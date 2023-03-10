Меньше бодипозитива, больше любви и морковки: 6 вещей, которые нужно знать о подростковом ожирении

Подростковое ожирение: что это и как развивается

Подростковое ожирение мало чем отличается от взрослого. Эта болезнь может развиваться как из-за нарушения работы эндокринных желез, так и из-за избыточного поступления пищи. В большинстве случаев ожирение у детей развивается из-за неправильного питания: они предпочитают обычной еде – газированные напитки, снеки, чипсы, шоколадки и другую еду, которая содержит быстрые углеводы и привлекательна на вкус. Кроме того, детское питание во многом не организовано – даже в школе подростки покупают в буфете сладкие напитки, соленое, мучное и другие продукты, которые для них вкусны, но не являются здоровыми. Есть большой список различных «вкусняшек», на которые дети «подсаживаются» достаточно быстро и без них уже не могут. Когда у ребенка есть выбор: съесть котлету с макаронами или Сникерс с газировкой, он с большой вероятностью выберет, то, что в его понимании вкуснее, отдав предпочтение нездоровой пище.

Вторая проблема, из-за которой развивается подростковое ожирение, – малоподвижный образ жизни. Сегодня много вещей ушли в компьютер/телефон/планшет – ребенок, не вставая со стула, может получить доступ к информации и развлекательному контенту. Ему больше не нужно выходить на улицу, чтобы отдохнуть и социализироваться, в этом ему помогают видеоигры и другие онлайн-развлечения. Компьютерные игры в свою очередь затягивают, и как правило, подростки играют в них ночью. Это влияет на их сон, делая его короче, нарушает режим труда и отдыха, а значит влияет на метаболические процессы и формирование жировых клеток. Недостаточное количества сна влияет на физическое состояние, понижая содержание кислорода в крови и чувствительность к инсулину, изменяя толерантность к глюкозе и впоследствии влияя на развитие сахарного диабета. Кроме того, неполноценный сон приводит к повышению аппетита, увеличению суточной калорийности питания и потребности в жирной, сладкой, соленой пище.