Как в Петербурге организована помощь детям с аутизмом? Где их учат по новейшим программам? И как сделать наше общество по-настоящему инклюзивным?

Аутизм (расстройство аутистического спектра, РАС) — это не болезнь и не приговор, а нарушение развития, с которым ребенок может успешно расти, учиться и взаимодействовать с миром. Эксперты Фонда «Обнаженные сердца» объясняют, как вовремя заметить первые сигналы и помочь ребенку, а опыт петербургских детских садов показывает: чем раньше семья получает поддержку, тем больше возможностей открывается.
Как проявляются особенности РАС и когда идти к врачу
Мозг ребенка с расстройством аутистического спектра иначе обрабатывает информацию: ему может быть сложно считывать эмоции, понимать социальные сигналы, выдерживать сенсорную нагрузку. При этом многие признаки не выглядят странно, они просто отличаются от возрастной нормы.
К тревожным сигналам относятся отсутствие реакции на имя, задержка или потеря речи, необычные способы развлечения (когда ребенок долго крутит предметы, раскладывает их в ряды, стучит ими), сложности с установлением контакта, проблемы со сном и успокоением.
«Родители замечают такие нюансы раньше всех, — подчеркивает клинический психолог Татьяна Морозова. — Если что-то вызывает вопросы, лучше не ждать, а прийти к специалисту. Никто не знает ребенка лучше семьи».
В детском возрасте мозг особенно пластичен. В возрасте двух-трех лет взаимодействие и коммуникация формируются особенно активно и именно в этот период раннее вмешательство работает лучше всего.
«Если начать работу своевременно, то можно подтянуть такие ключевые навыки, как игру, совместное внимание, первые слова. В пять-шесть лет это делать гораздо сложнее», — объясняет детский невролог Святослав Довбня.
Ранняя диагностика не только помогает понять, что происходит, но и позволяет семье войти в систему поддержки, а также научиться эффективным программам взаимодействия с ребенком.
Какие доказательные методы реально работают
Есть несколько инструментов, которые дают детям с РАС возможность развивать необходимые социальные скиллы.
Одной из ключевых является ASSERT — система, созданная для дошкольников, которые ежедневно получают интенсивную поддержку. Программа позволяет оценивать навыки ребенка в разных областях: социальных, бытовых, академических и выстраивать индивидуальные цели с возможностью отслеживать прогресс.
Другая программа, также показавшая свою эффективность — Джаспер. Она направлена на развитие совместного внимания, инициативы и диалога. Благодаря ей малыши легче включаются в игру, приглашают в нее взрослого или сверстника, расширяют набор действий и постепенно учатся гибкости в общении.
Наряду с этими программами педагоги осваивают инструменты альтернативной коммуникации, например, PECS — систему обмена изображениями, которая помогает ребенку просить, отвечать на вопросы и вступать в контакт с помощью карточек.
Все эти подходы формируют единую систему: ребенок получает структурированное и понятное обучение, а специалисты — работающие стратегии, которые дают устойчивые результаты в детских садах и в семьях.
Где ребенку с РАС лучше учиться
По сей день нет универсального ответа, так как многое зависит от нарушений ребенка, уровня поддержки и готовности учреждения. Инклюзивные группы могут подойти тем ученикам, которые уже умеют взаимодействовать с другими детьми, соблюдать правила и хотя бы частично пользоваться коммуникацией.
«В инклюзивных садах дети с РАС быстрее осваивают навыки общения, потому что видят примеры сверстников и вовлекаются естественным образом», — отмечает Святослав Довбня.
В школу же ребенок с РАС может поступать по разным траекториям: в специальный класс, в обычную школу с тьютором или даже в продвинутые программы, если динамика высокая. Здесь решает не диагноз, а навыки, которые ребенок приобрел за первые годы.
Кто помогает семьям, в которых растет особенный ребенок
По данным Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС, сегодня в Петербурге и Ленинградской области поддержкой занимаются несколько детских садов, школ, реабилитационных центров и благотворительных организаций:
Благотворительные проекты
- Троицкая пл., д. 1
- Тел.: +7 812 429 49 12
- info@antontut.ru
Фонд помощи детям с особенностями развития «Отцы и дети»
- ул. Малая Подьяческая, д. 6
- Тел.: +7 (812) 570-76-33
- autism@autism.ru, fond@otsyideti.org.ru
Детские сады
Детский сад №101 компенсирующего вида Фрунзенского района
- ул. Купчинская, д. 17, к.З, литер А
- Тел.: +7 (812)-366-51-85
- detsadnl01@list.ru
Детский сад №109 комбинированного вида Фрунзенского района
- пр.Дунайский, д.33, к.3
- Тел.: +7 (812)776-26-37
- ds.109.frunrn@rambler.ru
Детский сад №19 комбинированного вида Василеостровского района
- ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 3, лит. А
- Тел.: +7 (812) 356-16-16
- vasdou019@yandex.ru
Детский сад №93 компенсирующего вида Фрунзенского района
- ул. Будапештская д. 79, корп. 3, лит. А
- Тел.: +7 (812) 773-84-12
- dou093@edu-frn.spb.ru
Детский сад №53 комбинированного вида Фрунзенского района
- пр-кт Славы д. 6, к. 1 литер А
- Тел.: +7 812-360-74-24
- dou053@edu-frn.spb.ru
Детский сад № 44 компенсирующего вида Колпинского района
- г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 52
- Тел.: +7 (812) 481-16-63
- gdou44@mail.ru
Школы
Коррекционная общеобразовательная школа-интернат (II вида) № 20 Петроградского района
- наб. Песочная, д. 14, лит. Б, В.
- Тел.: +7 (812) 234-34-22
- school20@bk.ru
Школа № 232 Адмиралтейского района
- наб. Крюкова канала, д.15, лит. А, пом. 1Н, 2Н, 3Н.
- Тел.: +7 (812) 417-34-88
- sc232@adm-edu.spb.ru
Школа №269 Кировского района «Школа здоровья»
- пр. Трамвайный, д.22, лит. А
- Тел.: +7 (812)417-52-02
- sc269@kirov.spb.ru
- пр. Солидарности, д.1, корп.2, лит.А
- Тел.: +7 (812) 417-55-85
- scool323.spb@mail.ru
Школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района
- ул. Малая Балканская, д. 36, к. 3, лит. А
- Тел.: +7 (812)4175147
- school312@edu-frn.spb.ru
Школа № 18 Центрального района
- ул. Кавалергардская, д. 9-11-13, лит. А
- Тел.: +7 (812) 275-62-67
- sch18@center-edu.spb.ru
Школа № 25 Петроградского района
- ул. Большая Зеленина, д. 30, корп. А.
- Тел.: +7 (812)235-42-13
- gbou25spb@mail.ru
Школа № 46 Калининского района
- ул. Амурская, д.2
- Тел.: +7 (812) 417 63 61
- school046@mail.ru
Школа № 499 Красногвардейского района
- ул. Весенняя, д. 10, лит. А
- Тел.: +7 (812) 417-31-09
- School499@mail.ru
Школа №609 Красногвардейского района
- Новочеркасский пр-кт, д.44, к.2
- Тел.: +7 (812) 417-53-73
- gskou-shkola609@rambler.ru
Школа № 755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района
- 7-я линия В.О., д.66, лит. А.
- Тел.: +7 (812) 241-32-02
- sch755autism@yandex.ru
Школа-интернат № 10 Колпинского района
- п.Понтонный, ул.Южная, д.29, лит.А
- Тел.: +7 (812) 417-52-50
- scint10@list.ru
Школа-интернат №6 Красногвардейского района
- ул. Большая Пороховская д,52, корп. 1
- Тел.: +7 (812) 2271930
- int62008@yandex.ru
Школа № 432 Колпинского района
- г. Колпино, ул. Павловская, д. 21, лит. А
- Тел.: +7 (812) 573-97-51
- school432_spb@mail.ru
Школа № 676 Кронштадтского района
- г. Кронштадт, ул. Андреевская, д. 3, лит. А
- Тел.: +7 (812) 311-68-88
- school 676@mail.ru
Консультационные и реабилитационные организации
Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта. Детский реабилитационно-восстановительный центр
- пр-кт Большой Сампсониевский, д. 11, лит. Б.
- Тел.: +7 (812) 542-89-95
- reabin@center-albreht.ru
Консультативно-практический центр для детей с нарушением интеллектуального развития
- ул. Турку, д. 12, корп. 3, лит. А
- Тел.: +7 812 268-48-79
- gdou-97@yandex.ru
Центр «Центр Наш Солнечный Мир», подразделение в Петербурге
- ул. Варшавская, д. 5, к.2
- Тел.: +7 (812)648-00-41
- info@nsm-spb.ru
Как проект становится инклюзивным? И чего не хватает для максимальной эффективности помощи в Петербурге
Детский сад №35: 10 лет системной помощи
Организация выстраивает помощь детям с РАС уже почти десятилетие. Путь начался в 2016 году, когда коллектив подал заявку на участие в проекте Фонда «Обнаженные сердца» — «Ранняя помощь» (это курс для семей, воспитывающих маленьких детей с РАС. В нем родителям объясняют особенности развития ребенка, рассказывают об эффективных стратегиях взаимодействия и их применении дома). Уже тогда воспитатели пытались использовать визуальные расписания и карточки для поддержки детей.
За последние годы сотрудники дважды проходили обучение в центре поддержки семьи фонда в Нижнем Новгороде — в 2023 и 2025 годах. Первое была посвящено ASSERT, второе — базовым методикам работы с детьми с РАС.
Стажировки стали точкой роста для всей команды: «Мы возвращаемся с идеями, применяем их на практике, делимся опытом и буквально заражаем коллег энергией. Командная работа здесь ключевая — один человек не справится», — говорят специалисты.
Сегодня элементы ASSERT используются в группах постоянно. Педагоги отмечают, что программа помогает формировать базовые игровые и социальные навыки и гибко адаптировать подход под каждого ребенка. При этом они подчеркивают: без сотрудничества с родителями прогресс невозможен: «Есть родители, которые активно включаются и используют дома визуальные расписания и карточки PECS. Тогда результат виден очень быстро. Но есть и те, кому тяжело, и мы стараемся их поддерживать».
По наблюдениям, около половины семей сейчас вовлечены в процесс, и уровень осведомленности вырос, несмотря на наличие системных проблем: «Не хватает специалистов, которые работают по современным доказательным методикам. Многие педагоги не знают, что такое PECS или поведенческий анализ. А еще нет связи между садами и школами: родители хотят ресурсные классы, но взаимодействия нет».
Также одной из ключевых трудностей остается финансирование: «Инклюзия — это не просто принять ребенка. Это создать условия и обучить педагогов. Пока многое держится на энтузиазме».
Несмотря на трудности, команда видит результаты каждый день: «Для нас самое важное — показать родителям, что ребенок может. И когда они видят, как малыш делает первые шаги в общении, улыбается, играет — это наш главный результат».
Детский сад №53: инклюзия, которая работает
Здесь система поддержки детей с РАС в 2016 году появилась не по плану, а по необходимости. «В одночасье у нас появилось несколько ребят, которых мы не понимали, — вспоминает директор сада Надежда Третьякова. — Один мальчик не реагировал ни на какие инструкции и мог бесконечно стучать в кастрюлю. Другой соглашался играть только с машинками и ни на что больше не переключался. Девочка постоянно раздевалась».
Ситуация стала отправной точкой для поиска профессиональной поддержки, так сад вошел в проект Фонда «Обнаженные сердца»: «Когда нам предложили участие, мы честно сказали: мы не знаем, есть ли у нас дети с аутизмом. Но точно есть те, с кем нам очень сложно. Когда начали разбираться глубже, оказалось, что таких детей не трое, а минимум пятеро».
Первые годы были непростыми: педагоги осваивали новые подходы, а тьюторинг воспринимался как «контроль»: «Воспитатели оценивали приход инструкторов, психологов как вторжение. Было непринятие, но лишь до тех пор, пока не появились более тяжелые дети, с которыми они не могли справиться. Тогда стало понятно, что тьютор — это необходимость».
Сегодня же в саду весь коллектив владеет одинаковыми инструментами, многие дети, которые в начале пути сильно отличались в поведении, к выпуску становятся практически неотличимыми от сверстников.
«Инклюзия работает там, где есть люди, готовые понимать, учиться и поддерживать. Наша команда продолжает делать шаги и делиться тем, что у нас получилось. Это делает детство всех детей лучше», – подытоживает Надежда Третьякова.
Комментарии (0)