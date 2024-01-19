BIOCAD обратился к министру здравоохранения с просьбой включить лекарство от рассеянного склероза в список жизненно важных

18 января было опубликовано открытое письмо председателя совета директоров BIOCAD Дмитрия Морозова министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Речь в обращении идет о том, что невнесение средства для лечения рассеянного склероза (РС) на основе дивозилимаба в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) ставит под сомнение интерес государства в разработке инновационных лекарственных формул.

Дело в том, что пока лекарства нет в перечне ЖНВЛП, регионы не могут оформить заявки, на основе которых Минздрав сделает централизованную закупку препарата. А если в регионах нет лекарства, значит, возможности медиков помочь людям с РС очень ограничены.

Также в письме отмечено, что запланированная Минздравом в 2024 и 2025 годах закупка медикамента-аналога «окрелизумаба» направляет деньги налогоплательщиков иностранному производителю, не поддерживает увеличение доли российских препаратов и повышает риск зависимости рынка от зарубежных поставщиков.

«Мы прекрасно понимаем, что при таком серьезном заболевании, как рассеянный склероз, невозможно просто заменить один оригинальный препарат другим, но, как совершенно справедливо отмечает пациентское сообщество, у врачей должна быть возможность выбора терапии» — резюмируется в письме.

Ранее компания просила посодействовать в решении вопроса Федеральную антимонопольную службу.