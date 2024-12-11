Петербургский онколог Максим Котов разработал чат-бот для улучшения коммуникации врачей и пациентов

Главная цель нового чат-бота — сделать медицинские консультации профессиональными и человечными. Как отметил разработчик — онколог-хирург, член Медицинского совета фонда «Не напрасно», кандидат наук Максим Котов, качество медицинских приемов обычно страдает из-за того, что:

В приоритет ставятся не полные, а быстрые консультации (генеральная проблема); Люди не всегда готовы к той информации, которую им сообщают; Мнение и запрос пациента могут игнорироваться; Врачи не всегда проявляют эмпатию.

Telegram-бот от Котова дает медикам четкие пошаговые инструкции-рекомендации по налаживанию диалога в зависимости от кейса и стадии общения:

Выстроить первоначальный контакт; Выяснить причину обращения и собрать анамнез; Понятно донести пациенту информацию; Вовлечь пациента в принятие решений; Отреагировать на эмоции пациента (проявить эмпатию); Сообщить плохую новость; Разрешить конфликт; Рассказать о медицинской ошибке.

Все тактики основаны на международных гайдлайнах, которые активно применяют специалисты по всему миру. Среди них, в частности, Калгари-Кембриджская модель консультации по формуле активное слушание + партнерство, протокол S.P.I.K.E.S. для передачи негативных новостей так, чтобы не повысить дистресс и тревогу, и алгоритм N.U.R.S.E. — уважительно и корректно отрегулировать эмоциональный фон приема.

Это не первый проект Максима. Несколько лет назад они с онкологом, абдоминальным хирургом, главврачом Гатчинской больницы Ростиславом Павловым создали и курировали свою онлайн-школу продуктивной и экологичной коммуникации Communication Skills.