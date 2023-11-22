Антибиотики больше не работают (скорее, наоборот)? Как так вышло? А чем теперь лечиться? И причем тут супербактерии?

Почему антибиотики раньше, да и сейчас считаются панацеей?

Сложно сказать. Наверное, люди думают, что по своим свойствам эти препараты должны точно «обезоруживать» посетившую их организм проблему в виде вируса или инфекции. Наверное, нет в мире такого человека, который бы хоть раз в жизни не принимал антибиотики и не делал этого по совету знакомых или собственному решению без рецепта врача. Конечно, что же еще предпринять, если долго не проходит кашель и кажется, что он «опустился вниз». Или сильный дискомфорт доставляет красное горло, а уж для профилактики — чтобы не заболеть — это обязательно!

Что же происходит на самом деле, раз антибиотики не нужны?

В суровой реальности основной причиной инфекций верхних дыхательных путей являются вирусы. И на них антибиотики не действуют! Их мишенью являются только заболевания, вызванные патогенными бактериями. Красное горло отнюдь не всегда говорит о том, что развился стрептококковый тонзиллит (это один из немногих случаев, когда антибактериальные препараты действительно нужны). Температура и насморк тоже редко имеют бактериальную природу. Для профилактики же это вообще бессмысленно: вы бьете не по потенциальному врагу, а по собственному микробиому. Прием антибиотиков без показаний вносит дисбаланс в этот чувствительный микромир и не имеет к профилактике потенциальной инфекции никакого отношения.

Но антибиотики все же работают против бактерий?

Еще в «золотую эпоху антибиотиков» было понятно, что мир бактерий не статичен и постоянно развивается. Флеминг (ученый, открывший пенициллин — вещество, способное угнетать рост колоний микроорганизмов), предупреждал о том, что бактерии со временем начнут формировать свойства резистентности, то есть станут нечувствительными к антибактериальным препаратам.

Да, врачи уже не были бессильны перед бактериальными инфекциями, а миллионы людей получили шанс на выздоровление. Но появление инфекций, вызванных штаммами бактерий, устойчивыми к антибиотикам, были зафиксированы уже в 40-е годы, спустя лишь небольшой отрезок времени после открытия. А в начале 2000-х уже появились случаи гонореи, туберкулеза, гастрита, ассоциированного с хеликобактером пилори, которые были вызваны штаммами, не чувствительными к основным антибактериальным препаратам. В недавнем прошлом немалый вклад в формирование устойчивых к антибиотикам штаммов внесла пандемия COVID-19 из-за массового использования подобных препаратов.

Тогда немного вернемся назад. Что же такое бактерии и почему с ними не всегда легко бороться?

Это сложные живые организмы, способные с течением времени вырабатывать резистентность к любому антимикробному препарату. В принципе, развитие устойчивости — это вполне естественный процесс их эволюционного развития. Бактерии должны не только приспосабливаться и выживать в изменяющихся условиях, но и сохранять активность на фоне используемых препаратов. Устойчивые штаммы обладают конкурентным преимуществом — они активно размножаются и передают свои мутации новым поколениям. Такие резистентные патогены, обладающие «суперсилой», называют супербактериями.