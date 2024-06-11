ИИ открыл более 800 000 пептидов, которые могут стать новыми (и эффективными!) антибиотиками

Тревогу медики бьют давно: существующие антибиотики больше не работают, ведь у бактерий выработалась устойчивость к ним! Других подходов к борьбе с патогенными организмами наука пока не придумала, поэтому основной вариант — искать и находить новые молекулы (пептиды) против вредных микроорганизмов, и на их основе разрабатывать антибиотики.

Такую задачу поставила перед собой международная группа ученых (в большинстве представленная специалистами Шанхайского исследовательского центра науки о мозге и интеллекта, вдохновленного мозгом) и с помощью технологий ИИ составила AMPSphere — большой каталог из новых пептидов, которые гипотетически могут использоваться для создания новых лекарств.

Кейс получился успешным — исследователи смогли найти почти миллион молекул, а затем, в рамках первых тестов, 79% из проверяемых пептидов оказались активными против патогенов. В информационном пространстве результаты объяснили просто — это заслуга искусственного интеллекта. Однако на самом деле ИИ — лишь инструмент, а феномен открытия в его сути, а не механике.