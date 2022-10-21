Это Надежда Третьякова — директор единственного детсада в Петербурге, где обучают вместе нейротипичных и детей с аутизмом

Обычный государственный детский сад № 53 Фрунзенского района — единственное в городе дошкольное учреждение, где нейротипичные и воспитанники с расстройствами аутистического спектра (РАС) занимаются вместе, при этом каждый имеет свой индивидуальный образовательный маршрут. «Собака.ru» поговорила с директором детского сада Надеждой Третьяковой о том, как устроены инклюзивные группы и почему важно обучать детей вместе.
Как вы пришли в работу с детьми?
Мне 49 лет, я родилась и выросла в Ленинграде. Училась в школе № 152 Красногвардейского района, была активисткой и заводилой. Мне хотелось реализовать свои организаторские способности, помогать людям и проявлять творчество. Так я получила образование учителя начальных классов. После педагогического училища пришла работать в детский сад, где впервые столкнулась с детьми с РАС (расстройства аутистического спектра. — Прим. ред.), о которых мало говорили во время учебы. Как молодой специалист, я понимала: к ним нужен другой подход, но не знала, как с ними работать. Поступила в РГПУ им. Герцена на педагога-психолога. По окончанию устроилась директором детского сада № 53 Фрунзенского района. Детский сад — место, где ребенок впервые получает жизненный опыт: учится знакомиться, сотрудничать, соблюдать общественные правила, отстаивать позицию, помогать себе. Из-за возрастных особенностей дошкольники очень искренни, отзывчивы, умеют удивляться всему новому и радоваться простым вещам. Находясь рядом с ними, заряжаешься позитивом, хочется мечтать.
Как детский сад стал инклюзивным?
В конце 2012 года приняли закон «Об образовании». По нему любой ребенок — с особенностями и без — может учиться в ближайшем детском саду, а учреждение должно создать условия для этого. Тогда мы начали приглашать в штат логопедов, психологов, дефектологов и работать с детьми, имеющими нарушения речи, зрения, синдром дефицита внимания, задержку психического развития. На тот момент в детском саду было несколько воспитанников со сложным поведением. Мы не знали, что у них РАС и, соответственно, не умели с этим работать. Дети с аутизмом — самая тяжелая для педагогов категория. Они кричат, кусаются, дерутся, не слышат инструкции, отказываются сотрудничать с педагогом, не вступают в игру с детьми.
Многие учреждения не хотят брать на себя ответственность за результат работы с такими детьми и перенаправляют в другие места. Мы решили делать все, чтобы к нам мог прийти учиться любой ребенок. В поиске партнеров познакомились с фондом «Обнаженные сердца», который помог нам обучить специалистов. Вот уже шесть лет мы успешно принимаем всех воспитанников. Сейчас у нас 17 групп, из которых пять — инклюзивные. Пока мы — единственный детский сад в Петербурге, который обучает вместе нейротипичных и детей с РАС.
Как проходит обучение в инклюзивной группе?
Перед тем как попасть в инклюзивную, дети с разными нарушениями год посещают ресурсную группу. Их обучают общаться со сверстниками и педагогом, выполнять простые инструкции, вводят (при необходимости) систему альтернативной коммуникации: например, с помощью карточек. Когда ребенок осваивает эти навыки, начинает посещать инклюзивную группу. Каждому мы подбираем подходящий по возрасту коллектив. Закрепляем за ним тьютора, который поддерживает на всех этапах.
Каждая инклюзивная группа состоит из 25 человек. Среди них — нормотипичные и дети с различными нарушениями: слуха, зрения, РАС. Все воспитанники занимаются вместе физкультурой, музыкой и лепкой, развитием речи, рисованием и познавательным развитием, но у каждого из них свой маршрут. Например, один воспитанник включается во все уроки вместе с группой, а другой будет участвовать только в те моменты, когда может быть наиболее успешен, а в остальное время работать индивидуально со своим тьютором. В то же время у ребят с РАС есть дополнительные занятия с профильными специалистами.
Почему важно, чтобы ребята с различными нарушениями могли ходить на занятия с другими детьми?
Для ребят с различными нарушениями это возможность социализироваться, приобрести новые навыки. Нейротипичные дети в инклюзивной группе развивают эмоциональный интеллект, учатся взаимодействовать, помогать, не воспринимать детей с РАС, как каких-то других.
Для всех желающих все-таки не хватит места. Как помочь остальным?
Если по какой-то причине дети не попадают в детский сад, их родители могут оставаться на связи с нами! У нас работает консультативный пункт, есть бесплатная трехмесячная программа «Ранняя пташка». Это цикл лекционных занятий с визитами в семью, где мы обучаем родителей стратегиям прикладного анализа поведения, помогаем обустроить среду дома. Кроме того, мы постоянно поддерживаем связь с нашими выпускниками, помогаем им при необходимости.
Вместе с фондом «Обнаженные сердца» выпустили книгу, где делимся опытом, как организовать инклюзию в детском саду, и отвечаем на часто задаваемые вопросы родителей ребят с различными нарушениями о выборе образовательного маршрута.
Титанический труд! Что для вас значит работа?
Трудиться для меня — значит изобретать, экспериментировать и радоваться результату. Но как же хорошо после работы возвращаться домой, обсуждать проблемы и новости с семьей и слышать взгляд со стороны. У нас целая педагогическая династия! Старшая дочь, Анастасия по образованию пиарщица и педагог, окончила художественную школу, сейчас ведет в детском саду кружок ИЗО. Младшей дочери, Василисе — 17. Выпускница школы, хочет стать педагогом-психологом. Супруг на протяжении всей моей карьеры поддерживал меня во всех моих начинаниях и теперь гордится, что дочери хотят продолжить дело всей моей жизни.
Как устроено инклюзивное образование за рубежом?
Как нам рассказывали зарубежные коллеги, в Финляндии, например, в школах одну часть программы дети осваивают вместе, а другую — ту, что меньше всего получается — каждый ребенок осваивает с коррекционными педагогами в ресурсном классе, где по сути проводятся индивидуальные занятия по разным предметам. Учителя такого класса имеют профиль «Специальный педагог» и, как правило, владеют несколькими дисциплинами и могут работать с воспитанниками с разными нарушениями. В такой системе дети социализируются и успешно осваивают материал.
Что не так с инклюзией в России?
Инклюзивное образование в России только в начале своего развития. Пока не все детские сады и школы готовы принимать детей с различными нарушениями. Чаще всего многих отправляют в специализированные учебные заведения, прикрываясь тем, что там лучше условия. Забывая, что принятие разности — это и есть задача педагогов. Все должны научиться взаимодействовать друг с другом, понимать и принимать индивидуальные особенности, уметь адаптировать учебный материал, выстраивать диалог с родителями. Когда на встрече с теми же финскими коллегами нас всех спросили: «Какими вы хотите видеть своих учеников в будущем?», мы ответили: «Образованными, успешными, всесторонне развитыми». Коллеги из Финляндии сказали односложно, но в то же время очень правильно: «Мы хотим видеть наших детей счастливыми!».
Детей с РАС становится все больше. Это вынуждает педагогов учиться работать с детьми с аутизмом, повышать компетенции. Думаю, наличие в штате психолога и логопеда поможет вовремя выявлять проблемы у воспитанников, а это уже большой шаг к развитию инклюзии.
Святослав Довбня
Детский невролог, эксперт фонда «Обнаженные сердца»:
«В России, и многих других странах, например, в Германии, методиками определения аутизма владеет недостаточное количество специалистов. Это приводит к тому, что у нас статистика не соответствует реальности. Официально во всем Петербурге в 2019 году выявили чуть более 500 человек с РАС, а должно быть порядка 10 (!) тысяч. Корректная диагностика требует денег, времени, обученного персонала. Еще 30 лет назад мне казалось: через 10 лет система станет более совершеннее. У нас есть специалисты, хорошие рекомендации по аутизму, методики — но когда эти вещи будут массово применимы в реальной жизни — непонятно».
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