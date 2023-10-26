Зачем делают новый «Спутник V»? Старая вакцина больше не спасет ни от одного штамма COVID-19? Как защищаться? Рассказывают эксперты

На этой неделе глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проводятся испытания новой вакцины против штамма коронавируса XBB-1.5 («кракен»). Необходимость в ней связана с тем, что существующая версия «Спутника V», по словам ученого, перестала работать совсем с января этого года! Апгрейд-формула предположительно начнет применяться только с марта 2024 — а как жить до этого момента? Ищем ответы.
Что известно про разработку нового «Спутника V»
По материалам интервью Александра Гинцбурга для издания «Газета.ru».
Почему появилась необходимость в новой версии вакцины?
Потому что «Спутник V» хорошо защищал от коронавируса только с 2020 по 2022 год. По данным Центра им. Гамалеи впервые эффективность упала очень резко летом 2022 года (спасибо, «омикрону» 1, 2 и 3) — формула стала работать хуже в 8 раз! А когда пришел «омикрон» 4 и 5 — действие снизилось в 20 раз.
От чего будет защищать новая формула?
Обновленная вакцина разработана на основе штамма «кракен» (кстати, он является производным от «омикрона»). Но это не значит, что она будет работать только против него. Цель исследователей — восстановление эффективности действия формулы против коронавируса в принципе.
На какой стадии сейчас исследования?
Сейчас проходят клинические испытания, которые закончатся 10 декабря. Но привиться новой вакциной можно будет не раньше марта 2024 года. Это связано с тем, что после успешного завершения исследований необходимо произвести серии препарата, проверить их, а уже потом — вводить в гражданский оборот. Такие правила предусмотрены Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ .
В марте вакцина будет актуальна, или понадобится очередной апгрейд?
С учетом того, что коронавирус мутирует и размножается достаточно быстро, конечно, есть вероятность, что в марте актуальнее будет защищаться не от «кракена», а от какого-нибудь более свежего штамма. Но загадывать рано.
Ликбез по коронавирусу и его изменчивости
Разобрались вместе с врачом-инфекционистом Lahta Clinic Светланой Серебряковой.
Почему у коронавируса появляются новые штаммы?
Когда вирус делится, или воспроизводит копии самого себя, он иногда немного изменяется. Эти изменения называются «мутациями». Вирус с одной или несколькими новыми мутациями называется «вариантом» исходного вируса. Чем больше вирусы циркулируют, тем больше они могут изменяться. Некоторые вирусы мутируют быстро, а некоторые нет. COVID-19, как, например, и грипп, относится к РНК- содержащим вирусам, у которых очень высокая частота мутаций. Так что появление новых штаммов — это вполне предсказуемая история.
Штаммы действительно становятся опаснее или меняют свои проявления (одни «бьют» по легким, другие — по коже etc.)?
О том, что штаммы становятся опаснее, говорить преждевременно, несмотря на то, что мы помним, какими были первые волны COVID-19. Конечно, в связи с появлением новых вариаций, следовало ожидать, что вирус будет ускользать из-под действия тех защитных антител, которые развились вследствие вакцинопрофилактики и формирования коллективного иммунитета переболевших. Смогут ли новые штаммы агрессивно воздействовать на другие органы и системы — вопрос спорный.
«Спутник V» может перестать работать на всех или только на новых вариациях вируса?
«Спутник» — вакцина с доказанной эффективностью, за ее разработкой и введением в терапию стоят качественные исследования. Она хорошо защищает от многих штаммов коронавируса, которые также могут продолжать циркулировать с появлением все большего количества новых.
Но, получается, что «Спутник V» — не универсальная вакцина?
То, что формула препарата против конкретного вируса меняется, — и не плохо, и не удивительно, это вполне нормальное явление. Для того же гриппа новая вакцина разрабатывается каждый год — как раз для того, чтобы защитить иммунитет и от новых, и от старых вариаций вируса. Почему же в случае со «Спутником V» возникают вопросы?
Чем же спасать себя от COVID-19, пока разрабатывается новая вакцина? Нужен чек-лист!
- Полноценно спите и высыпайтесь;
- Ешьте продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами;
- Включайте в жизнь физическую активность (пусть и не фитнес-зал, но хотя бы 5-10 тысяч шагов в день);
- Носите маски, благодаря им распространение вируса действительно (!) ограничивается;
- Минимизируйте свои вредные привычки, а лучше совсем откажитесь от них;
- Не пренебрегайте плановой вакцинопрофилактикой от других инфекций, которые могут передаваться воздушно-капельным путем.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.
Комментарии (0)