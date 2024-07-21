В России выявили несколько случаев лихорадки Западного Нила

«Лихорадка распространена в странах с жарким климатом, также эндемичными по данной инфекции считаются южные регионы России. Однако в связи с потеплением климата, вирус встречается в Центральной части России и Поволжье», — отмечают в ведомстве. При этом совсем недавно в Финляндии заметили комара Culex modestus, распространяющий этот самый вирус. Его обнаружили в городе Лиекса, примерно в 300 км от границы с Россией.

Чтобы предотвратить заражение, необходимо обеспечить защиту от укусов комаров. Для этого подойдут репелленты, москитные сетки, фумигаторы. Также необходимо следить, чтобы в доме не было ёмкостей с затхлой водой, и избегать нахождения в заболоченных местах. При посещении лесопарковых зон и водоемов следует носить закрытую защитную одежду.

Недавно мы рассказывали о том, что такое ботулизм и где им заражаются. Разбираемся, надо ли теперь бояться покупать готовую еду, как обезопасить себя и что делать, если появились первые признаки заболевания.