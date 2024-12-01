Российская вакцина от рака показала успех на доклинических испытаниях

«В доклинике мы видим, что опухоль — меланома просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвертой стадии», — рассказал РИА «Новости» Александр Гинцбург.

В дальнейшем специалисты намерены проверить влияние препарата на другие виды онкологических заболеваний — рак легких, почек, поджелудочной железы. По словам директора НИЦ имени Гамалеи, вакцина от рака будет персонализированной, то есть ее будут делать для каждого пациента индивидуально. Помогать в разработке будет искусственный интеллект — он проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, и по нему специалисты в течение недели приготовят вакцину.

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