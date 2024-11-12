Разработан препарат, уничтожающий агрессивные формы рака! На какой стадии исследования? И в чем принципиальное отличие от существующих лекарств?

В чем суть открытия?

Группа ученых из Великобритании проанализировала данные 14 778 пациентов с 39 типами опухолей и обнаружила, что 17,1% образцов опухолей содержат в своем генетическим коде фрагмент под названием ecDNA.

ecDNA — это внехромосомная ДНК. Некоторые ее формы важны для протекания биологических процессов в организме, а некоторые (их и нашли исследователи) негативно влияют на результаты лечения онкологических пациентов. Значительное снижение результатов терапии и формирование устойчивости к методам лечения связано с тем, что ecDNA содержит гены, ослабляющие иммунный ответ организма и стимулирующие агрессивное деление раковых клеток.

Лекарство уже создано?

Исследования в области внехромосомной ДНК занимают не один год. И еще в 2023 году стартап Boundless Bio (один из спонсоров описываемой нами работы) презентовал разработанный препарат (ингибитор CHK1), который прицельно уничтожает ecDNA в опухолях (чего не может сделать ни химиотерапия, ни существующие препараты таргетной терапии!). По имеющимся данным, лекарство вызвало регресс опухоли у мышей. На данный момент оно проходит первую проверку на людях.

Радоваться (пока) рано?

Как объяснила эксперт фонда «Не напрасно» Виктория Мортада, при оценке подобных «сенсационных» заявлений нужно проявлять осторожность. На данный момент основная работа по созданию «лекарства от рака» сосредоточена на выявлении новых мутаций, нарушений геномной структуры и других мишеней для таргетной (прицельной) терапии. Несмотря на то что науке известны многие механизмы, вызывающие неконтролируемое деление опухолевых клеток, в новом исследовании причина их деления не установлена.