В Петербург пришла волна COVID-19 и пневмонии: занято 85% больничных коек

По последним данным, опубликованным на сайте Администрации города, на 12 марта в пяти городских стационарах было развернуто 975 коев, из которых заняты 870. В основном пациентов принимают в больнице им. Боткина (но она уже заполнена на 99%), а также есть места в Александровской больнице, городской больнице № 20 и психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова.

При этом ситуация не является форс-мажорной: цифры госпитализации соответствуют среднегодовым нормам. Как уточнил Иван Федуняк, замглавврача по медицинской части больницы им. Боткина, подъем заболеваемости начался даже позже, чем в 2024-м, что, вероятно, связано с достаточно теплой зимой. Врач отметил, что тем, кто не вакцинирован от гриппа (особенно людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями), нужно поберечь себя и избегать мест скопления людей.

Напомним, как защититься от болезни, редакции рассказала врач-инфекционист Lahta Clinic Светлана Серебрякова. Вот ваш (и наш) to dо лист: