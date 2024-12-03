Конгресс США: COVID-19 создали в лаборатории, доказательств естественного происхождения вируса нет, а локдауны сделали хуже

Американские конгрессмены опубликовали итоги почти двухлетнего расследования происхождения COVID-19. Согласно 550-страничному отчету, вирус мог иметь лабораторное происхождение. Более того, парламентарии сообщают, что исследования в китайском Ухане (предполагаемой родине коронавируса) велись, в том числе, на деньги американских налогоплательщиков. Также авторы отчета высказались об эффективности мер, которые предпринимались для борьбы с пандемией — выводы их неутешительны. Максимально коротко пересказываем основные тезисы участников расследования.
Что случилось?
Специальный подкомитет Палаты представителей США (так называется нижняя палата американского парламента) завершил расследование происхождения COVID-19. Такое сообщение появилось на сайте законодательного органа 2 декабря (или ночью 3-го числа по московскому времени).
Расследование было начато в феврале 2023-го года. За это время конгрессмены «разослали более 100 запросов, заслушали интервью и показания более 30 свидетелей, провели 25 встреч и заседаний и ознакомились более чем с миллионом страниц документов».
Свои выводы они изложили в финальном отчете, который занял 557 страниц. В сообщении Палаты представительства документ назван «самым полным обзором пандемии на сегодняшний день».
Пресс-служба Палаты представителей США
Цитата по сайту Конгресса:
Члены и сотрудники [Конгресса, принимавшие участие в работе подкомитета], выявили случаи коррупции на высших уровнях системы здравоохранения Америки, подтвердили наиболее вероятное происхождение пандемии, публично привлекли к ответственности виновных, способствовали достижению двухпартийного консенсуса по важным вопросам эпохи пандемии.
COVID-19 был создан искусственно?
В сообщении Палаты представителей говорится о том, что «COVID-19, скорее всего, появился в лаборатории в Ухане, Китай». Как полагают конгрессмены в пользу этой версии существует «пять очень сильных аргументов»:
- Биологические характеристики вируса, вызвавшего пандемию, отличаются от тех, что можно встретить у коронавирусов в природе;
- Все первоначальные случаи заражения произошли в результате единичного попадания вируса в организм человека. Во время предыдущих эпидемий коронавирусов, картина была иной — имели место множественные очаги попадания болезнетворных агентов в людскую популяцию;
- Именно в городе Ухань расположенная ведущая в Китае лаборатория по изучению атипичной пневмонии. В ней, как считают авторы доклада, проводились эксперименты по модификации вирусов «при ненадлежащем уровне мер биологической безопасности»;
- Исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, то есть за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на местном продуктовом рынке;
- Если бы убедительные доказательства естественного происхождения вируса существовали бы, то наука при ее современном уровне уже их обнаружила бы.
То есть пандемию могли устроить специально?
Утверждения о том, что вирус мог быть выпущен из лаборатории специально в докладе нет. Более того, конгрессмены пишут о именно «связанном с лабораторными исследованиями инциденте», то есть, скорее, о несчастном случае.
В своем докладе конгрессмены, в частности, ссылаются на мнение Роберта Редфилда, бывшего директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). «Основываясь на первоначальном анализе данных, я пришел к убеждению (которого придерживаюсь по сей день), что инфицирования, вызванные COVID-19, скорее всего, были результатом случайной утечки в лаборатории… Этот вывод основан, прежде всего, на биологии самого вируса, в том числе на его быстрой высокой инфекционности при передаче от человека к человеку, которая предполагает быструю эволюцию новых вариантов», — такое высказывание Редфилда от марта 2023 года приводится в тексте отчета.
При этом авторы подчеркивались, что исследования в Ухани велись, в том числе при поддердке EcoHealth — американской неправительственной организации, спонтировавшей медицинские исследования в разных странах. При этом эта НКО получала поддержку от американского бюджета.
«После того, как Подкомитет [Палаты представителей] опубликовал доказательства того, что EcoHealth допустил нарушения условий гранта от Национального института здравоохранения (NIH), Министерство здравоохранения США начало официальное разбирательство и приостановило все финансирование EcoHealth», — подчеркивается в сообщении Нижней палаты американского парламента.
То есть лабораторное происхождение COVID-19 можно считать доказанным?
Несмотря на то, что сами конгрессмены называют свой отчет «самым полным обзором пандемии на сегодняшний день», говорить, что он ставит точку в споре вокруг происхождения коронавируса рано. Это, в первую очередь, политический документ, подготовленный в ходе парламентского расследования, а не научных изысканий. При этом, как еще в 2021 году указывал The New Yorker, отношение к пандемии и ее истокам давно стала частью так называемых Культурных войн в США — принципиальных разногласий между левыми и правыми политиками и их сторонниками по вопросам религии, культуры и науки.
«В стане консерваторов, традиционно настроенных к Китаю воинственно, все внимание было приковано к теории того, что патоген COVID-19 появился (случайно или намеренно) в китайской лаборатории, — писали журналисты издания. — Либералы стремились соотносить свою позицию с научными исследованиями и отдавали предпочтение версии, согласно которой вирус естественным образом перешел от животных к людям».
Таким образом, выводы подкомитета Палаты представителей являются не только результатом почти двухлетнего расследования, но и частью политической борьбы внутри США. Как пишет издание The Hills, даже официальные государственные органы США пока так и не смогли прийти к единому мнению относительно происхождения COVID-19.
Как указывает в беседе с Собака.ru Андрей Поздняков, врач-инфекционист сети лабораторий INVITRO, в сентябре 2024 года в престижном научном журнале Cell была выпущена статья, в которой еще раз доказывается природное происхождение вируса. «Авторы публикации опровергли то, что СOVID-19 был синтезирован в лаборатории, и [именно так] произошло заражение человека. [Согласно их выводам] произошла случайная мутация в природе, на конкретном рынке Хуанань в Ухане. Вся канва статьи была именно об этом. И написано примерно так: "многочисленные доказательства указывают на то, что животные [енотовидная собака, циветт], обитающие в дикой природе, заразились на рынке Хуанань"», — отметил Поздняков.
Андрей Поздняков
к.м.н., врач-инфекционист сети лабораторий INVITRO:
Теперь вспомним [китайскую ученую] Ши Чжэнли. Она заведовала той самой биолабораторией в Ухане, где исследовали вирус, который был очень похож на ковид. Это вирус, RaTG13, 96% сопоставимости. Это на самом деле не то, чтобы очень много, не 100%-я идентичность [COVID-19]. Но когда началась эпидемия к уханьской лаборатории возникло много вопросов. Ее начали спрашивать: «что вы сделали с этим вирусом»? Они отвечали: «мы ничего не делали. Мы с ним поработали. Мы увидели, что он действительно представляет интерес, он может заразить человека. Мы усилили его патогенность и положили на полку». В ответ их спросили, зачем они усилили патогенность вируса, который и так патогенный. И что было сказано на весь мир в открытом интервью? «Все так делают». Понимаете? Есть много исследований, которые действительно описывают манипуляции с вирусами. Вирус создать невозможно на сегодняшний момент. Хорошо, может быть, возможно, но мы об этом не знаем пока. А вот модифицировать вирус — вполне.
Что говорится о мерах по борьбе с пандемией?
Авторы доклада активно критикуют меры, предпринимавшиеся в США, в 2020–2021-м годах. Так, Федеральное правительство обвиняется в «существенных упущениях», допущенных при распределении средств в пользу пострадавших от пандемии и ограничений.
Также конгрессмены раскритиковали меры относительно социальной дистанции, которые, по их мнению, «не были основаны на научных данных». Масочный режим также подвергся критике политиков, которые заявили, что «не было никаких убедительных доказательств того, что маски эффективно защищают американцев от COVID-19».
Высказались авторы доклада и против самой идеи локдауна. «Длительные периоды локдаунов нанесли неизмеримый вред не только американской экономике, но и психическому и физическому здоровью американцев, особенно негативно повлияв на молодежь, — пишут конгрессмены. — Вместо того, чтобы отдать приоритет защите наиболее уязвимых слоев населения, политика федерального правительства и руководства штатов вынудила миллионы американцев отказаться от важнейших элементов здоровой и финансово устойчивой жизни».
Впрочем, как и в случае с происхождением вируса эти вопросы являются важной частью американской политики, поэтому выводы авторов расследования также нельзя назвать окончательными.
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
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