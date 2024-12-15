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Минздрав: российская вакцина от рака должна быть бесплатной

Главный онколог ведомства Андрей Каприн считает, пациенты должны будут получать вакцины от рака на мРНК-платформе. Стоимость одного препарата составит 300 тысяч рублей.

pedro7merino/shutterstock

«Вообще все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоили очень дорого, и мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных. И мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», — сказал Каприн в эфире «Радио России».

Вакцина разработана совместно несколькими научными командами - Центром им. Гамалеи, Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Начало использования вакцинного препарата пациентами планируется в начале 2025 года.

Ранее мы писали о том, что российская вакцина от рака показала успех на доклинических испытаниях. Меланома и метастазы исчезают после применения нового препарата.

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