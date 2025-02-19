Ученые показали, откуда может прийти новая пандемия! Где угроза наиболее сильна? Что ей можно противопоставить?

Пандемия коронавируса — далеко не последняя, с которой столкнется человечество. Об этом не раз предупреждали специалисты в области глобального здравоохранения. Неудивительно поэтому, что ученые сейчас активно изучают потенциальные источники новых опасных вирусов и бактериальных инфекций. В феврале группа американских исследователей опубликовала статью, в которой рассказала о том, где может случиться передача очередной болезни от животного к человеку, в каких регионах планеты риск может быть выше. Выводы получились тревожными — рассказываем о них подробнее.
Что случилось?
В феврале престижный научный журнал Global Change Biology опубликовал исследование группы американских ученых под руководством сотрудника Йельского Университета Рохана Симкина (статья находится в закрытом доступе, но ее пересказ можно найти, в частности, в издании Forbes).
Отталкиваясь от той предпосылки, что значительная часть опасных болезней пришла к человеку из дикой природы (так, переносчиками малярии и лихорадки Западного Нила являются кровососущие насекомые, а источником коронавируса мог стать рынок диких животных в городе Ухань), ученые заключают, что главный источник угрозы — так называемая граница города и дикой природы (или WUI — от wildland–urban interface).
Сочетание сравнительно высокой плотности населения и непосредственного соприкосновения с дикими ландшафтами делает эту территорию более чем подходящим местом для первичной передачи какого-то вируса или бактерии и быстрого его распространения среди людей.
То есть речь об окраинах любых городов?
На самом деле далеко не любой город находится в окружении диких ландшафтов. Так, для постсоветского пространства характерна застройка, когда почти любой город окружен широкой полосой пригородов, садоводств и дачных хозяйств. В США крупные города окружены масштабной субурбией (то есть территорией одноэтажной застройки), которая также является своеобразным буфером между собственно городом и дикой природой.
Как показало исследование, опубликованное в 2023 году в журнале Nature, собственно к WUI, то есть к границе городской застройки и дикой природы, относится всего 4,7% суши. Правда, живут на них порядка 3,5 млрд человек.
Эти территории и есть потенциальный источник новой пандемии?
Рохан Симкин и коллеги не ограничились простой констатацией того факта, что люди живущие в городах, к которым непосредственно подходит дикая природа, больше рискуют встретиться с новым вирусом. Ученые также наложили на глобальную карту WUI ареалы популяции животных, являющихся потенциальными переносчиками новых болезней (всего было учтено распространение 686 видов млекопитающих, способных переносить 144 заболевания).
Зонами высокого риска ученые назвали те области, в которых можно встретить более 20 потенциальных видов-переносчиков (это не так мало, ведь некоторые животные — вроде мышей Mastomys natalensis, крыс Rattus tanezumi и рыжих лисиц очень широко распространены по планете).
Как ни удивительно на первый взгляд, больше всего людей, живущих в таких зонах высокого риска живут в Европе (383 млн человек). На втором месте — Индия и Китай (275 млн), далее идет Африка (183 млн).
То есть с наибольшей вероятностью пандемия начнется… в Европе?
Авторы не останавливаются также и на выделении наиболее потенциально опасных зон. Далее они вводят еще один критерий — обеспеченность населения. Как подсчитали ученые, порядка 520 млн человек, живущих в зонах непосредственного соприкосновения города и природы, населенных 20 и более видами-переносчиками, относятся к людям со средними и низкими доходами и живут они преимущественно не в Европе.
«35% [от этих 520 млн] живут в городах и пригородах, расположенных в Западной, Восточной и Южной Африке», — говорится в исследовании. На таких территориях, отмечают авторы статьи, уязвимость населения много выше из-за «распространения нищеты, плохих жилищных условий и отсутствия легкодоступной медицинской помощи».
Именно на эти зоны Рохан Симкин и коллеги в первую очередь рекомендуют обратить внимание международных организаций, занимающихся здравоохранением. При этом они оговариваются, что зона соприкосновения городов и дикой природы быстро распространяется (за счет роста городов), что делает проблему еще более острой.
Наконец, напоминают в Forbes, в статье разбирается только сценарий передачи заболевания от млекопитающих к человеку. Однако потенциально возможен переход вируса (или бактериальной инфекции) от птиц или насекомых.
Константин Захаров
Фармаколог, разработчик лекарств, руководитель исследовательской компании «Экселлена»:
Исследование, посвященное источникам инфекции в структуре эпидемического процесса, поднимает крайне важную проблему современности. Авторы справедливо отмечают, что расширение урбанизированных территорий, рост контактов человека с дикой природой и высокая мобильность населения создают условия для появления новых зоонозных инфекций. Действительно, эти факторы усиливают риск передачи патогенов от животных к людям, что подтверждается примерами последних десятилетий (например COVID-19, Эбола). Работа вносит значимый вклад в понимание экологических и социальных предпосылок эпидемий, акцентируя внимание на первой части эпидемического процесса — источнике инфекции.
Раз мы хотя бы приблизительно понимает, откуда ждать пандеми, что делать?
Как указывает в беседе с Собака.ru фармаколог Константин Захаров, «с практической точки зрения борьбы с эпидемиями ключевое значение имеют прежде всего два элемента: механизмы передачи и восприимчивый организм». Проще говоря, важно не только (а подчас и не столько), где появится какой-то вирус, самое важное — сможет ли система здравоохранения не дать ему распространиться.
«Как показывает опыт пандемии COVID-19, даже при наличии неизученного источника критически важны оперативные противоэпидемические меры — карантинные ограничения, контроль перемещений, соблюдение гигиены, — говорит собеседник редакции. — Не менее значима работа со снижением восприимчивости населения через вакцинацию и разработку противовирусных препаратов. Ускоренное создание мРНК-вакцин и терапевтических средств (например, SputnikV) стало поворотным моментом в контроле над пандемией».
Константин Захаров
Фармаколог, разработчик лекарств, руководитель исследовательской компании «Экселлена»:
Таким образом, хотя изучение источников инфекции необходимо для прогнозирования угроз, практическая борьба с эпидемиями требует фокуса на универсальных механизмах:
- Оперативное внедрение противоэпидемических мер (например, системы эпидмониторинга, логистики тестирования);
- Развитие платформ FastTrack для ускоренной разработки вакцин и препаратов (мРНК-технологии, антивирусные библиотеки).
- Укрепление глобальной готовности к быстрому масштабированию мер (координация между странами, запасы средств защиты).
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
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