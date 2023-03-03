Лабораторная ошибка (или успех?), зараженные животные, теория заговора: мы собрали официальные причины появления COVID-19

На этой неделе все снова стали инфекционистами и принялись обсуждать причины пандемии COVID-19. Повод – громкое заявление главы ФБР о том, что коронавирус «наверняка распространился из-за утечки в Уханьской лаборатории». Мы собрали и проанализировали все открытые отчеты, официальные доклады и статьи и пришли к неожиданному выводу, что он может быть прав, а может — (о, шок!) покрывает американские лаборатории. Коротко пересказываем все версии: истина где-то рядом
США
Когда директор Федерального Бюро Разведки (ФБР) Кристофер Рэй в своем интервью Fox News сказал утвердительно, что версия утечки вируса из лаборатории в Ухане по вине ученых и властей представляется вероятной, все не на шутку удивились. Голословное заявление прозвучало громко, не было подкреплено убедительными доказательствами и получило укор от Министерства иностранных дел Китая в политизации вопроса и дискредитации КНР. Конечно, рассекретить само ФБР — это оксюморон, но некоторые документы в свободном доступе почитать можно.
Мы изучили доклад Директора Национальной разведки США. В представленном файле были проанализированы разведданные 17 правительственных учреждений, составляющих Разведывательное сообщество. Вот, что там сказано (кратко).
- По одной из версий, с умеренной степенью достоверности было установлено,что первое заражение человека вирусом SARS-CoV-2, скорее всего, было результатом лабораторного инцидента, вероятно, включавшего в себя эксперименты, обращение с животными или отбор проб Уханьским институтом вирусологии.
Наверное, данная гипотеза основана на данных ФБР (в докладе не конкретизируется, какие организации поддерживали ее). При этом известно, что некоторые учреждения, например, Министерство энергетики США, разделяют данную точку зрения, но с гораздо меньшей уверенностью, чем ФБР и официальный текст — так сообщает Wall Street Journal.
- По второй версии, с низкой степенью достоверности было установлено, что вирус SARS-CoV-2 был передан человеку от животного, зараженного им или близким вирусом-предшественником.
В числе факторов, определяющих полярность мнений, названы пробелы в исследованиях и данных разведки, а также разница интерпретаций научных работ.
Текст доклада доступен по ссылке.
ВОЗ
По мнению группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) точную причину появления SARS-CoV-2 определить невозможно, однако выявлены основные 4 версии его передачи человеку от наиболее вероятной к менее вероятной:
- От летучих мышей через животное-посредника.
- Через замороженные или охлажденные продукты.
- От летучих мышей к человеку напрямую.
- В результате утечки вируса из лаборатории в Ухане.
Официальный доклад доступен по ссылке.
Конечно, такие выводы не удовлетворяют любопытство, однако ждать скорейшего выяснения истины придется долго (если вообще придется). 15 февраля стало известно, что ВОЗ приостанавливает дальнейшее расследование в связи со сложностями в сборе данных.
Журналы Lancet и Nature
Авторитетнейшие международные научные журналы не остались в стороне от этой истории. И если первый говорил, то второй — демонстрировал. Начнем по порядку.
Lancet с начала пандемии приступил к собственному поиску причин появления вируса. В результате было опубликовано несколько статей, главная из которых — Отчет комиссии Lancet об уроках на будущее, полученных от пандемии COVID-19. В данном материале учеными проверяются те же самые версии происхождения вируса: зоонозная (передача от животного к человеку) и искусственная или лабораторная. Все предположения были оценены как не имеющие под собой достаточной доказательной базы, но рабочие.
Глава комиссии Lancet Джеффри Сакс назвал и собственный вариант произошедшего. По словам ученого, двухлетние исследования привели его к мысли, что SARS-CoV-2 появился в результате утечки из «американских биотехнологических лабораторий». Вместе с коллегой Нилом Харрисоном он опубликовал призыв к беспристрастному и прозрачному расследованию, которому будет предоставлен доступ к данным американских лабораторий.
Почему обращение Сакса так важно? Как раз на этот вопрос отвечает публикация в журнале Nature, сделанная американскими учеными в 2015 году (за 4 года до начала пандемии!). Работа посвящена...изучению похожего на SARS кластера циркулирующих коронавирусов летучих мышей, который демонстрирует потенциал для появления у человека. Читаем и переводим.
Оригинал:
Here we examine the disease potential of a SARS-like virus, SHC014-CoV, which is currently circulating in Chinese horseshoe bat populations.
Перевод:
Здесь мы исследуем потенциал заболевания вирусом, подобным SARS, SHC014-CoV, который в настоящее время циркулирует в популяциях китайских подковоносых летучих мышей.
Оригинал:
Together, the data confirm the ability of viruses with the SHC014 spike to infect human airway cells and underscore the potential threat of cross-species transmission of SHC014-CoV.
Перевод:
В совокупности эти данные подтверждают способность вирусов со спайком SHC014 заражать клетки дыхательных путей человека и подчеркивают потенциальную угрозу межвидовой передачи SHC014-CoV.
Знакомая история? Наличие раннего исследования коронавируса с подозрительно схожим принципом воздействия и путем передачи само по себе, конечно, не является основанием утверждать, что SARS-CoV-2 был выведен лабораторным путем (или случайно покинул лабораторию), однако возникает вопрос, почему о наличии угрозы не было объявлено во всеуслышание?
Вывод
Вопроса появления и распространения COVID-19 требует взаимодействия всех стран и объединения усилий (звучим как ВОЗ, да?). Но это, кажется, маловероятно, поскольку данные научных учреждений строго конфиденциальны и, что понятно и логично, охраняются заинтересованными в их сохранности государствами. Скорее всего, правда откроется только когда все согласятся, что здоровье всех людей в мире важнее, чем секреты одного исследовательского центра.
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