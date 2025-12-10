Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
Здравоохранение

Поделиться:

Как в Петербурге организована помощь детям с аутизмом? Где их учат по новейшим программам? И как сделать наше общество по-настоящему инклюзивным?

Аутизм (расстройство аутистического спектра, РАС) — это не болезнь и не приговор, а нарушение развития, с которым ребенок может успешно расти, учиться и взаимодействовать с миром. Эксперты Фонда «Обнаженные сердца» объясняют, как вовремя заметить первые сигналы и помочь ребенку, а опыт петербургских детских садов показывает: чем раньше семья получает поддержку, тем больше возможностей открывается.

Flash Vector

Как проявляются особенности РАС и когда идти к врачу

Мозг ребенка с расстройством аутистического спектра иначе обрабатывает информацию: ему может быть сложно считывать эмоции, понимать социальные сигналы, выдерживать сенсорную нагрузку. При этом многие признаки не выглядят странно, они просто отличаются от возрастной нормы.

К тревожным сигналам относятся отсутствие реакции на имя, задержка или потеря речи, необычные способы развлечения (когда ребенок долго крутит предметы, раскладывает их в ряды, стучит ими), сложности с установлением контакта, проблемы со сном и успокоением.

«Родители замечают такие нюансы раньше всех, — подчеркивает клинический психолог Татьяна Морозова. — Если что-то вызывает вопросы, лучше не ждать, а прийти к специалисту. Никто не знает ребенка лучше семьи».

В детском возрасте мозг особенно пластичен. В возрасте двух-трех лет взаимодействие и коммуникация формируются особенно активно и именно в этот период раннее вмешательство работает лучше всего.

«Если начать работу своевременно, то можно подтянуть такие ключевые навыки, как игру, совместное внимание, первые слова. В пять-шесть лет это делать гораздо сложнее»,  объясняет детский невролог Святослав Довбня.

Ранняя диагностика не только помогает понять, что происходит, но и позволяет семье войти в систему поддержки, а также научиться эффективным программам взаимодействия с ребенком.

Какие доказательные методы реально работают

Есть несколько инструментов, которые дают детям с РАС возможность развивать необходимые социальные скиллы.

Одной из ключевых является ASSERT — система, созданная для дошкольников, которые ежедневно получают интенсивную поддержку. Программа позволяет оценивать навыки ребенка в разных областях: социальных, бытовых, академических и выстраивать индивидуальные цели с возможностью отслеживать прогресс.

Другая программа, также показавшая свою эффективность — Джаспер. Она направлена на развитие совместного внимания, инициативы и диалога. Благодаря ей малыши легче включаются в игру, приглашают в нее взрослого или сверстника, расширяют набор действий и постепенно учатся гибкости в общении.

Наряду с этими программами педагоги осваивают инструменты альтернативной коммуникации, например, PECS — систему обмена изображениями, которая помогает ребенку просить, отвечать на вопросы и вступать в контакт с помощью карточек.

Все эти подходы формируют единую систему: ребенок получает структурированное и понятное обучение, а специалисты — работающие стратегии, которые дают устойчивые результаты в детских садах и в семьях.

Flash Vector

Где ребенку с РАС лучше учиться

По сей день нет универсального ответа, так как многое зависит от нарушений ребенка, уровня поддержки и готовности учреждения. Инклюзивные группы могут подойти тем ученикам, которые уже умеют взаимодействовать с другими детьми, соблюдать правила и хотя бы частично пользоваться коммуникацией.

«В инклюзивных садах дети с РАС быстрее осваивают навыки общения, потому что видят примеры сверстников и вовлекаются естественным образом», — отмечает Святослав Довбня.

Исследования показывают, что инклюзия помогает и нейротипичным детям: они становятся терпимее, учатся понимать различия и легче строят дружбу. При этом, инклюзия невозможна, если дети не понимают, что рядом с ними могут быть ребята, которые реагируют иначе. Но объяснять это можно спокойно и просто.

В школу же ребенок с РАС может поступать по разным траекториям: в специальный класс, в обычную школу с тьютором или даже в продвинутые программы, если динамика высокая. Здесь решает не диагноз, а навыки, которые ребенок приобрел за первые годы.

Кто помогает семьям, в которых растет особенный ребенок

По данным Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС, сегодня в Петербурге и Ленинградской области поддержкой занимаются несколько детских садов, школ, реабилитационных центров и благотворительных организаций:

Благотворительные проекты

Фонд «Антон тут рядом»

  • Троицкая пл., д. 1
  • Тел.: +7 812 429 49 12
  • info@antontut.ru

Фонд помощи детям с особенностями развития «Отцы и дети»

  • ул. Малая Подьяческая, д. 6
  • Тел.: +7 (812) 570-76-33
  • autism@autism.ru, fond@otsyideti.org.ru

Детские сады

Детский сад №101 компенсирующего вида Фрунзенского района 

  • ул. Купчинская, д. 17, к.З, литер А
  • Тел.: +7 (812)-366-51-85
  • detsadnl01@list.ru

Детский сад №109 комбинированного вида Фрунзенского района 

  • пр.Дунайский, д.33, к.3
  • Тел.: +7 (812)776-26-37
  • ds.109.frunrn@rambler.ru

Детский сад №19 комбинированного вида Василеостровского района

  • ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 3, лит. А
  • Тел.: +7 (812) 356-16-16
  • vasdou019@yandex.ru

Детский сад №93 компенсирующего вида Фрунзенского района

  • ул. Будапештская д. 79, корп. 3, лит. А
  • Тел.: +7 (812) 773-84-12
  • dou093@edu-frn.spb.ru

Детский сад №53 комбинированного вида Фрунзенского района

  • пр-кт Славы д. 6, к. 1 литер А
  • Тел.: +7 812-360-74-24
  • dou053@edu-frn.spb.ru

Детский сад № 44 компенсирующего вида Колпинского района

  • г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 52
  • Тел.: +7 (812) 481-16-63
  • gdou44@mail.ru

Школы

Коррекционная общеобразовательная школа-интернат (II вида) № 20 Петроградского района

  • наб. Песочная, д. 14, лит. Б, В.
  • Тел.: +7 (812) 234-34-22
  • school20@bk.ru

Школа № 232 Адмиралтейского района

  • наб. Крюкова канала, д.15, лит. А, пом. 1Н, 2Н, 3Н.
  • Тел.: +7 (812) 417-34-88
  • sc232@adm-edu.spb.ru

Школа №269 Кировского района «Школа здоровья»

  • пр. Трамвайный, д.22, лит. А
  • Тел.: +7 (812)417-52-02
  • sc269@kirov.spb.ru

Школа №323 Невского района 

  • пр. Солидарности, д.1, корп.2, лит.А
  • Тел.: +7 (812) 417-55-85
  • scool323.spb@mail.ru

Школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района

  1. ул. Малая Балканская, д. 36, к. 3, лит. А
  2. Тел.: +7 (812)4175147
  3. school312@edu-frn.spb.ru

Школа № 18 Центрального района 

  • ул. Кавалергардская, д. 9-11-13, лит. А
  • Тел.: +7 (812) 275-62-67
  • sch18@center-edu.spb.ru

Школа № 25 Петроградского района 

  • ул. Большая Зеленина, д. 30, корп. А.
  • Тел.: +7 (812)235-42-13
  • gbou25spb@mail.ru

Школа № 46 Калининского района 

  • ул. Амурская, д.2
  • Тел.: +7 (812) 417 63 61
  • school046@mail.ru

Школа № 499 Красногвардейского района

  • ул. Весенняя, д. 10, лит. А
  • Тел.: +7 (812) 417-31-09
  • School499@mail.ru

Школа №609 Красногвардейского района

  • Новочеркасский пр-кт, д.44, к.2
  • Тел.: +7 (812) 417-53-73
  • gskou-shkola609@rambler.ru

Школа № 755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района

  • 7-я линия В.О., д.66, лит. А.
  • Тел.: +7 (812) 241-32-02
  • sch755autism@yandex.ru

Школа-интернат № 10 Колпинского района

  • п.Понтонный, ул.Южная, д.29, лит.А
  • Тел.: +7 (812) 417-52-50
  • scint10@list.ru

Школа-интернат №6 Красногвардейского района 

  • ул. Большая Пороховская д,52, корп. 1
  • Тел.: +7 (812) 2271930
  • int62008@yandex.ru

Школа № 432 Колпинского района

  •  г. Колпино, ул. Павловская, д. 21, лит. А
  • Тел.: +7 (812) 573-97-51
  • school432_spb@mail.ru

Школа № 676 Кронштадтского района

  • г. Кронштадт, ул. Андреевская, д. 3, лит. А
  • Тел.: +7 (812) 311-68-88
  • school 676@mail.ru

Консультационные и реабилитационные организации

Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта. Детский реабилитационно-восстановительный центр

  • пр-кт Большой Сампсониевский, д. 11, лит. Б.
  • Тел.: +7 (812) 542-89-95
  • reabin@center-albreht.ru

Консультативно-практический центр для детей с нарушением интеллектуального развития

  • ул. Турку, д. 12, корп. 3, лит. А
  • Тел.: +7 812 268-48-79
  • gdou-97@yandex.ru

Центр «Центр Наш Солнечный Мир», подразделение в Петербурге 

  • ул. Варшавская, д. 5, к.2 
  • Тел.: +7 (812)648-00-41
  •  info@nsm-spb.ru
Flash Vector

Как проект становится инклюзивным? И чего не хватает для максимальной эффективности помощи в Петербурге

Детский сад №35: 10 лет системной помощи

Организация выстраивает помощь детям с РАС уже почти десятилетие. Путь начался в 2016 году, когда коллектив подал заявку на участие в проекте Фонда «Обнаженные сердца» — «Ранняя помощь»  (это курс для семей, воспитывающих маленьких детей с РАС. В нем родителям объясняют особенности развития ребенка, рассказывают об эффективных стратегиях взаимодействия и их применении дома). Уже тогда воспитатели пытались использовать визуальные расписания и карточки для поддержки детей.

За последние годы сотрудники дважды проходили обучение в центре поддержки семьи фонда в Нижнем Новгороде — в 2023 и 2025 годах. Первое была посвящено ASSERT, второе — базовым методикам работы с детьми с РАС.

Стажировки стали точкой роста для всей команды: «Мы возвращаемся с идеями, применяем их на практике, делимся опытом и буквально заражаем коллег энергией. Командная работа здесь ключевая — один человек не справится», — говорят специалисты.

Сегодня элементы ASSERT используются в группах постоянно. Педагоги отмечают, что программа помогает формировать базовые игровые и социальные навыки и гибко адаптировать подход под каждого ребенка. При этом они подчеркивают: без сотрудничества с родителями прогресс невозможен: «Есть родители, которые активно включаются и используют дома визуальные расписания и карточки PECS. Тогда результат виден очень быстро. Но есть и те, кому тяжело, и мы стараемся их поддерживать».

По наблюдениям, около половины семей сейчас вовлечены в процесс, и уровень осведомленности вырос, несмотря на наличие системных проблем: «Не хватает специалистов, которые работают по современным доказательным методикам. Многие педагоги не знают, что такое PECS или поведенческий анализ. А еще нет связи между садами и школами: родители хотят ресурсные классы, но взаимодействия нет».

Также одной из ключевых трудностей остается финансирование: «Инклюзия — это не просто принять ребенка. Это создать условия и обучить педагогов. Пока многое держится на энтузиазме».

Несмотря на трудности, команда видит результаты каждый день: «Для нас самое важное — показать родителям, что ребенок может. И когда они видят, как малыш делает первые шаги в общении, улыбается, играет — это наш главный результат».

Детский сад №53: инклюзия, которая работает

Здесь система поддержки детей с РАС в 2016 году появилась не по плану, а по необходимости. «В одночасье у нас появилось несколько ребят, которых мы не понимали, — вспоминает директор сада Надежда Третьякова. — Один мальчик не реагировал ни на какие инструкции и мог бесконечно стучать в кастрюлю. Другой соглашался играть только с машинками и ни на что больше не переключался. Девочка постоянно раздевалась».

Ситуация стала отправной точкой для поиска профессиональной поддержки, так сад вошел в проект Фонда «Обнаженные сердца»: «Когда нам предложили участие, мы честно сказали: мы не знаем, есть ли у нас дети с аутизмом. Но точно есть те, с кем нам очень сложно. Когда начали разбираться глубже, оказалось, что таких детей не трое, а минимум пятеро».

Первые годы были непростыми: педагоги осваивали новые подходы, а тьюторинг воспринимался как «контроль»: «Воспитатели оценивали приход инструкторов, психологов как вторжение. Было непринятие, но лишь до тех пор, пока не появились более тяжелые дети, с которыми они не могли справиться. Тогда стало понятно, что тьютор это необходимость».

Сегодня же в саду весь коллектив владеет одинаковыми инструментами, многие дети, которые в начале пути сильно отличались в поведении, к выпуску становятся практически неотличимыми от сверстников.

Аутизм не мешает ребенку развиваться. Мешает нехватка знаний, поддержки и структурированной среды. Когда специалисты и родители действуют вместе, ребенок получает шанс раскрыть свои возможности, а нейротипичные дети — шанс научиться эмпатии и принятию различий.

«Инклюзия работает там, где есть люди, готовые понимать, учиться и поддерживать. Наша команда продолжает делать шаги и делиться тем, что у нас получилось. Это делает детство всех детей лучше», – подытоживает Надежда Третьякова.

Это Надежда Третьякова — директор единственного детсада в Петербурге, где обучают вместе нейротипичных и детей с аутизмом

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: