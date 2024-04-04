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Здоровье

В Петербурге нет системы для реабилитации для подростков с наркозависимостями

Такое заявление сделала уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина перед депутатами Законодательного собрания. По официальным данным на 25% выросло число подростков-наркоманов в возрасте от 15 до 17 лет.

Shutterstock.com (Orawan Pattarawimonchai)

Митянина отметила, что лечение от наркозависимостей стоит больших денег, и не у каждого родителя найдется от 65 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц на реабилитацию.

Омбудсмен также добавила, что была надежда на благотворительные организации, которые создавали подобный центр реабилитации. Но к концу 2023 года из-за того, что помещения не были готовы к приему пациентов, и там не было ни одного подопечного.

На том же совещании Анна Митянина посетовала на качество мультфильмов, которые транслируют детям. В частности, она упомянула виральный мультипликационный сериал Skibidi Toilet.

«Сегодня наших детей воспитывает информационное пространство. Поэтому, не устану повторять, в первую очередь вижу опасность в свободе распространения доступа информации через интернет. Главная проблема — это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора», — сказала Митянина.

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