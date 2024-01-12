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Здравоохранение

Консультации психологов стали доступны по ОМС

В июле 2023 года прием специалистов по ментальному здоровью появился в поликлиниках, а с этого года их услуги включены в базовую программу ОМС на 2024 и плановый период 2025–2026. Воспользоваться этим можно при соблюдении ряда условий.

Naumova Marina

Согласно документу, прибегнуть к помощи психолога смогут:

  1. Женщины в период беременности, родов и послеродовой период;
  2. Ветераны боевых действий;
  3. Люди, состоящие на диспансерном учете (в частности, при болезни Крона, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, вирусном гепатите B и C, ВИЧ-инфекции, онкозаболеваниях, сахарном диабете, хронической обструктивной легочной болезни и циррозе печени).

! При условии, что они обратились по вопросу, связанному с заболеванием или состоянием, так же включенным в программу ОМС, и получили направление на консультацию от своего лечащего врача.

Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.

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