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Здравоохранение

В этом году в России может стать доступна вакцина от рака толстой кишки

Она прошла полный цикл доклинических испытаний и готова к клиническому применению. Препарат может стать доступен после того, как в силу вступят поправки в закон об обращении лекарственных средств.

pedro7merino/shutterstock

«Ведущие научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы — одних из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований», — рассказала РИА «Новости» директор ФМБА Вероника Скворцова.

В пресс-службе ФМБА также отметили, что онковакцины относятся к препаратам, которые назначают врачи и изготавливают специально для конкретного пациента. «Уникальность наших вакцин состоит не только в поиске индивидуальных опухолевых неоантигенов, но и в способе их доставки в организм. Способ доставки также определяется индивидуально для каждого пациента: это могут быть пептиды с адъювантом, пептиды, упакованные в белковые наночастицы. Неоантигены также могут доставляться в виде мРНК в липосомах, с помощью вирусных векторов и на дендритных клетка», — рассказала Скворцова.

Ранее мы писали о том, что в России начнут испытания вакцины от рака на добровольцах. Исследования будут проводить уже в следующем году. В ходе нынешних испытаний планируется не просто в 2–3 раза продлить жизнь с меланомой.

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