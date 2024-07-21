18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

В России выявили несколько случаев лихорадки Западного Нила

В Роспотребнадзоре заявляют, что большинство выявленных случаев являются завозными. Переносчиками данного заболевания являются комары Culex modestus. Совсем недавно их обнаружили в Финляндии, в 300 км от границы с Россией.

frank60/shutterstock

«Лихорадка распространена в странах с жарким климатом, также эндемичными по данной инфекции считаются южные регионы России. Однако в связи с потеплением климата, вирус встречается в Центральной части России и Поволжье», — отмечают в ведомстве. При этом совсем недавно в Финляндии заметили комара Culex modestus, распространяющий этот самый вирус. Его обнаружили в городе Лиекса, примерно в 300 км от границы с Россией.

Чтобы предотвратить заражение, необходимо обеспечить защиту от укусов комаров. Для этого подойдут репелленты, москитные сетки, фумигаторы. Также необходимо следить, чтобы в доме не было ёмкостей с затхлой водой, и избегать нахождения в заболоченных местах. При посещении лесопарковых зон и водоемов следует носить закрытую защитную одежду.

Недавно мы рассказывали о том, что такое ботулизм и где им заражаются. Разбираемся, надо ли теперь бояться покупать готовую еду, как обезопасить себя и что делать, если появились первые признаки заболевания.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: