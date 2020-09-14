«Шучу, что я женщина-киборг, усовершенствованная модель»: как жить с сахарным диабетом

«24 часа в сутки на мне висит инсулиновая помпа»

Я шучу о том, что я женщина-киборг, усовершенствованная модель. На мне 24 часа в сутки висит инсулиновая помпа — устройство, напоминающее пейджер, обеспечивает непрерывное подкожное введение инсулина. Некоторые пациенты с диабетом не устанавливают помпу, потому что им кажется, что она будет доставлять дискомфорт и бросаться в глаза. В таком случае нужно делать самостоятельные уколы инсулина несколько раз в сутки.

День человека с диабетом 1 типа состоит из множества медицинских ритуалов. Проснувшись, ты первым делом измеряешь уровень глюкозы с помощью тест-полосок, если он высокий — подкалываешь инсулин. Если низкий — съедаешь быстрые углеводы, чтобы его приподнять. Глюкозу нужно измерять как минимум четыре раза в день. Инсулин и тест-полоски выдаются по льготному рецепту врача. В Петербурге по сравнению с другими российскими регионами ситуация с лекарствами достаточно хорошая. Но получить положенные по закону тест-полоски очень непросто. Их закупается меньше, чем выписывается рецептов. В итоге в день выдачи перед аптеками выстраиваются очереди из петербуржцев с диабетом — кто первый пришел, тот и получил. Мне, например, не удается это сделать уже полгода, поэтому я покупаю тест-полоски за свой счет.