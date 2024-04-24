В Петербурге нет системы реабилитации наркозависимых! Клинический психолог — о том, как вернуть человека к нормальной жизни

«В Петербурге нет системы реабилитации для подростков с наркозависимостями» — такое заявление сделала Анна Митянина в рамках выступления в Заксобрании. Причинами роста числа подростков-наркоманов омбудсмен назвала высокую стоимость лечения, сложности в работе профильных благотворительных организаций, качество мультфильмов и другого свободного контента. Как устроена идеальная система помощи для предотвращения, лечения и профилактики рецидивов наркозависимости? Когда терапия может (и должна) строиться на позитивном примере? И какие сложности возникают у петербургских врачей на практике? Об этом мы поговорили с Виталием Прусаковым, клиническим и семейным психологом, специалистом W Clinic и преподавателем психологии здоровья и отклоняющегося поведения.
Ситуация выглядит страшно. По официальным данным число подростков-наркоманов в возрасте от 15 до 17 лет выросло на 25%. Виталий Игоревич, чем это можно объяснить?
Рост числа наркопотребителей среди подростков связан в первую очередь с низкой распространенностью качественных профилактических программ (первичная, вторичная и третичная профилактика), которые бы работали на всех необходимых уровнях: образовательного учреждения, социального окружения и семьи.
Что происходит на первом этапе профилактики?
Обычно первичная профилактика — направленная на тех, кто еще не попробовал наркотические вещества — затрагивает только уровень школы. И к сожалению, часто представляет собой форму запугивания, когда на подростков выплескивается преувеличенная и не соответствующая действительности информация о негативных последствиях наркопотребления. В то же время подростки знают о положительных эмоциях, ощущаемых в момент приема наркотиков, и не наблюдают мгновенного наступления медицинских последствий, о которых им рассказывают в просветительских лекциях.
Этот разрыв между информацией от взрослых и реальными ощущениями порождает недоверие, сводящее на нет идею профилактического вмешательства. Но отказываться от информирования не стоит — необходимо в формате диалога вместе со школьниками анализировать якобы «позитивные» эффекты наркотиков и как отсроченные, так и почти мгновенные негативные последствия употребления.
То есть профилактика заключается именно в беседах?
Нет, профилактика на первичном этапе не ограничивается информированием, важную роль в процессе формирования здорового поведения играют тренинги жизненных навыков — принятия решений, работы со стрессом, эффективного общения, критического мышления, сопротивления давлению и тому подобного. Казалось бы, такие формы работы тематически напрямую с наркозависимостью не связаны, но именно без них никакие профилактические программы не будут достаточно эффективными.
Есть ли в профилактике особые методы работы?
Обзор лучших современных профилактических программ показывает, что одним из ведущих способов предупреждения любого девиантного поведения является подготовка лидеров подростковых групп, чьи жизненные ценности влияют на подростковую группу. Именно донесение профилактической информации авторитетными сверстниками лучше всего воспринимается подростками.
Чем отличается первичная профилактика от вторичной?
Вторичная профилактика нужна тем, кто уже имел опыт в употреблении наркотических веществ. Она должна быть максимально доступной и анонимной, так как в этом случае в первую очередь важно установить контакт с наркопотребителем. Во многих странах это реализовано с помощью «уличных служб», где можно получить консультацию или обратиться в группу самопомощи или поддержки.
Значит, по логике, третичной профилактикой как раз будет реабилитация?
Да, когда мы говорим о третичной профилактике — профилактике рецидива употребления, именно этот этап и понимается под реабилитацией. Ее успешность напрямую зависит от степени развитости программ вторичной и первичной профилактики наркопотребления.
В чем сложности обеспечения третичной профилактики?
В том, что этот этап должен быть длительным (до 3 лет) и направленным в первую очередь на ресоциализацию человека. Данный вид реабилитации невозможно организовать в рамках обычных медицинских учреждений. В то же время профильные структуры в Санкт-Петербурге представляют собой традиционные наркологические отделения с ориентацией на медицинские воздействия. А направление специализированной реабилитационной помощи (осуществляется только в рамках работы мультидисциплинарной команды) в них не развито.
А как должна выглядеть идеальная реабилитационная программа?
В современном мире золотым стандартом являются терапевтические сообщества, где в условиях либо совместного проживания, либо дневного пребывания наркозависимые меняют стиль жизни через выработку адаптивных поведенческих навыков и формирование новых ценностей. Важным элементом качественной программы реабилитации является этап поддержки, когда, после завершения основного этапа лечения, пациент может обратиться за помощью в сохранении достигнутых результатов и целей, например, через регулярные контакты по телефону или посещения психолога или врача.
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