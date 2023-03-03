Лабораторная ошибка (или успех?), зараженные животные, теория заговора: мы собрали официальные причины появления COVID-19

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Когда директор Федерального Бюро Разведки (ФБР) Кристофер Рэй в своем интервью Fox News сказал утвердительно, что версия утечки вируса из лаборатории в Ухане по вине ученых и властей представляется вероятной, все не на шутку удивились. Голословное заявление прозвучало громко, не было подкреплено убедительными доказательствами и получило укор от Министерства иностранных дел Китая в политизации вопроса и дискредитации КНР. Конечно, рассекретить само ФБР — это оксюморон, но некоторые документы в свободном доступе почитать можно.

Мы изучили доклад Директора Национальной разведки США. В представленном файле были проанализированы разведданные 17 правительственных учреждений, составляющих Разведывательное сообщество. Вот, что там сказано (кратко).

По одной из версий, с умеренной степенью достоверности было установлено,что первое заражение человека вирусом SARS-CoV-2, скорее всего, было результатом лабораторного инцидента, вероятно, включавшего в себя эксперименты, обращение с животными или отбор проб Уханьским институтом вирусологии.

Наверное, данная гипотеза основана на данных ФБР (в докладе не конкретизируется, какие организации поддерживали ее). При этом известно, что некоторые учреждения, например, Министерство энергетики США, разделяют данную точку зрения, но с гораздо меньшей уверенностью, чем ФБР и официальный текст — так сообщает Wall Street Journal.

По второй версии, с низкой степенью достоверности было установлено, что вирус SARS-CoV-2 был передан человеку от животного, зараженного им или близким вирусом-предшественником.

В числе факторов, определяющих полярность мнений, названы пробелы в исследованиях и данных разведки, а также разница интерпретаций научных работ.

Текст доклада доступен по ссылке.