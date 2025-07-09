Как доктор наук Андрей Обрезан и группа компаний «Мой медицинский центр» запустили единственную в стране суперклинику-город «Белоостров»

В 2024 году Группа компаний «Мой медицинский центр» (ГК «ММЦ») запустила в Ленобласти «новое Сколково» — Клинику высоких технологий «Белоостров» (площадь 30,5 га — мини-город!). Более тысячи специалистов (от педиатров и логопедов до кардиологов и онкологов-радиологов!), фантастические возможности для ядерной медицины, все виды помощи и собственная санитарная авиация.
Феноменальный кейс накануне юбилея «ММЦ» подтвердил: Андрей Обрезан и коллеги за 15 лет создали сильнейший бренд не только в Петербурге, но и по всей России (90+ здравпунктов в стране, 22 региона присутствия и более миллио- на пациентов в год). Чтобы вы (и мы!) не пропустили «звоночки» сердца — открыли канал с ликбезами «ГлавВрач», а чтобы знали свою историю — первый в России Музей блокадной медицины.
Медицинский лидер Группы компаний и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Бизнес» — Андрей Обрезан, член совета директоров и главный врач ГК «ММЦ», доктор наук, заслуженный врач РФ, завкафедрой госпитальной терапии СПбГУ, кардиолог.
Как работает «Белоостров»: ядерная медицина, новые технологии, вертолеты
В 2024-м на границе Ленобласти и Петербурга открылся космический (от содержания до дизайна!) хаб — в арсенале многопрофильной Клиники высоких технологий «Белоостров»: HD-диагностика, «воздушная» сверхскорая, ИИ-анализаторы. В России других таких проектов нет.
С восторгом фиксируем: Петербург становится новой столицей биотеха, высокой медицины и ЗОЖ-туризма!
Уже стал, и наш проект «Белоостров» рад способствовать этому, оказывая все виды медицинской помощи (кроме родовспоможения): амбулаторную и стационарную, лечебно-диагностическую, профилактическую и, конечно, как плановую, так и неотложную (даже воздушную!). Собственная санитарная авиация появилась у нашего «ММЦ» в 2020-м, у первой среди частных медорганизаций в Северо-Западном регионе. У «Белоострова» несколько вертолетных площадок, и мы проводили успешные эвакуации и счастливые выписки пациентов, которые могли улететь на вертолете.
В Петербург за красотой и здоровьем каждый год приезжает 100 тысяч туристов! А это как раз вместимость «Белоострова» — одна клиника может помочь всем?
Мы не планируем замкнуть на себе весь медицинский туризм. Наша идея в том, чтобы предоставить Ленобласти и Петербургу доступ к лучшей медицинской помощи, дать людям выбор, в какую клинику обратиться, и сделать наш город суперсильным игроком в сфере здравоохранения.
И это мощно — на 30,5 гектара три основных центра: многопрофильный медицинский, онкологический и лабораторный. При этом проект запускался в начале наших «ревущих» 2020-х. Как получилось создать нечто столь беспрецедентно масштабное в те годы?
Хотя строительство и выпало на очень сложный период пандемии, работа не останавливалась ни на один день — благодаря инвестору мы шли к цели. Кстати, локация в Юкковском сельском поселении выбрана не случайно — удобно добираться как из Петербурга, так и из области.
«Белоостров» задумывался как центр ядерной медицины — что это значит? На немедицинский ум сразу приходят облучение и Халк.
Речь о диагностике и лечении с помощью изотопов (и тут все гораздо интереснее — расскажу подробно!). Каждый орган осуществляет определенную функцию, которая базируется на процессах обмена веществ. В обмене веществ участвуют хорошо известные вам глюкоза и жирные кислоты. Так вот, исследователи научились метить их радиоактивными элементами — изотопами! — и вводить в кровь.
Субстрат, но уже с изотопом, отправится в орган, которому он нужен. А благодаря присутствию такой «радиоактивной метки» можно будет орган визуализировать, и, несмотря на то что он глубоко, увидеть тонкие элементы его структуры, их состояние. То есть, проще говоря, «фишка» ядерной диагностики — это меченая изотоповая субстанция, которая выявляет патологию. Так мы можем сказать — перед нами воспалительный или онкологический процесс, ишемия или уже свершившийся инфаркт миокарда. И, в отличие от других методов обследования, мы видим «невидимое»: самые ранние изменения на уровне клеток! А главное, подобные диагностические элементы позволяют точно доставить в пораженную ткань лекарство!
Еще вы активно осваиваете ИИ — даже обучили нейросеть определять риск осложнений у людей с кардиозаболеваниями.
Да, ИИ хорошо анализирует данные и дает четкие ответы на точно поставленные вопросы. Но есть нюансы: опыт и клиническое мышление никак не свойственны нейросети. Если, допустим, появились изменения в инструкции по применению препарата или новые клинические рекомендации, то, пока информация не загружена в нейросеть, она не будет об этом знать. Еще один важный момент — точность источника, из которого нейросеть должна взять информацию. Когда мы задаем искусственному интеллекту вопрос, как он будет лечить сахарный диабет, машина ответит в целом правильно. Но она упустит детали, которые знает только доктор.
Если не ИИ, то кто (или что!) на самом деле двигает прогресс?
Естественный интеллект, врачи-ученые. К примеру, в хирургии очень актуальна технология флуоресцентной навигации: в организм вводится специальное контрастное вещество, которое позволяет «подсветить» ткани, чтобы отслеживать их состояние в ходе операции. В 2022 году под научным руководством врача-онколога «ММЦ» (а сегодня — замглавврача по онкологии-радиологии «Белоострова»!) Павла Румянцева был создан российский биоаналог чрезвычайно популярного в мире флуоресцентного контрастного вещества ICG. Сегодня этот препарат, более доступный и безопасный, чем зарубежные средства, успешно используется хирургами во всей стране, а впервые он начал внедряться хирургами-онкологами клиники «ММЦ» в Геленджике.
Почему вы стали именно кардиологом? Зов сердца?
Потому что сердце — самый загадочный и интересный орган. Доказываю: у нас есть множество вариантов исследований — нагрузочные тесты, ультрасонография, эхокардиография, масса анализов, и тем не менее никто до сих пор не знает, каким образом сердце, этот маломощный насос, перекачивает 5 литров крови в минуту!
Может ли медик быть топ-менеджером или это оксюморон?
Я восхищаюсь главными врачами в государственных клиниках, которые в себе объединяют лечебную, организационную и административную функции. Но в нашей Группе компаний управление четко и справедливо распределено на уровне совета директоров: генеральный директор Инга Хабалаева отвечает за финансово-хозяйственную часть, председатель совета директоров Владислав Баранов — за медицинское стратегическое развитие, а я — за внедрение новых технологий и контроль качества помощи, которую мы оказываем людям.
Андрей сфотографирован у клиники высоких технологий «Белоостров» в Юкковском сельском поселении. Флагманский проект ГК «Мой медицинский центр» открыт в 2024 году. От федеральной трассы «Скандинавия» к клинике ведет новая двухкилометровая дорога с мостом через реку Сестру.
Что отличает серьезные hi-tech-методики от инновационной мишуры
Сверкающее биотех-вау «Белоострова»: система ламинарных потолков почти на 100% обеззараживает воздух в операционных; линейный ускоритель для высокоточной фотонной терапии борется с самыми разными опухолями, минимально затрагивая здоровые ткани; пневмопочта (платформа передачи биообразцов) объединяет все отделения клиники, чтобы оперативно проводить лабтесты, система виртуальной реальности Nirvana — для реабилитации пациентов после инсультов и тяжелых черепно-мозговых травм!
Как вы, главный врач и высший ментат (рецензент и аналитик медицинских нововведений «ММЦ»), отличаете сто́ящие апгрейды от инноваций одного дня?
Медицина — строгая наука. Потому, если нас заинтересовала технология с хорошей доказательной базой (это важно!), мы сравниваем ее с так называемыми референсными — давно и надежно работающими — методиками: у кого выше точность, безопасность, результативность. Если новинка продемонстрировала себя отлично, то появится у нас. Нет — точно не пойдем по пути хайпа. Медицинский бизнес — суровый судья. Если утрачено доверие людей, его не вернуть.
К слову про хайп-2025: семаглутид как способ похудеть. Правда, что наступила эпидемия диабета и ожирения?
Эпидемия реальна (по оценкам ВОЗ, в мире от ожирения страдает почти 3 миллиарда человек! — Прим. ред.), но проблема с хайпом в том, что семаглутид используют не против диабета или ожирения, а для косметической коррекции веса. Между тем показания для препарата неизменны: сахарный диабет II типа, индекс массы тела больше 35 или ниже 35, но с сопутствующими заболеваниями. Для этих случаев лекарство работает (мы в «ММЦ» участвовали в клинических исследованиях этого препарата). А что будет, если колоть его без показаний, — неизвестно. Научная страшилка: появляются данные о том, что из-за воздействия данной формулы на головной мозг может даже измениться поведение и структура личности.
Как сохранить мозг, психику и тело здоровыми на годы?
Много двигаться: мое личное правило не отличается от указания всех гайдлайнов — 75–150 минут интенсивной нагрузки в неделю. Периодически соблюдать гипокалораж: питаться так, чтобы калорийность рациона была ниже энергетических затрат (только после консультации с врачом и никаких диет!). Быть активным: нагружать тело и голову большим количеством дел.
Сегодня в вашем расписании: из клиники — на съемку для премии «ТОП50», сразу после — к пациентам.
Чтобы уложиться в график, нужна мотивация. Меня стимулирует интерес к моему делу и развитию в нем, желание помочь пациентам. А управлять временем помогает делегирование в синергии с доверием к команде. И еще опыт самбиста — я привык «бить» задачи быстро и четко.
Медицина Петербурга будущего — какая она?
Ответственная. Во-первых, она сосредоточена на борьбе с социально значимыми заболеваниями (раком, сахарным диабетом, болезнями сердца и другими) и в своей стратегии учитывает как немодифицируемые факторы риска (то, на что человек не может повлиять: возраст, пол, наследственность), так и модифицируемые (поддающиеся изменениям: сон, количество стресса и физической активности, биохимические показатели здоровья). И на этой основе создаются гайдлайны не только для лечения, но и для профилактики, для долголетия. Совет: начинайте думать о модифицируемых факторах в вашей жизни с 25 лет!
Во-вторых, медицина Петербурга прошлого, настоящего и будущего уважает свою историю — в 2022-м благодаря идее и инициативе Владислава Владиславовича Баранова наша Группа компаний открыла первый в стране Музей блокадной медицины, а в 2024 году выпустила в свет уникальное издание дневниковых записей медсестры Фаины Прусовой (в 1941–1945 годах она работала в больнице имени Софьи Перовской на Малой Конюшенной, 8, там, где в 2010-м открылась первая клиника «ММЦ»). Это напоминание всем нам: медикам и бизнесменам, артистам и ученым, детям и взрослым — нет ничего важнее человеческой жизни.
Текст: Дарья Скаянская
Фото: Наталья Скворцова
Свет: Василий Кабайлов Skypoint
Собака.ru благодарит за поддержу
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier
Комментарии (0)