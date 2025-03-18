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В Петербург пришла волна COVID-19 и пневмонии: занято 85% больничных коек

Как сообщил Комитет по здравоохранению, несмотря на пиковый эпидподъем, дефицита коек нет, но в случае необходимости будут открыты новые места для пациентов.

Roman Samborskiy

По последним данным, опубликованным на сайте Администрации города, на 12 марта в пяти городских стационарах было развернуто 975 коев, из которых заняты 870.  В основном пациентов принимают в больнице им. Боткина (но она уже заполнена на 99%), а также есть места в Александровской больнице, городской больнице № 20 и психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова.

При этом ситуация не является форс-мажорной: цифры госпитализации соответствуют среднегодовым нормам. Как уточнил Иван Федуняк, замглавврача по медицинской части больницы им. Боткина, подъем заболеваемости начался даже позже, чем в 2024-м, что, вероятно, связано с достаточно теплой зимой. Врач отметил, что тем, кто не вакцинирован от гриппа (особенно людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями), нужно поберечь себя и избегать мест скопления людей.

Напомним, как защититься от болезни, редакции рассказала врач-инфекционист Lahta Clinic Светлана Серебрякова. Вот ваш (и наш) to dо лист:

  • Полноценно спите и высыпайтесь;
  • Ешьте продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами;
  • Включайте в жизнь физическую активность (пусть и не фитнес-зал, но хотя бы 5-10 тысяч шагов в день);
  • Носите маски, благодаря им распространение вируса действительно (!) ограничивается;
  • Минимизируйте свои вредные привычки, а лучше совсем откажитесь от них;
  • Не пренебрегайте плановой вакцинопрофилактикой от других инфекций, которые могут передаваться воздушно-капельным путем.
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