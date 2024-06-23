В России начнут испытания вакцины от рака на добровольцах

Сейчас вакцину проверяют в рамках доклинических исследований на мышах. Если удастся отработать эту технологию, то вакцина будет помогать пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек, меланомах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Думаю, что к середине следующего года мы начнем клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями», — сказал Гинцбург. Вакцины будут актуальны для больных немелкоклеточным раком легкого, раком поджелудочной железы, определенных видах рака почек, меланомах. Все по тому что при их заболеваниях метастазы появляются на ранних стадиях.

Недавно мы писали о том, что ученые Массачусетского онкологического центра сделали важное открытие: они идентифицировали ген, активность которого способствует росту метастатических раковых клеток! И в лабораторных условиях доказали, что подавление экспрессии гена останавливает и развитие опухоли. То есть, потенциально, научившись «выключать» этот ген, онкологи получат ключ к лечению рака (как заявляют сами исследователи — метастатического и рака поджелудочной)! Или не получат? Насколько открытие практически применимо и действительно ли это прорыв — мы попросили рассказать Владислава Евсеева, врача-онколога, заведующего химиотерапевтическим отделением клиники «Медси», члена Экспертного совета фонда «Не напрасно».