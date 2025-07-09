Как доктор наук Андрей Обрезан и группа компаний «Мой медицинский центр» запустили единственную в стране суперклинику-город «Белоостров»

Как работает «Белоостров»: ядерная медицина, новые технологии, вертолеты

В 2024-м на границе Ленобласти и Петербурга открылся космический (от содержания до дизайна!) хаб — в арсенале многопрофильной Клиники высоких технологий «Белоостров»: HD-диагностика, «воздушная» сверхскорая, ИИ-анализаторы. В России других таких проектов нет.

С восторгом фиксируем: Петербург становится новой столицей биотеха, высокой медицины и ЗОЖ-туризма!

Уже стал, и наш проект «Белоостров» рад способствовать этому, оказывая все виды медицинской помощи (кроме родовспоможения): амбулаторную и стационарную, лечебно-диагностическую, профилактическую и, конечно, как плановую, так и неотложную (даже воздушную!). Собственная санитарная авиация появилась у нашего «ММЦ» в 2020-м, у первой среди частных медорганизаций в Северо-Западном регионе. У «Белоострова» несколько вертолетных площадок, и мы проводили успешные эвакуации и счастливые выписки пациентов, которые могли улететь на вертолете.

В Петербург за красотой и здоровьем каждый год приезжает 100 тысяч туристов! А это как раз вместимость «Белоострова» — одна клиника может помочь всем?

Мы не планируем замкнуть на себе весь медицинский туризм. Наша идея в том, чтобы предоставить Ленобласти и Петербургу доступ к лучшей медицинской помощи, дать людям выбор, в какую клинику обратиться, и сделать наш город суперсильным игроком в сфере здравоохранения.

И это мощно — на 30,5 гектара три основных центра: многопрофильный медицинский, онкологический и лабораторный. При этом проект запускался в начале наших «ревущих» 2020-х. Как получилось создать нечто столь беспрецедентно масштабное в те годы?

Хотя строительство и выпало на очень сложный период пандемии, работа не останавливалась ни на один день — благодаря инвестору мы шли к цели. Кстати, локация в Юкковском сельском поселении выбрана не случайно — удобно добираться как из Петербурга, так и из области.

«Белоостров» задумывался как центр ядерной медицины — что это значит? На немедицинский ум сразу приходят облучение и Халк.

Речь о диагностике и лечении с помощью изотопов (и тут все гораздо интереснее — расскажу подробно!). Каждый орган осуществляет определенную функцию, которая базируется на процессах обмена веществ. В обмене веществ участвуют хорошо известные вам глюкоза и жирные кислоты. Так вот, исследователи научились метить их радиоактивными элементами — изотопами! — и вводить в кровь.

Субстрат, но уже с изотопом, отправится в орган, которому он нужен. А благодаря присутствию такой «радиоактивной метки» можно будет орган визуализировать, и, несмотря на то что он глубоко, увидеть тонкие элементы его структуры, их состояние. То есть, проще говоря, «фишка» ядерной диагностики — это меченая изотоповая субстанция, которая выявляет патологию. Так мы можем сказать — перед нами воспалительный или онкологический процесс, ишемия или уже свершившийся инфаркт миокарда. И, в отличие от других методов обследования, мы видим «невидимое»: самые ранние изменения на уровне клеток! А главное, подобные диагностические элементы позволяют точно доставить в пораженную ткань лекарство!

Еще вы активно осваиваете ИИ — даже обучили нейросеть определять риск осложнений у людей с кардиозаболеваниями.

Да, ИИ хорошо анализирует данные и дает четкие ответы на точно поставленные вопросы. Но есть нюансы: опыт и клиническое мышление никак не свойственны нейросети. Если, допустим, появились изменения в инструкции по применению препарата или новые клинические рекомендации, то, пока информация не загружена в нейросеть, она не будет об этом знать. Еще один важный момент — точность источника, из которого нейросеть должна взять информацию. Когда мы задаем искусственному интеллекту вопрос, как он будет лечить сахарный диабет, машина ответит в целом правильно. Но она упустит детали, которые знает только доктор.

На канале «ГлавВрач» от «ММЦ» Андрей Григорьевич разбирает экстраординарные вопросы о здоровье сердца и сосудов: от тлетворного влияния сахара до неожиданной взаимосвязи заболеваний сердца и печени.

Если не ИИ, то кто (или что!) на самом деле двигает прогресс?

Естественный интеллект, врачи-ученые. К примеру, в хирургии очень актуальна технология флуоресцентной навигации: в организм вводится специальное контрастное вещество, которое позволяет «подсветить» ткани, чтобы отслеживать их состояние в ходе операции. В 2022 году под научным руководством врача-онколога «ММЦ» (а сегодня — замглавврача по онкологии-радиологии «Белоострова»!) Павла Румянцева был создан российский биоаналог чрезвычайно популярного в мире флуоресцентного контрастного вещества ICG. Сегодня этот препарат, более доступный и безопасный, чем зарубежные средства, успешно используется хирургами во всей стране, а впервые он начал внедряться хирургами-онкологами клиники «ММЦ» в Геленджике.

Почему вы стали именно кардиологом? Зов сердца?

Потому что сердце — самый загадочный и интересный орган. Доказываю: у нас есть множество вариантов исследований — нагрузочные тесты, ультрасонография, эхокардиография, масса анализов, и тем не менее никто до сих пор не знает, каким образом сердце, этот маломощный насос, перекачивает 5 литров крови в минуту!

Может ли медик быть топ-менеджером или это оксюморон?

Я восхищаюсь главными врачами в государственных клиниках, которые в себе объединяют лечебную, организационную и административную функции. Но в нашей Группе компаний управление четко и справедливо распределено на уровне совета директоров: генеральный директор Инга Хабалаева отвечает за финансово-хозяйственную часть, председатель совета директоров Владислав Баранов — за медицинское стратегическое развитие, а я — за внедрение новых технологий и контроль качества помощи, которую мы оказываем людям.