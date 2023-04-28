С 1 июня в поликлиниках (во всех!) появится прием психологов

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, кабинет специалиста будет организован в каждой больнице. Появление большого числа пунктов оказания психологической и психиатрической помощи позволит сделать ее более доступной, что особенно актуально для регионов!
Согласно новому порядку оказанием помощи при психических заболеваниях, а также с подозрением на психические расстройства (за исключением расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ) займутся медицинские и другие организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, которые имеют лицензию. В таких больницах, в частности, должны появиться:
- кабинет медико-психологического консультирования;
- кабинет медико-психологической помощи;
- кабинет врача-психиатра (как взрослого, так и детского!);
- кабинет врача-сексолога;
- психотерапевтический кабинет.
Также в документ включены правила организации амбулаторного приема и стационара, линии «Телефон доверия», оказания паллиативной (облегчающей страдания и повышающей качество жизни!) помощи неизлечимо больным пациентам и медицинской помощи по психосоциальной реабилитации.
Сейчас госорганы проводят тестирование правового регулирования и работу по укомплектованию регионов.
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