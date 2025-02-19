Ученые показали, откуда может прийти новая пандемия! Где угроза наиболее сильна? Что ей можно противопоставить?

Что случилось?

В феврале престижный научный журнал Global Change Biology опубликовал исследование группы американских ученых под руководством сотрудника Йельского Университета Рохана Симкина (статья находится в закрытом доступе, но ее пересказ можно найти, в частности, в издании Forbes).

Отталкиваясь от той предпосылки, что значительная часть опасных болезней пришла к человеку из дикой природы (так, переносчиками малярии и лихорадки Западного Нила являются кровососущие насекомые, а источником коронавируса мог стать рынок диких животных в городе Ухань), ученые заключают, что главный источник угрозы — так называемая граница города и дикой природы (или WUI — от wildland–urban interface).

Сочетание сравнительно высокой плотности населения и непосредственного соприкосновения с дикими ландшафтами делает эту территорию более чем подходящим местом для первичной передачи какого-то вируса или бактерии и быстрого его распространения среди людей.