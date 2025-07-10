Знакомьтесь, главный онколог Северо-Запада Алексей Беляев. Благодаря ему в Петербурге разработана уникальная вакцина от рака (такой формулы в мире нет!)

Будущий директор легендарного НМИЦ отправляется из Армавира в Петербург и при чем здесь Пирогов

В моей семье не было медиков, но однажды, когда мне было 14 лет, отец сказал: «Пора кому-то стать врачом, чтобы нас лечить» — и посмотрел на меня выразительно. Вторым стимулом стали книги — роман «Дело, которому ты служишь» о военном враче (по нему снят замечательный фильм «Дорогой мой человек» с Алексеем Баталовым! — Прим. ред.) и биография Николая Ивановича Пирогова, патриарха российской хирургии, который совершил настоящие прорывы — стал использовать наркоз и гипсовые повязки, создал первый анатомический атлас для врачей. А еще он основал в Императорской военно-медицинской академии в Петербурге кафедру хирургии и преподавал там долгое время — разумеется, я решил пойти по следам моего героя.

Закончил в Армавире медицинское училище, а затем отправился в Ленинград, конечно, в Военно-медицинскую академию (просто она перестала быть императорской и стала носить имя С.М.Кирова). Попасть в престижную высшую медицинскую школу было невероятно сложно — с теми баллами, с которыми не пройдешь в академию, зачисляли в Первый мед. Мне повезло, в академии меня учили легендарные врачи: профессор Ильдар Миннуллин (эксперт в экстренной хирургии и скорой помощи), доктор Георгий Прохоров (кстати, он сейчас трудится у нас в НМИЦ Петрова и разработал криогенную установку для лечения опухолей, которая не уступает иностранным аналогам!). А практическую хирургию я осваивал в больнице № 26 (в одном из самых больших стационаров города. — Прим. ред.) под руководством Виктора Тарасова. Это был торакоабдоминальный хирург от Бога — он спасал даже тех, кому в оперативном лечении отказали другие специалисты.

Как работать врачом на флоте и заведовать НИИ скорой помощи

Военно-медицинское образование дает невероятную выдержку, самообладание и психологическую устойчивость. Я был курсантом военно-морского факультета, где готовили врачей для подводных лодок. Нас тренировали так, чтобы мы умели работать автономно: на глубине океана не всегда есть помощник-фельдшер, нельзя позвонить врачу-ментору и спросить совет. Так мы приобретали навык брать на себя ответственность. На флоте я три года служил начальником медицинской службы военного корабля (надводного) и совершил два океанских трехмесячных похода! Земля далеко, средства ограниченны, а приходится решать кейсы любой сложности: от вправления суставов и удаления зубов до экстренных полостных операций. Учился строить свою работу, чтобы оптимизировать время, медицинские средства и собственные силы.

Утверждение, что морские врачи после окончания службы не могут найти себя на суше, — миф. Мы отлично адаптируемся к любым условиям, и переход медика с корабля в клинику или лабораторию — частая история. Кстати, я глубоко убежден, что руководитель должен пройти полный клинический путь: от ординатора до заведующего. Тогда проще искать выход из, казалось бы, безвыходной ситуации, ведь знаешь много нюансов! После службы на флоте были адъюнктура, защита диссертации, преподавание хирургии курсантам академии и параллельно — практика в больнице №26.

Если дело действительно «ваше» — вы будете им гореть и не сгорите.

Потом я 10 лет руководил отделением неотложной онкологии в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. С одной стороны, это работа с осложненными формами онкозаболеваний, паллиативная поддержка, операции по неотложным показаниям. С другой — спасение жизни людей, пострадавших от травм, ранений, нуждающихся в экстренных операциях, противошоковой, интенсивной терапии. Здесь дорога каждая минута, ведь нередко нужно быстро и точно выполнять сложные операции — понимаешь, что успех зависит от слаженности действий, скорости принятия правильных решений. А в 2010 году я уволился из вооруженных сил, покинул академию и перешел в Научно-исследовательский институт онкологии им. Н. Н. Петрова, и вот я здесь.

Из стагнации 1990-х к прогрессивному хабу и классной команде врачей

В 1927 году в Ленинграде было создано первое в СССР научно-практическое учреждение для лечения и исследования онкологических заболеваний «под одной крышей» — Ленинградский научно-практический институт онкологии (с 1965 года — имени Н.Н. Петрова). И это была выдающаяся институция, которая высоко котировалась в стране. Но, разумеется, тяжелые 1990-е и неоднозначные 2000-е не прошли незамеченными — в начале XXI века институт был больше похож не на прогрессивный хаб, а на работающую вполсилы больницу.

Как наш центр снова стал ведущей онкошколой? Заслуга не моя, а, безусловно, командная! Когда я стал директором, то в первую очередь настроил с каждым сотрудником-экспертом диалог и узнал, в чем нуждается то или иное направление. Вместе мы открыли более 10 перспективных отделений: взрослой и детской гематологии, опухолей головы и шеи, онкоурологии, нейроонкологии, рентгенохирургии, трансплантации костного мозга (выполняем более 135 протоколов ежегодно!). А еще изучили опыт передовых медицинских центров России и зарубежья и переняли его. Создали большое подразделение сервиса информационных технологий и коммуникации — оно существенно облегчает работу врачей, сестер, администрации. И прямо сейчас мы заканчиваем возведение клинического корпуса для оказания высокотехнологичных видов помощи (рассчитан на 200+ человек! — Прим. ред.). Плюс в 2025‑м должно начаться строительство детского центра с лабораториями клеточных технологий и сохранения фертильности у онкологических пациентов.