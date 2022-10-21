Это Надежда Третьякова — директор единственного детсада в Петербурге, где обучают вместе нейротипичных и детей с аутизмом

Как детский сад стал инклюзивным?

В конце 2012 года приняли закон «Об образовании». По нему любой ребенок — с особенностями и без — может учиться в ближайшем детском саду, а учреждение должно создать условия для этого. Тогда мы начали приглашать в штат логопедов, психологов, дефектологов и работать с детьми, имеющими нарушения речи, зрения, синдром дефицита внимания, задержку психического развития. На тот момент в детском саду было несколько воспитанников со сложным поведением. Мы не знали, что у них РАС и, соответственно, не умели с этим работать. Дети с аутизмом — самая тяжелая для педагогов категория. Они кричат, кусаются, дерутся, не слышат инструкции, отказываются сотрудничать с педагогом, не вступают в игру с детьми.

Многие учреждения не хотят брать на себя ответственность за результат работы с такими детьми и перенаправляют в другие места. Мы решили делать все, чтобы к нам мог прийти учиться любой ребенок. В поиске партнеров познакомились с фондом «Обнаженные сердца», который помог нам обучить специалистов. Вот уже шесть лет мы успешно принимаем всех воспитанников. Сейчас у нас 17 групп, из которых пять — инклюзивные. Пока мы — единственный детский сад в Петербурге, который обучает вместе нейротипичных и детей с РАС.