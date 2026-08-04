Опубликован «ключевой текст по истории пандемии» Covid-19! Это записи медицинского советника президентов США. Что стало известно?

Что стало известно из его дневников о Covid-19?

Главная тема, вновь всплывшая из-за опубликованного дневника, — происхождение коронавируса. Фаучи последовательно отстаивал теорию естественного происхождения Covid-19. Согласно ей, вирус передался к человеку на рынке города Уханя (эту же теорию ВОЗ признавала наиболее вероятной еще в 2023 году).

Так, в интервью National Geographic врач настаивал: «Если посмотреть на эволюцию вируса у летучих мышей и на то, что известно сейчас, [научные данные] очень и очень убедительно указывают на то, что [Covid-19] не мог быть искусственно модифицирован [для передачи человеку]».

Однако, как выяснилось из дневника ученого, сам он не был полностью убежден в том, что говорил. В документе говорится, что в какой-то момент Фаучи организовал видеоконференцию, на которой, помимо него, присутствовало еще 11 врачей, чтобы обсудить вероятность того, что Covid-19 имеет хотя бы частично искусственное происхождение. «На созвоне не было полного согласия», — цитирует дневник Фаучи The New York Times. Лишь двое присутствующих ученых однозначно выступали за естественное происхождение вируса, остальные допускали альтернативную версию. Сам Фаучи не высказывался.

Более того, в записи от 26 января 2020 года врач написал: «Помните, что в самом начале китайцы утверждали, что передачи вируса от человека к человеку не происходит, а все первые 27 случаев были связаны с рынком. Теперь мы знаем, что рынок не был источником, а был усилителем распространения инфекции». Впрочем, дальше он отмечает, что, вероятно, передача вируса от животному к человеку произошла раньше.

Все это само по себе это не доказательство того, что вирус вывели в китайской лаборатории, как настаивают американские консерваторы, но заметно бьет по авторитету некогда одного из самых влиятельных сторонников естественного происхождения болезни.