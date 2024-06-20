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Питание

Что такое ботулизм и где им заражаются? Еду можно проверить самому? И при чем тут ботокс?

В Москве, Нижнем Новгороде и Казани крупная вспышка ботулизма! Единичные случаи интоксикации переросли в массовое отравление, Следственный комитет возбудил уголовной дело. А виной всему, как заключил Роспотребнадзор, консервированная фасоль в салатах от поставщика «Кухня на районе» — из оборота изъято более 172 тонн опасной продукции, а точки общепита временно закрыты, в том числе и в Петербурге. Разбираемся, надо ли теперь бояться покупать готовую еду, как обезопасить себя и что делать, если появились первые признаки заболевания.

Kateryna Kon

Что такое ботулизм

Ботулизм — это отравление, которое произошло в результате проникновения в организм нейротоксинов-продуктов жизнедеятельности бактерий Clostridium botulinum. Оказаться внутри нейротоксины могут разными путями:

  • через пищу (пищевой ботулизм);
  • при попадании спор бактерий в организм ребенка и выработке токсина уже в ЖКТ (младенческий);
  • в результате неправильной обработки раны (раневой).

Хорошая новость в том, что заболевание относительно редкое. Плохая — без надлежащей помощи его течение может быть тяжелым или даже смертельным. Далее мы будем говорить о пищевом ботулизме.

Бактерии Clostridium botulinum вырабатывают несколько видов нейротоксинов, в том числе и те, которые используются в процедурах ботулинотерапии (проще говоря, в ботокс-уколах). Но в процессе бьюти-сеанса заразиться никак нельзя. В кожу вводится не просто нейротоксин, а безопасно обработанный препарат. Однако при неправильной тактике он может заблокировать мышцы вплоть до паралича, поэтому выбирайте проверенные клиники и опытных докторов!

Как происходит заражение

Самый распространенный вариант — во время приема пищи, которая плохо обработана, недостаточно очищена или приготовлена в плохо стерилизованной посуде. Это значит, в ней сохранились бактерии. 

Clostridium botulinum не любят кипячение, кислород, кислую среду, достаточно высокие концентрации соли и сахара, поэтому их главное место обитания — диаметрально противоположное: низкокислотное и без кислорода. Среди всей еды больше всего этим признакам соответствуют продукты консервации.

Главные табу-продукты, о которых предупреждает ВОЗ: низкокислотные консервированные грибы, зеленая фасоль, свекла, шпинат;  сосиски и ветчина; консервированный тунец, ферментированная, соленая и копченая рыба.

Симптомы ботулизма

  • Затрудненное дыхание;
  • Затуманенность зрения, двоение в глазах;
  • Опущение век;
  • Паралич;
  • Проблемы с глотанием или речью;
  • Сухость во рту;
  • Слабость лица с обеих сторон;
  • Тошнота, рвота и спазмы желудка.
Sviatlana Yankouskaya

Правила помощи

При первых признаках — отправляйтесь к врачу или вызывайте скорую, в домашних условиях (вызовом рвоты, приемом слабительных, разнообразными маслами) болезнь не лечится и может закончиться осложнениями.

Ботулизм не передается от человека к человеку, поэтому изолировать себя или другого пострадавшего не нужно. Даже наоборот, наблюдайте за состоянием человека до приезда медиков — ботулотоксины блокируют нервные импульсы, и отравившийся может потерять контроль над своим телом или даже перестать дышать.

В больнице пациенту сделают промывание, а затем введут препарат-антитоксин. Он не компенсирует вред, уже причиненный нейротоксином, но зато остановит его и предотвратит вред больший. Именно поэтому нужно обратиться за помощью как можно раньше.

Меры профилактики

  • Выбирайте проверенных продавцов и поставщиков;
  • Откажитесь от консервирования в пользу соления и засахаривания. Если все же  выбираете консервирование, то добавляйте кислоту по рецепту;
  • Перед употреблением термообрабатывайте консервированную еду в течение 15-20 минут;
  • Проверяйте срок годности и упаковку пищи. Даже когда с этим все в порядке, не ешьте, если крышка вздулась;
  • Следите за собственной гигиеной и хорошо мойте руки;
  • Стерилизуйте посуду для заготовок;
  • Тщательно обрабатывайте овощи, фрукты, мясо и рыбу перед кулинарными экспериментами;
  • Храните продукты в безопасной температуре (домашние консервы — только в холодильнике или погребе!).
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