Что такое ботулизм и где им заражаются? Еду можно проверить самому? И при чем тут ботокс?

В Москве, Нижнем Новгороде и Казани крупная вспышка ботулизма! Единичные случаи интоксикации переросли в массовое отравление, Следственный комитет возбудил уголовной дело. А виной всему, как заключил Роспотребнадзор, консервированная фасоль в салатах от поставщика «Кухня на районе» — из оборота изъято более 172 тонн опасной продукции, а точки общепита временно закрыты, в том числе и в Петербурге. Разбираемся, надо ли теперь бояться покупать готовую еду, как обезопасить себя и что делать, если появились первые признаки заболевания.
Что такое ботулизм
Ботулизм — это отравление, которое произошло в результате проникновения в организм нейротоксинов-продуктов жизнедеятельности бактерий Clostridium botulinum. Оказаться внутри нейротоксины могут разными путями:
- через пищу (пищевой ботулизм);
- при попадании спор бактерий в организм ребенка и выработке токсина уже в ЖКТ (младенческий);
- в результате неправильной обработки раны (раневой).
Хорошая новость в том, что заболевание относительно редкое. Плохая — без надлежащей помощи его течение может быть тяжелым или даже смертельным. Далее мы будем говорить о пищевом ботулизме.
Как происходит заражение
Самый распространенный вариант — во время приема пищи, которая плохо обработана, недостаточно очищена или приготовлена в плохо стерилизованной посуде. Это значит, в ней сохранились бактерии.
Clostridium botulinum не любят кипячение, кислород, кислую среду, достаточно высокие концентрации соли и сахара, поэтому их главное место обитания — диаметрально противоположное: низкокислотное и без кислорода. Среди всей еды больше всего этим признакам соответствуют продукты консервации.
Симптомы ботулизма
- Затрудненное дыхание;
- Затуманенность зрения, двоение в глазах;
- Опущение век;
- Паралич;
- Проблемы с глотанием или речью;
- Сухость во рту;
- Слабость лица с обеих сторон;
- Тошнота, рвота и спазмы желудка.
Правила помощи
При первых признаках — отправляйтесь к врачу или вызывайте скорую, в домашних условиях (вызовом рвоты, приемом слабительных, разнообразными маслами) болезнь не лечится и может закончиться осложнениями.
Ботулизм не передается от человека к человеку, поэтому изолировать себя или другого пострадавшего не нужно. Даже наоборот, наблюдайте за состоянием человека до приезда медиков — ботулотоксины блокируют нервные импульсы, и отравившийся может потерять контроль над своим телом или даже перестать дышать.
В больнице пациенту сделают промывание, а затем введут препарат-антитоксин. Он не компенсирует вред, уже причиненный нейротоксином, но зато остановит его и предотвратит вред больший. Именно поэтому нужно обратиться за помощью как можно раньше.
Меры профилактики
- Выбирайте проверенных продавцов и поставщиков;
- Откажитесь от консервирования в пользу соления и засахаривания. Если все же выбираете консервирование, то добавляйте кислоту по рецепту;
- Перед употреблением термообрабатывайте консервированную еду в течение 15-20 минут;
- Проверяйте срок годности и упаковку пищи. Даже когда с этим все в порядке, не ешьте, если крышка вздулась;
- Следите за собственной гигиеной и хорошо мойте руки;
- Стерилизуйте посуду для заготовок;
- Тщательно обрабатывайте овощи, фрукты, мясо и рыбу перед кулинарными экспериментами;
- Храните продукты в безопасной температуре (домашние консервы — только в холодильнике или погребе!).
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