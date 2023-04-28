С 1 июня в поликлиниках (во всех!) появится прием психологов

Согласно новому порядку оказанием помощи при психических заболеваниях, а также с подозрением на психические расстройства (за исключением расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ) займутся медицинские и другие организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, которые имеют лицензию. В таких больницах, в частности, должны появиться:

кабинет медико-психологического консультирования;

кабинет медико-психологической помощи;

кабинет врача-психиатра (как взрослого, так и детского!);

кабинет врача-сексолога;

психотерапевтический кабинет.

Также в документ включены правила организации амбулаторного приема и стационара, линии «Телефон доверия», оказания паллиативной (облегчающей страдания и повышающей качество жизни!) помощи неизлечимо больным пациентам и медицинской помощи по психосоциальной реабилитации.

Сейчас госорганы проводят тестирование правового регулирования и работу по укомплектованию регионов.