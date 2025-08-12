В Китае лихорадка чикунгунья! Это опасно? В России случаи заражения есть? Какие правила профилактики соблюдать?

Что такое чикугунья?

Это вирус CHIKV, который передается через укусы зараженных комаров, в основном видов Aedes aegypti или Aedes albopictus (они же переносят вирусы денге и Зика). Он был впервые обнаружен в 1952 году, и с тех пор периодические вспышки случаются в странах Азии и Африки, кроме того, комары-переносчики распространились в Европе и Северной Америке.

Какая симптоматика?

Специфических признаков нет: в период от 2 до 12 дней с момента укуса человека могут начать беспокоить лихорадка (часто с сильной болью в суставах), тошнота, головокружение, слабость в мышцах, сыпь, зуд. Чтобы исключить любой другой диагноз, необходимо лабораторное исследование крови ОТ-ПЦР.

Заболевшие выживают?

Да, в большинстве случаев пациенты выздоравливают, и у них формируется иммунитет против болезни. Но есть и случаи офтальмологических, неврологических и сердечно-сосудистых осложнений, в том числе заканчивающихся летальным исходом. Поэтому нужно обязательно обратиться к врачу после укуса комара, если это произошло в зоне вспышки инфекции.

Есть вакцины?

Да, но в широком масштабе пока не применяются. Практика, проанализированная ВОЗ, показывает, что для успешного выздоровления достаточно применения болеутоляющих, жаропонижающих препаратов, обильного питья и отдыха.

Что входит в профилактику?

Роспотребнадзор перечислил следующие меры:

Репелленты против насекомых — мастхэв путешественника (как уточняет ВОЗ, в составе ищите DEET, IR3535, икаридин). Одежда, закрывающая голову, шею, руки, ноги — тоже. Окна в помещениях должны быть закрыты целыми москитными сетками. Еще рекомендуется использовать кондиционеры — комары не любят низкие температуры.

Редакция напоминает, что материал не может использоваться для самодиагностики. Необходима консультация специалиста.