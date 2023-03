Лабораторная ошибка (или успех?), зараженные животные, теория заговора: мы собрали официальные причины появления COVID-19

Журналы Lancet и Nature

Авторитетнейшие международные научные журналы не остались в стороне от этой истории. И если первый говорил, то второй — демонстрировал. Начнем по порядку.

Lancet с начала пандемии приступил к собственному поиску причин появления вируса. В результате было опубликовано несколько статей, главная из которых — Отчет комиссии Lancet об уроках на будущее, полученных от пандемии COVID-19. В данном материале учеными проверяются те же самые версии происхождения вируса: зоонозная (передача от животного к человеку) и искусственная или лабораторная. Все предположения были оценены как не имеющие под собой достаточной доказательной базы, но рабочие.

Глава комиссии Lancet Джеффри Сакс назвал и собственный вариант произошедшего. По словам ученого, двухлетние исследования привели его к мысли, что SARS-CoV-2 появился в результате утечки из «американских биотехнологических лабораторий». Вместе с коллегой Нилом Харрисоном он опубликовал призыв к беспристрастному и прозрачному расследованию, которому будет предоставлен доступ к данным американских лабораторий.

Почему обращение Сакса так важно? Как раз на этот вопрос отвечает публикация в журнале Nature, сделанная американскими учеными в 2015 году (за 4 года до начала пандемии!). Работа посвящена...изучению похожего на SARS кластера циркулирующих коронавирусов летучих мышей, который демонстрирует потенциал для появления у человека. Читаем и переводим.

Оригинал:

Here we examine the disease potential of a SARS-like virus, SHC014-CoV, which is currently circulating in Chinese horseshoe bat populations.

Перевод:

Здесь мы исследуем потенциал заболевания вирусом, подобным SARS, SHC014-CoV, который в настоящее время циркулирует в популяциях китайских подковоносых летучих мышей.

Оригинал:

Together, the data confirm the ability of viruses with the SHC014 spike to infect human airway cells and underscore the potential threat of cross-species transmission of SHC014-CoV.

Перевод:

В совокупности эти данные подтверждают способность вирусов со спайком SHC014 заражать клетки дыхательных путей человека и подчеркивают потенциальную угрозу межвидовой передачи SHC014-CoV.

Знакомая история? Наличие раннего исследования коронавируса с подозрительно схожим принципом воздействия и путем передачи само по себе, конечно, не является основанием утверждать, что SARS-CoV-2 был выведен лабораторным путем (или случайно покинул лабораторию), однако возникает вопрос, почему о наличии угрозы не было объявлено во всеуслышание?