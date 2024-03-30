В России пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина

Сейчас средство, которое позволяет принимать пищу сразу после инъекции, отсутствует и в рознице. Его нет в аптеках Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и ряда других регионов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным RNC Pharma, в январе—феврале 2024 года в РФ было поставлено вдвое меньше «Фиаспа», чем годом ранее,— 90 тыс. против 200 тыс. упаковок, тогда как в 2023 году объем поставок вырос на 23,4%, почти до 1 млн упаковок. В 2023 году объем продаж препарата в аптеках, по данным RNC Pharma, сократился на 29%, до 12,58 тыс. упаковок.

«Фиасп» — ультракороткий инсулин аспарт, применяемый у пациентов с диабетом первого типа. Он обеспечивает быструю скорость всасывания из-за добавления никотинамида. В России средство производится на заводе Novo Nordisk в Калужской области до стадии упаковки, следует из регудостоверения на препарат.

Диабет 1-го типа — аутоиммунное заболевание, с которым живут несколько тысяч петербуржцев. Постоянные уколы инсулина, измерение уровня глюкозы крови, подсчет углеводов и ограничения в питании. Однако несмотря на все сложности управления диабетом, с ним тоже можно жить счастливо. О том, как к этому прийти, «Собака.ru» рассказала психолог и сексотерапевт Татьяна Загоровская, автор книги «Сладкая жизнь. Советы психолога, как счастливо жить с сахарным диабетом».