринных желез, так и из-за избыточного поступления пищи. В большинстве случаев ожирение у детей развивается из-за неправильного питания: они предпочитают обычной еде – газированные напитки, снеки, чипсы, шоколадки и другую еду, которая содержит быстрые углеводы и привлекательна на вкус. Кроме того, детское питание во многом не организовано – даже в школе подростки покупают в буфете сладкие напитки, соленое, мучное и другие продукты, которые для них вкусны, но не являются здоровыми. Есть большой список различных «вкусняшек», на которые дети «подсаживаются» достаточно быстро и без них уже не могут. Когда у ребенка есть выбор: съесть котлету с макаронами или Сникерс с газировкой, он с большой вероятностью выберет, то, что в его понимании вкуснее, отдав предпочтение нездоровой пище.

Вторая проблема, из-за которой развивается подростковое ожирение, – малоподвижный образ жизни. Сегодня много вещей ушли в компьютер/телефон/планшет – ребенок, не вставая со стула, может получить доступ к информации и развлекательному контенту. Ему больше не нужно выходить на улицу, чтобы отдохнуть и социализироваться, в этом ему помогают видеоигры и другие онлайн-развлечения. Компьютерные игры в свою очередь затягивают, и как правило, подростки играют в них ночью. Это влияет на их сон, делая его короче, нарушает режим труда и отдыха, а значит влияет на метаболические процессы и формирование жировых клеток. Недостаточное количества сна влияет на физическое состояние, понижая содержание кислорода в крови и чувствительность к инсулину, изменяя толерантность к глюкозе и впоследствии влияя на развитие сахарного диабета. Кроме того, неполноценный сон приводит к повышению аппетита, увеличению суточной калорийности питания и потребности в жирной, сладкой, соленой пище.

Главное – не обвинять ребенка, не травить его, говоря, что он толстый.

Сложность ситуации заключается в том, что у ребенка формируется пристрастие к такому образу жизни. Более того, количество детей с избыточным весом растет, а культура принятия своего тела, которая в целом помогла многим людям справиться с тревожными чувствами относительно восприятия себя, играет не самую лучшую роль в их лечении. Физически у подростка уже есть проблема – у него избыточный вес, но он не придает этому особого значения. Сначала у него, действительно, ничего не болит: давление в норме, нет физической нагрузки. Но со временем болезнь прогрессирует – начинаются проблемы с суставами, сердцем, развивается сахарный диабет второго типа.

Как происходит переход от лишнего веса к ожирению?

Главным маркером для определения ожирения служит индекс массы тела (ИМТ). Чтобы его вычислить достаточно знать рост и вес. Сейчас есть специальные калькуляторы, рассчитывающие значения онлайн. Если ИМТ тела равен или выше 30, человеку ставят диагноз ожирение. Подростки входят в стадию половой зрелости, поэтому с точки зрения физиологии их можно рассматривать по таким же критериям, как взрослых.

Последствия развития ожирения у подростков отражаются в том числе на гормональном уровне. Особенно сильно это заметно у мальчиков – у них нарушается выделение тестостерона. В жировой ткани есть фермент, который разрушает этот гормон. В итоге у мальчиков уменьшается количество тестостерона и развивается ожирение по женскому типу, жир откладывается на бедрах, груди и в области живота.

«Перерастет лишний вес» – миф о том, что лишний вес в подростковом возрасте – временный

В период полового созревания ребенок, действительно, может набрать вес, а потом подрасти и «вытянуться». Но все зависит от обстоятельств и образа жизни. Например, если ребенок поехал к бабушке и набрал три килограмма, а когда вернулся домой, пошел на кружки и секции и снова вернулся в изначальный вес, в этом нет ничего страшного. Но в случае с ожирением ключевой является системность – у ребенка может быть нездоровое пищевое поведение, неконтролируемая модель потребления пищи. Более того, подростки очень быстро приобретают различные зависимости из-за несформированной системы контроля – они буквально не могут без сладких напитков, снеков и других вредных продуктов. Если у ребенка наблюдается систематическое переедание, отсутствие физической активности и прогрессирующий набор веса, к сожалению, это он не «перерастет».

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Как понять, когда подростку нужна помощь?

Первое, на что надо обратить внимание родителям и окружению, – образ жизни и привычки питания ребенка. Необходимо обратить пристальное внимание на тревожные сигналы, например, когда меняется поведение ребенка – он прячет еду, вы находите у него в одежде или комнате обертки и упаковки от разной «вредной» еды, он отказывается от нормального приема пищи и тому подобное. Это серьезный маркер, который говорит о том, что помощь уже очень нужна.

Такое поведение не появляется просто так: на самом деле, дети «впитывают» образ жизни своих родителей. Как правило, могут быть две причины нездорового пищевого поведения подростка: это какой-то внутрисемейный конфликт, когда нет взаимопонимания, ребенок замыкается и живет своей жизнью, второй вариант – когда в семье приняты нездоровые пищевые привычки. Доказано, что в семье, где у родителей есть ожирение, у детей часто могут наблюдаться проблемы с избыточным весом. Дело в том, что несколько исследований подтверждают связь ожирения с семейной историей болезни. Согласно им, дело в хромосомах, которые наследуются и участвуют в процессе формирования заболевания. Но все же вероятность развития ожирения у детей в семьях, где родители также имеют его, повышается в большей степени из-за нездорового пищевого поведения.

К какому врачу все-таки идти, если у ребенка уже есть проблемы?

Все подростки ежегодно проходят диспансеризацию, которая является первым шагом для установления диагноза. Там должны измерить их рост и вес и определить, является ли текущее состояние подростка нормой. Если подходить к решению проблемы точечно, то первым шагом является визит к педиатру или детскому эндокринологу. Эти специалисты сделают необходимые анализы и назначат схему лечения.

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Как лечится ожирение у подростков? Здесь есть особые техники?

Стандартные способы лечения включают в себя диету, работу и ребенка, и родителей с психологом, изменение пищевых привычек. Еще одним вариантом является фармакологические лечение. Однако препаратов, которые лечат ожирение у подростков всего несколько групп. Они в некоторых случаях могут оказать положительный эффект. Соответственно, если все способы неэффективны, и масса тела растет, то можно прибегать к бариатрической хирургии, хирургическому лечению ожирения. Чаще всего выбор за продольной резекцией желудка, потому что она для ребенка несет наименьший вред, влечет минимальные последствия для здоровья и дает возможность начать управлять своим питанием.

Достаточно широко распространенный страх, что операция – это радикальный метод для лечения подростка. Получается, во взрослой жизни подросток не сможет вести полноценный образ жизни – есть, что захочется на вечеринках и так далее.

Основная проблема в том, что, если у ребенка уже диагностировано ожирение, то 98% таких детей переносят болезнь во взрослый возраст. Соответственно, чем раньше у ребенка начинается заболевание, тем более патологические процессы запускаются и развиваются. Я часто слышу такие возражения: «Это же дети, какая им резекция желудка». Вопрос в том, что дальше. Сегодня мы наблюдаем детей весом в 150-180 кг, с разрушенными из-за веса суставами, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом второго типа, сонным апноэ и другими проблемами. Если их не лечить, то что их ждет в будущем, только инвалидизация и поломанная жизнь.

Намного эффективнее не допускать развития ожирения, чем потом его лечить.

Вот несколько практических советов для родителей:

  1. Следите за своим рационом питания – качество и количество еды, потребляемые вами, определяют и то, что будет есть ваш ребенок. Показывайте на своем примере, как стоит питаться и что полезный рацион может быть вкусным.
  2. Ведите активный образ жизни. Гуляйте с ребенком, придумайте активное совместное развлечение. По стандартам ВОЗ подросток должен гулять около 60 минут ежедневно.
  3. Ограничьте время просмотра телевизора, компьютерных игр, так называемого активного изображения, потому что подобное времяпрепровождение «зомбирует» ребенка, и он в последствии будет отдавать предпочтение такому виду отдыха.
  4. Попытайтесь проконтролировать рацион питания ребенка в школе. Обозначьте ему важность полноценного обеда. Тут можно предложить выбор: есть возможность питаться школьной едой в столовой или домашней, которую вы упакуете в контейнер. Дети, к сожалению, часто не хотят носить с собой еду и контейнеры. Но здесь важна ваша поддержка и объяснения, почему так будет лучше для него и его здоровья.
  5. И главное – не обвинять ребенка, не травить его, говоря, что он толстый, утверждать, что «одноклассники не будут дружить с тобой». Часто у девочек бывает так, что мама говорит им: «Вот посмотри – я худая, а ты толстая, никто тебя замуж не возьмет». Это история, которая категорически запрещена и неприемлема.

Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для целей самодиагностики, только консультация специалиста может дать вам реальное представление о состоянии здоровья, медицинских услугах и необходимости их прохождения.

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