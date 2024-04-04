В Петербурге нет системы для реабилитации для подростков с наркозависимостями

Митянина отметила, что лечение от наркозависимостей стоит больших денег, и не у каждого родителя найдется от 65 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц на реабилитацию.

Омбудсмен также добавила, что была надежда на благотворительные организации, которые создавали подобный центр реабилитации. Но к концу 2023 года из-за того, что помещения не были готовы к приему пациентов, и там не было ни одного подопечного.

На том же совещании Анна Митянина посетовала на качество мультфильмов, которые транслируют детям. В частности, она упомянула виральный мультипликационный сериал Skibidi Toilet.

«Сегодня наших детей воспитывает информационное пространство. Поэтому, не устану повторять, в первую очередь вижу опасность в свободе распространения доступа информации через интернет. Главная проблема — это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора», — сказала Митянина.