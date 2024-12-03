Конгресс США: COVID-19 создали в лаборатории, доказательств естественного происхождения вируса нет, а локдауны сделали хуже

То есть лабораторное происхождение COVID-19 можно считать доказанным?

Несмотря на то, что сами конгрессмены называют свой отчет «самым полным обзором пандемии на сегодняшний день», говорить, что он ставит точку в споре вокруг происхождения коронавируса рано. Это, в первую очередь, политический документ, подготовленный в ходе парламентского расследования, а не научных изысканий. При этом, как еще в 2021 году указывал The New Yorker, отношение к пандемии и ее истокам давно стала частью так называемых Культурных войн в США — принципиальных разногласий между левыми и правыми политиками и их сторонниками по вопросам религии, культуры и науки.

«В стане консерваторов, традиционно настроенных к Китаю воинственно, все внимание было приковано к теории того, что патоген COVID-19 появился (случайно или намеренно) в китайской лаборатории, — писали журналисты издания. — Либералы стремились соотносить свою позицию с научными исследованиями и отдавали предпочтение версии, согласно которой вирус естественным образом перешел от животных к людям».

Таким образом, выводы подкомитета Палаты представителей являются не только результатом почти двухлетнего расследования, но и частью политической борьбы внутри США. Как пишет издание The Hills, даже официальные государственные органы США пока так и не смогли прийти к единому мнению относительно происхождения COVID-19.

Как указывает в беседе с Собака.ru Андрей Поздняков, врач-инфекционист сети лабораторий INVITRO, в сентябре 2024 года в престижном научном журнале Cell была выпущена статья, в которой еще раз доказывается природное происхождение вируса. «Авторы публикации опровергли то, что СOVID-19 был синтезирован в лаборатории, и [именно так] произошло заражение человека. [Согласно их выводам] произошла случайная мутация в природе, на конкретном рынке Хуанань в Ухане. Вся канва статьи была именно об этом. И написано примерно так: "многочисленные доказательства указывают на то, что животные [енотовидная собака, циветт], обитающие в дикой природе, заразились на рынке Хуанань"», — отметил Поздняков.