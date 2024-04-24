В Петербурге нет системы реабилитации наркозависимых! Клинический психолог — о том, как вернуть человека к нормальной жизни

Ситуация выглядит страшно. По официальным данным число подростков-наркоманов в возрасте от 15 до 17 лет выросло на 25%. Виталий Игоревич, чем это можно объяснить?

Рост числа наркопотребителей среди подростков связан в первую очередь с низкой распространенностью качественных профилактических программ (первичная, вторичная и третичная профилактика), которые бы работали на всех необходимых уровнях: образовательного учреждения, социального окружения и семьи.

Что происходит на первом этапе профилактики?

Обычно первичная профилактика — направленная на тех, кто еще не попробовал наркотические вещества — затрагивает только уровень школы. И к сожалению, часто представляет собой форму запугивания, когда на подростков выплескивается преувеличенная и не соответствующая действительности информация о негативных последствиях наркопотребления. В то же время подростки знают о положительных эмоциях, ощущаемых в момент приема наркотиков, и не наблюдают мгновенного наступления медицинских последствий, о которых им рассказывают в просветительских лекциях.

Этот разрыв между информацией от взрослых и реальными ощущениями порождает недоверие, сводящее на нет идею профилактического вмешательства. Но отказываться от информирования не стоит — необходимо в формате диалога вместе со школьниками анализировать якобы «позитивные» эффекты наркотиков и как отсроченные, так и почти мгновенные негативные последствия употребления.

То есть профилактика заключается именно в беседах?

Нет, профилактика на первичном этапе не ограничивается информированием, важную роль в процессе формирования здорового поведения играют тренинги жизненных навыков — принятия решений, работы со стрессом, эффективного общения, критического мышления, сопротивления давлению и тому подобного. Казалось бы, такие формы работы тематически напрямую с наркозависимостью не связаны, но именно без них никакие профилактические программы не будут достаточно эффективными.

При этом информационной и психологической подготовке педагогов и родителей также необходимо уделять повышенное внимание: результаты исследований демонстрируют, что повышение психологической грамотности взрослых снижает риски возникновения девиантного поведения в подростковой среде.

Есть ли в профилактике особые методы работы?

Обзор лучших современных профилактических программ показывает, что одним из ведущих способов предупреждения любого девиантного поведения является подготовка лидеров подростковых групп, чьи жизненные ценности влияют на подростковую группу. Именно донесение профилактической информации авторитетными сверстниками лучше всего воспринимается подростками.

В возрасте 15-17 лет начинать профилактику уже поздно, ее начало должно приходиться на младший подростковый возраст — уже с 6-7 лет имеет смысл доносить до детей простую информацию о губительном влиянии наркотиков на здоровье, внешность и социальные отношения.