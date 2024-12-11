Петербургский онколог Максим Котов разработал чат-бот для улучшения коммуникации врачей и пациентов

Не устаем восхищаться нашими лауреатами премии «Новые имена в медицине»! Онколог-хирург НМИЦ имени Н.Н.Петрова и амбассадор эффективной медкоммуникации Максим Котов запустил новый проект. Это чат-бот, который помогает врачам выстраивать диалог с пациентами. Больше эмпатии, меньше сложносочиненных терминологических конструкций, но при этом все четко и по делу!
Главная цель нового чат-бота — сделать медицинские консультации профессиональными и человечными. Как отметил разработчик — онколог-хирург, член Медицинского совета фонда «Не напрасно», кандидат наук Максим Котов, качество медицинских приемов обычно страдает из-за того, что:
- В приоритет ставятся не полные, а быстрые консультации (генеральная проблема);
- Люди не всегда готовы к той информации, которую им сообщают;
- Мнение и запрос пациента могут игнорироваться;
- Врачи не всегда проявляют эмпатию.
Telegram-бот от Котова дает медикам четкие пошаговые инструкции-рекомендации по налаживанию диалога в зависимости от кейса и стадии общения:
- Выстроить первоначальный контакт;
- Выяснить причину обращения и собрать анамнез;
- Понятно донести пациенту информацию;
- Вовлечь пациента в принятие решений;
- Отреагировать на эмоции пациента (проявить эмпатию);
- Сообщить плохую новость;
- Разрешить конфликт;
- Рассказать о медицинской ошибке.
Все тактики основаны на международных гайдлайнах, которые активно применяют специалисты по всему миру. Среди них, в частности, Калгари-Кембриджская модель консультации по формуле активное слушание + партнерство, протокол S.P.I.K.E.S. для передачи негативных новостей так, чтобы не повысить дистресс и тревогу, и алгоритм N.U.R.S.E. — уважительно и корректно отрегулировать эмоциональный фон приема.
Это не первый проект Максима. Несколько лет назад они с онкологом, абдоминальным хирургом, главврачом Гатчинской больницы Ростиславом Павловым создали и курировали свою онлайн-школу продуктивной и экологичной коммуникации Communication Skills.
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