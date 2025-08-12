В Китае лихорадка чикунгунья! Это опасно? В России случаи заражения есть? Какие правила профилактики соблюдать?

Вспышка вирусной инфекции, распространяемой комарами, зафиксирована в КНР — количество заболевших уже превысило десять тысяч. Паниковать не стоит — по данным Минздрава в России опасности пока нет (хотя завозные случаи вируса не исключены), болезнь давно известна науке, как правило, люди выздоравливают, плюс есть проверенные способы обезопасить себя. Рассказываем по порядку.
Что такое чикугунья?
Это вирус CHIKV, который передается через укусы зараженных комаров, в основном видов Aedes aegypti или Aedes albopictus (они же переносят вирусы денге и Зика). Он был впервые обнаружен в 1952 году, и с тех пор периодические вспышки случаются в странах Азии и Африки, кроме того, комары-переносчики распространились в Европе и Северной Америке.
Какая симптоматика?
Специфических признаков нет: в период от 2 до 12 дней с момента укуса человека могут начать беспокоить лихорадка (часто с сильной болью в суставах), тошнота, головокружение, слабость в мышцах, сыпь, зуд. Чтобы исключить любой другой диагноз, необходимо лабораторное исследование крови ОТ-ПЦР.
Заболевшие выживают?
Да, в большинстве случаев пациенты выздоравливают, и у них формируется иммунитет против болезни. Но есть и случаи офтальмологических, неврологических и сердечно-сосудистых осложнений, в том числе заканчивающихся летальным исходом. Поэтому нужно обязательно обратиться к врачу после укуса комара, если это произошло в зоне вспышки инфекции.
Есть вакцины?
Да, но в широком масштабе пока не применяются. Практика, проанализированная ВОЗ, показывает, что для успешного выздоровления достаточно применения болеутоляющих, жаропонижающих препаратов, обильного питья и отдыха.
Что входит в профилактику?
Роспотребнадзор перечислил следующие меры:
- Репелленты против насекомых — мастхэв путешественника (как уточняет ВОЗ, в составе ищите DEET, IR3535, икаридин).
- Одежда, закрывающая голову, шею, руки, ноги — тоже.
- Окна в помещениях должны быть закрыты целыми москитными сетками.
- Еще рекомендуется использовать кондиционеры — комары не любят низкие температуры.
Редакция напоминает, что материал не может использоваться для самодиагностики. Необходима консультация специалиста.
