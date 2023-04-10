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Здравоохранение

BIOCAD разработал препарат против рассеянного склероза!

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В конце марта Минздрав России зарегистрировал первый оригинальный российский препарат от рассеянного склероза под названием «Ивлизи», разработанный компанией BIOCAD. Выпуск этого препарата может значительно повысить эффективность терапии и качество жизни пациентов.

Shutterstock.com

Соответствующая запись появилась в государственном реестре лекарственных средств. Препарат относится к типу next-in-class, это означает, что он является оригинальным, защищается патентом и при это обладает свойствами, аналогичными уже успешно используемым лекарственным препаратам. Принцип его действия основан на эффекте молекулы под названием дивозилимаб.

Это вещество может выявить в организме антиген CD20 и блокировать его действие в В-лимфоцитах (белых клетках крови), которые атакуют и повреждают нервную ткань при рассеянном склерозе. Действие дивозилимаба ослабляет  вредоносные клетки и тем сам уменьшает воспалительные процесс в центральной нервной системе. Это, в свою очередь, снижает число обострений у людей, страдающих заболеванием.

По словам Павла Яковлева, вице-президента по ранней разработке и исследованиям BIOCAD, препарат не влияет негативно на существующий гуморальный (внеклеточный) и врожденный иммунитет. Режим дозирования «Ивлизи» — 1 раз в 6 месяцев. 

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