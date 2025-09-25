Прием парацетамола может быть связан с аутизмом! Во всяком случае, так заявил Белый дом! Какие у него аргументы?

Во второй половине сентября президент США Дональд Трамп выступил с крайне радикальными заявлениями относительно… медицины и фармакологии. В частности, хозяин Белого дома заявил, что парацетамол — популярнейшее обезболивающее и жаропонижающее — может вызывать расстройства аутистического спектра. Что об этом известно и можно ли этому верить? Разбираемся!
Что случилось?
«Принимать "Тайленол" (популярная в США торговая марка парацетамола, — прим. ред.), скажем так, не здорово. Я скажу прямо. Это вредно», — такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.
По словам американского лидера, принимать это популярное болеутоляющее следует с осторожностью, в особенности беременным женщинам. Дело в том, что прием парацетамола в ходе беременности якобы может быть связан с развитием аутизма у ребенка.
По словам президента, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) немедленно начнет уведомлять врачей о рисках, связанных с приемом парацетамола. Также Трамп рекомендовал не давать препарат маленьким детям.
Какие у Трампа аргументы?
Некоторые журналисты отмечают, что Трамп, говоря о возможном вреде парацетамола, апеллирует к здравому смыслу. «Ходит слух, — заявил президент США, — я не знаю, правда это или нет, что на Кубе нет "Тайленола", потому что [у кубинцев] нет на него денег. И аутизма у них практически нет. Расскажите мне больше об этом».
Впрочем, на этом его аргументы и аргументы его команды не заканчиваются. На официальном сайте Белого дома приводится список научных статей, которые связывают прием парацетамола при беременности с различными неврологическими нарушениями. Так, одно из исследований 2019 года показывало связь между приемом препарата и последующим развитием синдрома гиперактивности и дефицита внимания у детей.
Также нынешняя американская администрация ссылается на работу ученых из Медицинской школы Гарвардского университета. В статье, опубликованной в конце августа 2025 года были проанализированы 46 исследований, сделанных в разных странах.
«В большинстве исследований сообщалось о положительной связи пренатального использования ацетаминофена (то есть парацетамола, — прим. ред.) с СДВГ, расстройствами аутистического спектра (РАС) или нарушениями развития нервной системы у потомства», — говорилось в тексте работы.
То есть парацетамол правда вызывает проблемы у детей?
Несмотря на то, что Белый дом ссылается в своих заявлениях на научные статьи, оппоненты Трампа также апеллируют к большому числу научных работ. Так, в феврале вышла фундаментальная статья группы европейских ученых. В ней на основе 56 исследований делается вывод, что «внутриутробное воздействие ацетаминофена вряд ли приводит к клинически значимому повышению риска развития СДВГ или РАС у детей».
И это еще не все — престижнейший научный журнал Nature опубликовал подробный разбор слов Дональда Трампа. Как отмечается в тексте издания, «ученые утверждают, что самые надежные исследования не связывают аутизм с приемом ацетаминофена во время беременности».
Также с резкой критикой заявлений американского президента выступили многие врачи. Так, глава профессиональной Ассоциации акушеров и гинекологов США Стивен Флейшман заявил, что «состояния, для лечения которых во время беременности используют ацетаминофен, гораздо опаснее любых теоретических рисков и могут привести к серьезным заболеваниям и смертности как для беременной женщины, так и для плода».
Более того, даже сами авторы гарвардского метаанализа, выявившие возможную связь между приемом парацетамола и последующими неврологическими проблемами у детей, не призывали полностью отказаться от препарата. Они заявляли, что жаропонижающее следует пить коротко, осторожно и используя минимальную дозировку.
Как отмечает в беседе с Собака.ru преподаватель Университета ИТМО Илья Стахеев, зачастую статьи, которые выявляют связь между неврологическими проблемами и каким-то препаратом (как и многие другие научные работы), говорят не совсем то, что цитируют противники парацетамола. «Корреляция не означает каузальной, причинной связи, — говорит он. — В ряде наблюдательных исследований фиксировалась статистическая ассоциация: у матерей, принимавших парацетамол во время беременности, вероятность постановки детям диагнозов вроде СДВГ или аутизма оказывалась немного выше среднего. Но важно подчеркнуть: это не означает, что именно препарат является причиной. Как только в анализ включают дополнительные факторы (генетика, социальная среда, сопутствующие болезни), эффект либо исчезает, либо становится статистически незначимым».
Татьяна Морозова и Святослав Довбня
Эксперты Фонда «Обнаженные сердца»:
«Новость о связи приема парацетамола матерью во время беременности с риском развития аутизма у ребенка облетела весь мир и вызвала массу комментариев. В ряде исследований действительно обсуждается возможная корреляция, но важно отметить, данные исследования носят характер наблюдения, что пока еще не доказывает прямой причинно-следственной связи. Ученые в разных странах сходятся во мнении, что на развитие аутизма влияет множество факторов, часть которых связана с генетикой, а часть — с влиянием окружающей среды, возрастом, состоянием здоровья родителей, недоношенностью ребенка и др».
Кстати, почему Трамп вообще занялся расстройствами аутистического спектра?
Дело в том, что Трамп, как и глава американского минздрава Роберт Кеннеди — младший, говорят об «эпидемии» или «вспышке» аутизма. Это стало уже не медицинским, а политическим вопросом. Некоторые публичные деятели и политики говорят о том, что рост числа психиатрических и неврологических диагнозов может быть объяснен прививками или приемом препаратов.
Впрочем, как говорит в беседе с Собака.ru Дарья Тукина, исследовательница из «Института междисциплинарных медицинских исследований» Европейского университета в Санкт-Петербурге, этот процесс может объясняться и иначе. Психиатрическая помощь становится доступнее, а обращение к специалисту перестает восприниматься так болезненно в обществе.
«Легитимация и снятие стигмы с обращения к врачу-психиатру ведут к расширению диагностики и доступности ее для человека с самого рождения, — говорит собеседница редакции. — Появляется подробная статистика, выводы которой можно популистски объявить "эпидемией" — эпидемией аутизма, эпидемией депрессии и так далее. Это ложная ассоциативная связь между статистическими показателями и ростом заболеваемости, хотя зачастую заболевание или расстройство (в случае РАС) просто становится видимым и заметным, а не возникает как неопознанный вирус из лаборатории».
Чему же в итоге верить?
Как отмечает Дарья Тукина, вопрос, каким же исследованиям верить, действительно сложный, особенно для человека, не погруженного в современную науку. Так, она приводит пример исследования ученого Эндрю Уэйкфилда, который в свое время указывал на возможную связь между прививками и расстройствами аутистического спектра. Впоследствии его работа критиковалась коллегами из-за того, что столь масштабные выводы были сделаны на основании лишь нескольких случаев.
«Только спустя два десятка лет благодаря национальным когортным исследованиям удалось доказательно опровергнуть эту гипотезу – на основании широких данных и обоснованной методологии, — говорит собеседница редакции. — Между тем эта статья и ее политическое задействование привели к вспышкам некогда забытой в развитых странах кори. Однако здесь кроется более сложная проблема. Так ли строги научные стандарты, чтобы им верить? Ведь Уэйкфилд опубликовал статью в одном из самых авторитетных медицинских журналов в мире, то есть прошел этап авторитетного рецензирования и редактуры».
Дарья Тукина
Медицинский антрополог, исследователь Социологического института РАН и Института междисциплинарных медицинских исследований ЕУСПб:
«Оказывается, что даже процесс рецензирования и публикации в престижных журналах не гарантирует абсолютного отсутствия ошибок, фальсификаций или сознательной манипуляции результатами. Поэтому некритичное доверие любому опубликованному исследованию — такая же ошибка, как и полное отрицание научного подхода».
Сходным образом ситуацию комментирует и Илья Стахеев из Университета ИТМО. «Наука же работает с вероятностями и степенью уверенности, — говорит он. — Она умеет сказать: "сейчас нет достаточных оснований утверждать, что существует причинная связь", и в этом нет слабости, наоборот, — это сила научного подхода. Но в быту мы привыкли мыслить бинарно: "да" или "нет". Ученый никогда не скажет "на 100 % доказано", он скажет "с высокой степенью вероятности". И именно эта осторожность потом превращается в оружие для конспиролога: "Ага! Раз не 100 %, значит, скрывают правду"».
Илья Стахеев
Преподаватель НИУ ВШЭ, исследователь и научный коммуникатор:
«В случае с парацетамолом мы имеем набор слабых ассоциативных исследований, противоречивых результатов и серьезные проблемы с методологией. Мы имеем и крупные работы, где связь не подтверждается. Поэтому говорить"парацетамол вызывает аутизм", значит, игнорировать саму логику науки. Да, наука не исключает, что когда-то гипотеза найдет подтверждение. Но пока этого нет, научный консенсус остается прежним: доказательств причинной связи нет».
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
