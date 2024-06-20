Что такое ботулизм и где им заражаются? Еду можно проверить самому? И при чем тут ботокс?

Что такое ботулизм

Ботулизм — это отравление, которое произошло в результате проникновения в организм нейротоксинов-продуктов жизнедеятельности бактерий Clostridium botulinum. Оказаться внутри нейротоксины могут разными путями:

через пищу (пищевой ботулизм);

при попадании спор бактерий в организм ребенка и выработке токсина уже в ЖКТ (младенческий);

в результате неправильной обработки раны (раневой).

Хорошая новость в том, что заболевание относительно редкое. Плохая — без надлежащей помощи его течение может быть тяжелым или даже смертельным. Далее мы будем говорить о пищевом ботулизме.

Бактерии Clostridium botulinum вырабатывают несколько видов нейротоксинов, в том числе и те, которые используются в процедурах ботулинотерапии (проще говоря, в ботокс-уколах). Но в процессе бьюти-сеанса заразиться никак нельзя. В кожу вводится не просто нейротоксин, а безопасно обработанный препарат. Однако при неправильной тактике он может заблокировать мышцы вплоть до паралича, поэтому выбирайте проверенные клиники и опытных докторов!

Как происходит заражение

Самый распространенный вариант — во время приема пищи, которая плохо обработана, недостаточно очищена или приготовлена в плохо стерилизованной посуде. Это значит, в ней сохранились бактерии.

Clostridium botulinum не любят кипячение, кислород, кислую среду, достаточно высокие концентрации соли и сахара, поэтому их главное место обитания — диаметрально противоположное: низкокислотное и без кислорода. Среди всей еды больше всего этим признакам соответствуют продукты консервации.

Главные табу-продукты, о которых предупреждает ВОЗ: низкокислотные консервированные грибы, зеленая фасоль, свекла, шпинат; сосиски и ветчина; консервированный тунец, ферментированная, соленая и копченая рыба.

Симптомы ботулизма