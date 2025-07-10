Знакомьтесь, главный онколог Северо-Запада Алексей Беляев. Благодаря ему в Петербурге разработана уникальная вакцина от рака (такой формулы в мире нет!)

Прорыв в борьбе с онкозаболеваниями совершен? Надеемся, ведь в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова под руководством Алексея Беляева создана и успешно применяется единственная в своем роде дендритно-клеточная вакцина против рака.
Член-корреспондент РАН, доктор наук, профессор, хирург-онколог (альма-матер — Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова!) и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Наука и жизнь» возглавляет старейшую онкошколу страны уже 15 лет и провел ее феноменальный апгрейд: с уровня постсоветской клиники до сверхпрогрессивного хаба. 2 000 курсов лучевой терапии в год, филигранные операции без рецидивов, робот-ассистент и планирование лечения вместе с ИИ — в Петербург едут пациенты со всей России и Европы.
Сейчас Беляев и Ко готовят проект онкоскрининга в Петербурге и Ленинградской области (ранняя диагностика — лучшая профилактика). Алексея Михайловича ценят коллеги и пациенты: он главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа!
На Алексее Беляеве: пальто Studio Slow
Будущий директор легендарного НМИЦ отправляется из Армавира в Петербург и при чем здесь Пирогов
В моей семье не было медиков, но однажды, когда мне было 14 лет, отец сказал: «Пора кому-то стать врачом, чтобы нас лечить» — и посмотрел на меня выразительно. Вторым стимулом стали книги — роман «Дело, которому ты служишь» о военном враче (по нему снят замечательный фильм «Дорогой мой человек» с Алексеем Баталовым! — Прим. ред.) и биография Николая Ивановича Пирогова, патриарха российской хирургии, который совершил настоящие прорывы — стал использовать наркоз и гипсовые повязки, создал первый анатомический атлас для врачей. А еще он основал в Императорской военно-медицинской академии в Петербурге кафедру хирургии и преподавал там долгое время — разумеется, я решил пойти по следам моего героя.
Закончил в Армавире медицинское училище, а затем отправился в Ленинград, конечно, в Военно-медицинскую академию (просто она перестала быть императорской и стала носить имя С.М.Кирова). Попасть в престижную высшую медицинскую школу было невероятно сложно — с теми баллами, с которыми не пройдешь в академию, зачисляли в Первый мед. Мне повезло, в академии меня учили легендарные врачи: профессор Ильдар Миннуллин (эксперт в экстренной хирургии и скорой помощи), доктор Георгий Прохоров (кстати, он сейчас трудится у нас в НМИЦ Петрова и разработал криогенную установку для лечения опухолей, которая не уступает иностранным аналогам!). А практическую хирургию я осваивал в больнице № 26 (в одном из самых больших стационаров города. — Прим. ред.) под руководством Виктора Тарасова. Это был торакоабдоминальный хирург от Бога — он спасал даже тех, кому в оперативном лечении отказали другие специалисты.
Как работать врачом на флоте и заведовать НИИ скорой помощи
Военно-медицинское образование дает невероятную выдержку, самообладание и психологическую устойчивость. Я был курсантом военно-морского факультета, где готовили врачей для подводных лодок. Нас тренировали так, чтобы мы умели работать автономно: на глубине океана не всегда есть помощник-фельдшер, нельзя позвонить врачу-ментору и спросить совет. Так мы приобретали навык брать на себя ответственность. На флоте я три года служил начальником медицинской службы военного корабля (надводного) и совершил два океанских трехмесячных похода! Земля далеко, средства ограниченны, а приходится решать кейсы любой сложности: от вправления суставов и удаления зубов до экстренных полостных операций. Учился строить свою работу, чтобы оптимизировать время, медицинские средства и собственные силы.
Утверждение, что морские врачи после окончания службы не могут найти себя на суше, — миф. Мы отлично адаптируемся к любым условиям, и переход медика с корабля в клинику или лабораторию — частая история. Кстати, я глубоко убежден, что руководитель должен пройти полный клинический путь: от ординатора до заведующего. Тогда проще искать выход из, казалось бы, безвыходной ситуации, ведь знаешь много нюансов! После службы на флоте были адъюнктура, защита диссертации, преподавание хирургии курсантам академии и параллельно — практика в больнице №26.
Потом я 10 лет руководил отделением неотложной онкологии в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. С одной стороны, это работа с осложненными формами онкозаболеваний, паллиативная поддержка, операции по неотложным показаниям. С другой — спасение жизни людей, пострадавших от травм, ранений, нуждающихся в экстренных операциях, противошоковой, интенсивной терапии. Здесь дорога каждая минута, ведь нередко нужно быстро и точно выполнять сложные операции — понимаешь, что успех зависит от слаженности действий, скорости принятия правильных решений. А в 2010 году я уволился из вооруженных сил, покинул академию и перешел в Научно-исследовательский институт онкологии им. Н. Н. Петрова, и вот я здесь.
Из стагнации 1990-х к прогрессивному хабу и классной команде врачей
В 1927 году в Ленинграде было создано первое в СССР научно-практическое учреждение для лечения и исследования онкологических заболеваний «под одной крышей» — Ленинградский научно-практический институт онкологии (с 1965 года — имени Н.Н. Петрова). И это была выдающаяся институция, которая высоко котировалась в стране. Но, разумеется, тяжелые 1990-е и неоднозначные 2000-е не прошли незамеченными — в начале XXI века институт был больше похож не на прогрессивный хаб, а на работающую вполсилы больницу.
Как наш центр снова стал ведущей онкошколой? Заслуга не моя, а, безусловно, командная! Когда я стал директором, то в первую очередь настроил с каждым сотрудником-экспертом диалог и узнал, в чем нуждается то или иное направление. Вместе мы открыли более 10 перспективных отделений: взрослой и детской гематологии, опухолей головы и шеи, онкоурологии, нейроонкологии, рентгенохирургии, трансплантации костного мозга (выполняем более 135 протоколов ежегодно!). А еще изучили опыт передовых медицинских центров России и зарубежья и переняли его. Создали большое подразделение сервиса информационных технологий и коммуникации — оно существенно облегчает работу врачей, сестер, администрации. И прямо сейчас мы заканчиваем возведение клинического корпуса для оказания высокотехнологичных видов помощи (рассчитан на 200+ человек! — Прим. ред.). Плюс в 2025‑м должно начаться строительство детского центра с лабораториями клеточных технологий и сохранения фертильности у онкологических пациентов.
Хирург-онколог Алексей Беляев сфотографирован в форте «Кроншлот», на Николаевском створном нижнем маяке — первом цельнометаллическом маяке в России. Форт — памятник архитектуры XVIII века и объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО — сейчас реставрируется
Цифровая хирургия, робот-ассистент и феноменальные операции, которые не делают в европе
Сегодня в штате Центра Петрова почти полторы тысячи сотрудников, 23 отделения и высокотехнологичное оборудование: аппараты лучевой терапии (мы проводим 2000 курсов лечения каждый год) и радионуклидной диагностики, лапароскопические стойки для малоинвазивных операций, а еще хирургическая робот-ассистент-система, которой врач может управлять даже дистанционно. Со мной работают эксперты экстра-класса в своих областях, и не я им навязываю, а они мне объясняют, какие технологии нужны, и мы вместе воплощаем общие планы!
Недавний пример. Хирурги нашего центра разработали вместе с программистами программу виртуальной визуализации печени, пораженной опухолью, на основе ИИ — она позволяет объемно представить орган и локализацию всех очагов болезни, смоделировать хирургическое вмешательство на компьютере, определить риски повреждения сосудов и даже рассчитать функциональный резерв печени. По запросу наших экспертов мы докупили современное оборудование, помогающее выполнять операции на печени быстро, безопасно, с меньшими повреждениями для здоровых тканей. И так смогли реализовать суперсовременный протокол — радикальное удаление множественных метастазов с сохранением органа!
Или еще пример! Наш хирург Евгений Левченко выполняет изолированную химиогипертермическую перфузию легких — одну из сложнейших операций, которая нередко продолжается в течение всего рабочего дня и более. Эффект феноменален: люди живут долго, и нет рецидива даже после самых непростых случаев (иногда суммарно удаляют до 100 метастазов). А всего в портфолио хирургической бригады Центра Петрова более 400 операций, в том числе у детей — это беспрецедентное число, превышающее опыт европейских клиник, вместе взятых!
Главное! Уникальная вакцина от рака, формула которой есть в петербурге
Вопрос XXI века: можно ли победить рак? Надо стремиться! Практика показывает — это непросто, но возможно! Большое достижение Центра Петрова — дендритно-клеточная вакцина, разработка нашей лаборатории онкоиммунологии под руководством Ирины Балдуевой. Вот как ее создают: из крови самого пациента выделяют лимфоциты — клетки иммунной системы, превращают их в зрелые дендритные клетки и обогащают специальным клеточным продуктом. Так клетки «вооружаются» скилом распознавать патологический процесс. Затем их возвращают в организм человека, и они «обучают» собственный иммунитет видеть опухолевые клетки. Эта вакцина хорошо сражается против многих видов рака, но больший эффект показывает при глиобластоме, саркоме, меланоме, колоректальном раке, раке почки и предстательной железы. И самое главное: в отличие от других препаратов, она не токсичная, сочетается с химиотерапией, и в перспективе (этот вопрос мы еще изучаем) — может работать как профилактика рецидива после проведенной операции.
Кроме того, сейчас вместе с Первым медом, Институтом Алмазова и новосибирским Институтом молекулярной и клеточной биологии мы работаем над вакциной по CAR-T-технологии: трансформируем гены в лимфоците и используем эти измененные клетки против резистентных, как правило, смертельных опухолей лимфоидной ткани. В 2026 году планируем лицензировать производство и начать применять.
Профилактика рака и как не выгорать, каждый день борясь за человеческие жизни
Весь мир борется против рака — и это наша реальность: ученые разрабатывают вакцины и онкопрепараты (недавно коллеги из Китая создали бустер, который усиливает иммунный ответ на опухоль в 150 раз!), государства выделяют на программы лечения огромные средства (в России за шесть лет — более триллиона рублей!). Все это важно и нужно, но! То, что может в разы повысить выживаемость и даже победить некоторые виды рака, — это профилактика. Первично — ЗОЖ, регулярная двигательная активность, привитие заботы о себе с юного возраста. Например, в Индии есть отличный проект «Дети могут» — малыши участвуют в просветительских мероприятиях, рассказывают о превенции болезней. Вторичная профилактика — скрининг, развитие диспансеризации и ранняя диагностика.
В Петербурге самые распространенные виды онкозаболеваний: рак легкого, органов ЖКТ, молочной (у женщин) и предстательной (у мужчин) железы. На частоте диагнозов сказываются северные условия жизни (холод, темнота) — и, как следствие, гиподинамия, склонность к вредным привычкам (не надо пытаться «заесть» ими стресс!). Стратегия следующая: всем и каждому отказаться от курения, регулярно проходить чекапы у профильных специалистов, и если выявлены предраковые состояния, то не откладывать операцию в долгий ящик. Вовремя проведенное лечение дисплазии защищает от рака шейки матки (первое по смертности заболевание среди женщин до 45 лет!). А оперативное выявление и удаление полипов не даст развиться колоректальному раку. Сейчас мы с коллегами как раз готовим проект по организации онкоскрининга в регионах Северо-Запада и в Петербурге, чтобы «вычислять» на ранних стадиях злокачественные процессы в ЖКТ, опухоли шейки матки и молочной железы.
Такие советы — самое надежное, что может предложить медицина. Никакой волшебной таблетки нет, и это не профессиональный цинизм, а правда. Конечно, все врачи сталкиваются с большой нагрузкой, а у онкологов она особенная, ведь в нашей сфере есть психологический элемент «обреченности» (хотя надежда есть всегда!) — он затрудняет путь лечения для медиков, людей, столкнувшихся с болезнью, их близких. Свой совет молодым коллегам я бы сформулировал так: жить, а не умирать с каждым пациентом и беречь себя. А если чувствуете, что не справляетесь, — меняйте специализацию.
Честно признаюсь, что не верю в выгорание. И даже не знал, что есть такой термин. Совсем недавно мы в центре праздновали 90-летие Виктора Алексеевича Кочнева, прекрасного врача-онколога, специалиста по опухолям мягких тканей. Он в нашей сфере 65 лет, до сих пор ведет прием в поликлинике, пациенты его уважают и любят. И это далеко не единственный пример: если дело действительно «ваше» — вы будете им гореть и не сгорите.
Текст: Дарья Скаянская
Фото: Валентина Каштан
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