Антибиотики больше не работают (скорее, наоборот)? Как так вышло? А чем теперь лечиться? И причем тут супербактерии?

Минздрав предлагает исключить антибиотики из списка препаратов для лечения простуды, а все врачи ратуют за то, чтобы перестать выписывать (и принимать!) их «на всякий случай». Почему в новой реальности эти лекарства эффективны редко и как тогда заботиться о здоровье — рассказала врач-инфекционист, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
Почему антибиотики раньше, да и сейчас считаются панацеей?
Сложно сказать. Наверное, люди думают, что по своим свойствам эти препараты должны точно «обезоруживать» посетившую их организм проблему в виде вируса или инфекции. Наверное, нет в мире такого человека, который бы хоть раз в жизни не принимал антибиотики и не делал этого по совету знакомых или собственному решению без рецепта врача. Конечно, что же еще предпринять, если долго не проходит кашель и кажется, что он «опустился вниз». Или сильный дискомфорт доставляет красное горло, а уж для профилактики — чтобы не заболеть — это обязательно!
Что же происходит на самом деле, раз антибиотики не нужны?
В суровой реальности основной причиной инфекций верхних дыхательных путей являются вирусы. И на них антибиотики не действуют! Их мишенью являются только заболевания, вызванные патогенными бактериями. Красное горло отнюдь не всегда говорит о том, что развился стрептококковый тонзиллит (это один из немногих случаев, когда антибактериальные препараты действительно нужны). Температура и насморк тоже редко имеют бактериальную природу. Для профилактики же это вообще бессмысленно: вы бьете не по потенциальному врагу, а по собственному микробиому. Прием антибиотиков без показаний вносит дисбаланс в этот чувствительный микромир и не имеет к профилактике потенциальной инфекции никакого отношения.
Но антибиотики все же работают против бактерий?
Еще в «золотую эпоху антибиотиков» было понятно, что мир бактерий не статичен и постоянно развивается. Флеминг (ученый, открывший пенициллин — вещество, способное угнетать рост колоний микроорганизмов), предупреждал о том, что бактерии со временем начнут формировать свойства резистентности, то есть станут нечувствительными к антибактериальным препаратам.
Да, врачи уже не были бессильны перед бактериальными инфекциями, а миллионы людей получили шанс на выздоровление. Но появление инфекций, вызванных штаммами бактерий, устойчивыми к антибиотикам, были зафиксированы уже в 40-е годы, спустя лишь небольшой отрезок времени после открытия. А в начале 2000-х уже появились случаи гонореи, туберкулеза, гастрита, ассоциированного с хеликобактером пилори, которые были вызваны штаммами, не чувствительными к основным антибактериальным препаратам. В недавнем прошлом немалый вклад в формирование устойчивых к антибиотикам штаммов внесла пандемия COVID-19 из-за массового использования подобных препаратов.
Тогда немного вернемся назад. Что же такое бактерии и почему с ними не всегда легко бороться?
Это сложные живые организмы, способные с течением времени вырабатывать резистентность к любому антимикробному препарату. В принципе, развитие устойчивости — это вполне естественный процесс их эволюционного развития. Бактерии должны не только приспосабливаться и выживать в изменяющихся условиях, но и сохранять активность на фоне используемых препаратов. Устойчивые штаммы обладают конкурентным преимуществом — они активно размножаются и передают свои мутации новым поколениям. Такие резистентные патогены, обладающие «суперсилой», называют супербактериями.
Что происходит при развитии резистентности?
Медицина становится бессильна помочь людям, принимающим лекарства, которые уже не действуют. Большую опасность представляют лекарственно устойчивые внутрибольничные инфекции, циркулирующие в лечебных учреждениях. И, конечно, наибольшую опасность представляют бактерии в отделениях интенсивной терапии. Сейчас по данным ВОЗ, не менее 700 тысяч человек в год погибают от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами. А к 2050 году антибиотикорезистентность предположительно сможет уносить до 10 миллионов жизней каждый год. Если необоснованное назначение и прием препаратов «на всякий случай» будет продолжаться теми же темпами, как сегодня, то ситуация, когда не останется эффективных препаратов против бактериальных инфекций, может стать реальностью гораздо раньше.
Какие еще ошибки допускают на первых стадиях заболевания, кроме приема антибиотиков?
Пытаться самостоятельно поставить себе диагноз — главная ошибка. «На глазок» даже специалист не сможет точно ответить, что является причиной недомогания: вирус или бактерия. Чтобы помочь пациенту в кратчайшие сроки применяются современные методы лабораторной диагностики. Кроме исследований, которые выполняются несколько дней, есть еще экспресс-тесты. С их помощью точный диагноз можно поставить за 10-15 минут прямо у постели пациента. Самые распространенный быстрые исследования — для диагностики гриппа, COVID и стрептококковой ангины.
А как все-таки не заболеть?
Чтобы замедлить развитие антимикробной резистентности, каждый из нас, помимо сокращения необоснованного приема препаратов, может соблюдать простые и доступные меры профилактики для сокращения частоты инфекционных заболеваний:
- Следите за гигиеной
Основное правило известно всем со школьных времен — мойте руки. Лучше всего это проиллюстрирует инструкция ВОЗ (см. рис. выше).
- Не гадайте
При возникновения симптомов любого заболевания, и особенно при подозрении на инфекционное заболевание необходимо сразу обращаться к врачу. Ни длительный кашель, ни цвет отделяемого из носа, ни температура 37 ℃ и выше — не показания для самостоятельного приема антибиотиков! В большинстве случаев их причины носят вирусную природу.
- Соблюдайте правила пищевой безопасности
Используйте для питья только бутилированную или кипяченую воду — так вы снизите риск распространения кишечных инфекций. Здесь важен разумный подход — все зависит от того в какой местности вы находитесь. Например, в условиях города и централизованного водоснабжения — в дополнительном кипячении воды нет необходимости. А вот некоторые регионы Африки, Индии, Азии являются неблагополучными в эпидемическом смысле. Также для путешествующих в эти страны есть отдельные рекомендации — там не рекомендуем употреблять напитки со льдом, поскольку неизвестно какая вода использовалась для замораживания (а еще есть фрукты, которые были очищены продавцом!).
Кстати, если речь зашла и кишечных инфекциях, нельзя не вспомнить о вирусных диареях, которые часто нас настигают в период отдыха на море. Такие профилактические или лечебные меры, как употребление колы или прием антибиотиков пользы не принесут. А вот дополнительный удар по микробиоте обеспечен.
- Вспомните главные постулаты пандемии
Надевайте средства индивидуальной защиты (как минимум, маски) при контактах с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций и в местах массовых мероприятий в период сезонного роста ОРВИ.
Обязательно вакцинируйтесь — сейчас мы способны защитится и от пневмококка, и от коклюша, и от гриппа, и от гемофильной палочки.
- Практикуйте защищенный секс
Пользуйтесь презервативами при сексуальных контактах. Гонорея — самая распространенная половая инфекция имеющая устойчивые к антибиотикам формы.
Редакция напоминает, что материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинской услуге и необходимости ее получения.
Комментарии (0)