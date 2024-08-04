В этом году в России может стать доступна вакцина от рака толстой кишки

«Ведущие научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы — одних из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований», — рассказала РИА «Новости» директор ФМБА Вероника Скворцова.

В пресс-службе ФМБА также отметили, что онковакцины относятся к препаратам, которые назначают врачи и изготавливают специально для конкретного пациента. «Уникальность наших вакцин состоит не только в поиске индивидуальных опухолевых неоантигенов, но и в способе их доставки в организм. Способ доставки также определяется индивидуально для каждого пациента: это могут быть пептиды с адъювантом, пептиды, упакованные в белковые наночастицы. Неоантигены также могут доставляться в виде мРНК в липосомах, с помощью вирусных векторов и на дендритных клетка», — рассказала Скворцова.

Ранее мы писали о том, что в России начнут испытания вакцины от рака на добровольцах. Исследования будут проводить уже в следующем году. В ходе нынешних испытаний планируется не просто в 2–3 раза продлить жизнь с меланомой.