Опубликован «ключевой текст по истории пандемии» Covid-19! Это записи медицинского советника президентов США. Что стало известно?

В США опубликован дневник бывшего медицинского советника двух президентов страны Энтони Фаучи. В пандемию именно этот человек возглавлял рабочую группу Белого дома по борьбе с Covid-19. На волне борьбы с болезнью он был так популярен, что в честь него называли пиво, его приглашали на светские рауты, он общался со звездами вроде Джулии Робертс и Барбары Стрейзанд. Представленные сейчас документы вызвали большие споры и навлекли на голову 85-летнего врача жесткую критику. Также они дали новые козыре тем, кто настаивает на лабораторном происхождении главной болезни начала XXI века. Коротко рассказываем в чем дело!
Что случилось?
Последнюю неделю мировая пресса активно обсуждает так называемый «дневник Энтони Фаучи». Это огромный документ на 1147(!) страниц, выложенный в сеть сенатором-республиканцем Рэндом Полом в конце июля 2026 года. Широкой публике стали доступны записи человека, который, по сути, координировал борьбу против Covid-19 в США.
Сенатор получил бумаги от главы американского Минздрава Роберта Кеннеди-Младшего. Тот последовательно выступает против прививок, а также против устоявшегося мнения о естественном происхождении Covid-19. Придя в Белый дом в составе команды Дональда Трампа, он искал документы о том, как предыдущая администрация боролась с болезнью, и нашел заметки доктора Фаучи, которые тот хранил на правительственных серверах.
Записи охватывают период с конца января 2020 по декабрь 2022 годов. Они привлекли большое внимание прессы. Авторитетный журнал Atlantic назвал дневник «ключевым текстом по истории пандемии». О публикации пишут не только американские СМИ (для США это спор политический, ведь дискуссия о естественном или лабораторном происхождении вируса давно стала важной частью борьбы между консерваторами и либералами), но и издания других стран, в том числе Франции, Индии, Австралии и России.
Кто такой этот Фаучи?
Очень известный американский вирусолог, который возглавлял Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, или сокращенно NIAID) с 1984 года, то есть он был назначен на этот пост еще при Рональде Рейгане.
Когда началась пандемия коронавируса, президент Дональд Трамп пригласил 79-летнего Фаучи в состав специальной рабочей группы по борьбе с Covid-19. Несмотря на то, что вопросы прививок, локдаунов и ношения масок быстро стали для США политическими, в 2021 году новый президент США Джо Байден лично попросил Фаучи продолжить координацию борьбы против болезни. Газеты называли Фаучи «мистер Covid-19». Когда от болезни появилась вакцина и многие стали опасаться нового препарата, целый ряд экс-президентов США заявили, что подадут пример и сделают себе прививку, если ее одобрит NIAID.
«Таким людям, как Энтони Фаучи, которых я знаю и с которыми работал, я полностью доверяю, — говорил тогда Барак Обама. — Поэтому, если Энтони Фаучи скажет мне, что эта вакцина безопасна и может обеспечить иммунитет от COVID-19, я, безусловно, сделаю прививку».
Впрочем, к концу пандемии на фоне экономических сложностей и усталости от противоковидных мер отношение к Фаучи в обществе и среде американских консерваторов радикально ухудшилось. К 2022 году лишь 43% опрошенных американцев говорили о доверии врачу. Все это привело к тому, что 81-летний ученый ушел на пенсию.
Плакат в поддержку Энтони Фаучи (2020 год)
Что стало известно из его дневников о Covid-19?
Главная тема, вновь всплывшая из-за опубликованного дневника, — происхождение коронавируса. Фаучи последовательно отстаивал теорию естественного происхождения Covid-19. Согласно ей, вирус передался к человеку на рынке города Уханя (эту же теорию ВОЗ признавала наиболее вероятной еще в 2023 году).
Так, в интервью National Geographic врач настаивал: «Если посмотреть на эволюцию вируса у летучих мышей и на то, что известно сейчас, [научные данные] очень и очень убедительно указывают на то, что [Covid-19] не мог быть искусственно модифицирован [для передачи человеку]».
Однако, как выяснилось из дневника ученого, сам он не был полностью убежден в том, что говорил. В документе говорится, что в какой-то момент Фаучи организовал видеоконференцию, на которой, помимо него, присутствовало еще 11 врачей, чтобы обсудить вероятность того, что Covid-19 имеет хотя бы частично искусственное происхождение. «На созвоне не было полного согласия», — цитирует дневник Фаучи The New York Times. Лишь двое присутствующих ученых однозначно выступали за естественное происхождение вируса, остальные допускали альтернативную версию. Сам Фаучи не высказывался.
Более того, в записи от 26 января 2020 года врач написал: «Помните, что в самом начале китайцы утверждали, что передачи вируса от человека к человеку не происходит, а все первые 27 случаев были связаны с рынком. Теперь мы знаем, что рынок не был источником, а был усилителем распространения инфекции». Впрочем, дальше он отмечает, что, вероятно, передача вируса от животному к человеку произошла раньше.
Все это само по себе это не доказательство того, что вирус вывели в китайской лаборатории, как настаивают американские консерваторы, но заметно бьет по авторитету некогда одного из самых влиятельных сторонников естественного происхождения болезни.
Пикет против обязательной вакцинации, Вашингтон 2022 год
Что говорится о локдауне, масках и прививках?
Еще один спорный вопрос — меры по борьбе с пандемией. Так, еще в 2022 году в интервью изданию Hill Фаучи говорил о том, что не рекомендовал властям закрывать школы. Однако в мартовских записях 2020 года он прямо писал, что сказал мэру Нью-Йорка приостановить работу образовательных учреждениях в районе, где было выявлено больше всего заболевших.
Еще больше вопросов вызывает тема ношения масок. Врач несколько раз менял свое мнение относительно их ношения, за что подвергался критике СМИ и политиков. Так, в 2021 году Фаучи заявил, что долгое время не был сторонником обязательного ношения масок для всех, в том числе, потому что не было убедительных данных о бессимптомной передаче вируса.
Однако в записи от января 2020 года он прямо пишет, что в Китае известны случаи передачи вируса от больных в 1–14-й день заболевания даже при отсутствии симптомов.
Еще один этически спорный момент — вакцины. В своих заметках от февраля 2021 года врач Фаучи указывает: эффективность вакцины компании Johnson and Jonson (конкурента компаний Pfizer, Moderna) у людей старше 60 лет всего 42%. Однако, писал он, данные исследований его не вполне убеждают и он договорился с коллегами о том, что «на вопросы прессы мы будем отвечать, что это отличная вакцина, не уступающая двум другим».
Что говорится о самом Фаучи?
Возможно, главный скандал вызвало то, что читатели всего мира узнали о самом главном борце против Covid-19. Вместо умудренного опытом рассудительного ученого, которому на склоне лет пришлось бороться с невиданной болезнью, в дневнике проступает человек, одержимый собственной славой и успехом.
В апреле 2020-го между упоминанием о росте числа жертв коронавируса 79-летний врач педантично расписывает свои достижения: «Петиция с требованием назвать меня "Самым сексуальным мужчиной из ныне живущих"; видеоигры, названные в мою честь; болванчик-кукла Фаучи; блюда в ресторанах, названные моим именем и так далее и тому подобное».
Также он упоминает о встречах с Биллом Гейтсом, Джулией Робертс, приводит письмо от Барбары Стрейзанд.
Наконец, на основе дневников и других данных консервативные сенаторы обвиняют пожилого профессора в том, что, возглавляя борьбу с Cоvid-19, он одновременно лоббировал свою номинацию на премию Дэна Дэвида размером в миллион долларов (Фаучи действительно получил ее в 2021 году с формулировкой за то, что «говорил правду власти» во время пандемии).
Впрочем, даже если эти утверждения будут подтверждены доказательствами, привлечь героя разоблачений к ответственности будет не так просто — уходя с поста президента, Байден превентивно помиловал целый ряд чиновников администрации, в том числе уже тогда бывшего главного борца с Covid-19.
Гэлл Бэкерман
Журналист издания The Atlantic:
«Я не могу утверждать, что мысли Фаучи (как серьезные, так и вздорные) обладают какой-либо непреходящей литературной ценностью. Более того, я определенно этого не утверждаю. Однако его ныне уже не такие уж секретные размышления все же кое-что говорят нам о реальности пандемии, через которую он и все мы прошли, о ее лихорадочности и панике и даже о том нервном возбуждении, которое сопутствовало жизни в этом внезапном разрыве времени, каковым мы все его осознавали. Когда-нибудь историки, возможно, обратятся к этому дневнику, чтобы понять, что происходит с обществом под таким давлением. Они, вероятно, увидят яснее, как люди могут отчаянно жаждать спасителя, и осознают, сколь иллюзорна мысль, будто такие люди существуют».
Комментарии (0)