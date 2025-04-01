Появилась первая российская вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ)!

Первая российская вакцина от вируса папилломы человека «Цегардекс» разработана фармкомпаниями «Нанолек» и НПК «Комбиотех». Она будет применяться для предупреждения заболеваний, которые вызывают ВПЧ 6, 11, 16 и 18 типа.

Если в клетках человека присутствует один из них, то возрастает риск папиллом кожи, а также же рака шейки матки и рака анального канала (как рассказала нам гинеколог Мария Собивчак, «вирусы могут “тихо” жить в организме 10 лет, а затем проявляться раковыми изменениями клеток!»). И важно! Заражение одним из типов вируса не отменяет пользу последующей прививки — она может дать защиту от других штаммов.

Препарат предназначен для профилактики болезней у взрослых, однако, по словам компании, планируется выпуск формулы для детей в течение ближайших лет.

Новость особенно радует учитывая, что представители Минздрава сообщили, что вакцинацию от ВПЧ планируется включить в Национальный календарь прививок в 2026 году.

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