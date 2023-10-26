Зачем делают новый «Спутник V»? Старая вакцина больше не спасет ни от одного штамма COVID-19? Как защищаться? Рассказывают эксперты

Что известно про разработку нового «Спутника V»

По материалам интервью Александра Гинцбурга для издания «Газета.ru».

Почему появилась необходимость в новой версии вакцины?

Потому что «Спутник V» хорошо защищал от коронавируса только с 2020 по 2022 год. По данным Центра им. Гамалеи впервые эффективность упала очень резко летом 2022 года (спасибо, «омикрону» 1, 2 и 3) — формула стала работать хуже в 8 раз! А когда пришел «омикрон» 4 и 5 — действие снизилось в 20 раз.

От чего будет защищать новая формула?

Обновленная вакцина разработана на основе штамма «кракен» (кстати, он является производным от «омикрона»). Но это не значит, что она будет работать только против него. Цель исследователей — восстановление эффективности действия формулы против коронавируса в принципе.

На какой стадии сейчас исследования?

Сейчас проходят клинические испытания, которые закончатся 10 декабря. Но привиться новой вакциной можно будет не раньше марта 2024 года. Это связано с тем, что после успешного завершения исследований необходимо произвести серии препарата, проверить их, а уже потом — вводить в гражданский оборот. Такие правила предусмотрены Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ .

В марте вакцина будет актуальна, или понадобится очередной апгрейд?

С учетом того, что коронавирус мутирует и размножается достаточно быстро, конечно, есть вероятность, что в марте актуальнее будет защищаться не от «кракена», а от какого-нибудь более свежего штамма. Но загадывать рано.

Еще сейчас Центр им. Гамалеи подготовил заявку на госзадание по созданию назальной вакцины. Это принципиальный момент в борьбе с коронавирусом, потому что при инъекционной вакцинации человек, будучи защищенным внутри, может заражать вирусом других через носоглотку. А при назальной вакцинации — такая передача исключена!