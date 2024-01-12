Консультации психологов стали доступны по ОМС

Согласно документу, прибегнуть к помощи психолога смогут:

Женщины в период беременности, родов и послеродовой период; Ветераны боевых действий; Люди, состоящие на диспансерном учете (в частности, при болезни Крона, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, вирусном гепатите B и C, ВИЧ-инфекции, онкозаболеваниях, сахарном диабете, хронической обструктивной легочной болезни и циррозе печени).

! При условии, что они обратились по вопросу, связанному с заболеванием или состоянием, так же включенным в программу ОМС, и получили направление на консультацию от своего лечащего врача.

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