Долгожданный прорыв в лечении рака? Обнаружен ген, который заставляет опухоль расти (и его можно отключить)!

Во-первых, надо внести важное пояснение, чтобы избежать недопонимания и ошибок, которые распространились по СМИ. Обнаруженный ген способствует распространению метастазов, а также их выживанию в других органах, а вот уже сами метастазы являются причиной смерти 90% людей. Сам ген в «активном состоянии» 90% смертей не вызывает (несмотря на ряд громких заголовков). Генов, которые участвуют в появлении и развитии метастазов при злокачественных опухолях, достаточно много. Это лишь еще один ключ к нашему пониманию того, как опухоли развиваются, и еще один потенциальный ключ к тому, как мы можем на них воздействовать.

Сам ген называется Gstt1, в экспериментах было показано, что он ответственен за выработку белка, защищающего клетки от токсинов, а также помогает вырабатывать белок-фибронектин. Этот белок участвует в формировании матрикса вокруг опухолевых клеток, который создает благоприятное окружение для выживания и роста опухоли.

Можно ли сказать, что уже есть какой-то способ внедрить эти данные в наш ежедневный лечебный процесс? К сожалению, пока что нет. Результаты исследований были получены в экспериментах на мышах, то есть в лабораторных условиях. От проведения первых лабораторных работ до разработки препарата, применяемого у человека, легко может пройти 10-15 лет.

Подобные новости выходили и раньше, например в 2022 году исследователи нашли ген FOXR2, который почти всегда «отключен» в нормальных клетках, но «запущен» почти в 70% опухолевых. А в 2023 году выявили молекулу, которая позволяет опухолевым клеткам делиться, несмотря на лечение. Все эти новости скорее отражают наш прогресс в понимании онкологии и дают надежду на новые подходы к лечению, но совсем не обещают «победу над раком» в ближайшие годы.