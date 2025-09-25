Прием парацетамола может быть связан с аутизмом! Во всяком случае, так заявил Белый дом! Какие у него аргументы?

То есть парацетамол правда вызывает проблемы у детей?

Несмотря на то, что Белый дом ссылается в своих заявлениях на научные статьи, оппоненты Трампа также апеллируют к большому числу научных работ. Так, в феврале вышла фундаментальная статья группы европейских ученых. В ней на основе 56 исследований делается вывод, что «внутриутробное воздействие ацетаминофена вряд ли приводит к клинически значимому повышению риска развития СДВГ или РАС у детей».

И это еще не все — престижнейший научный журнал Nature опубликовал подробный разбор слов Дональда Трампа. Как отмечается в тексте издания, «ученые утверждают, что самые надежные исследования не связывают аутизм с приемом ацетаминофена во время беременности».

Также с резкой критикой заявлений американского президента выступили многие врачи. Так, глава профессиональной Ассоциации акушеров и гинекологов США Стивен Флейшман заявил, что «состояния, для лечения которых во время беременности используют ацетаминофен, гораздо опаснее любых теоретических рисков и могут привести к серьезным заболеваниям и смертности как для беременной женщины, так и для плода».

Более того, даже сами авторы гарвардского метаанализа, выявившие возможную связь между приемом парацетамола и последующими неврологическими проблемами у детей, не призывали полностью отказаться от препарата. Они заявляли, что жаропонижающее следует пить коротко, осторожно и используя минимальную дозировку.

Как отмечает в беседе с Собака.ru преподаватель Университета ИТМО Илья Стахеев, зачастую статьи, которые выявляют связь между неврологическими проблемами и каким-то препаратом (как и многие другие научные работы), говорят не совсем то, что цитируют противники парацетамола. «Корреляция не означает каузальной, причинной связи, — говорит он. — В ряде наблюдательных исследований фиксировалась статистическая ассоциация: у матерей, принимавших парацетамол во время беременности, вероятность постановки детям диагнозов вроде СДВГ или аутизма оказывалась немного выше среднего. Но важно подчеркнуть: это не означает, что именно препарат является причиной. Как только в анализ включают дополнительные факторы (генетика, социальная среда, сопутствующие болезни), эффект либо исчезает, либо становится статистически незначимым».