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Здравоохранение

ChatGPT правильно поставил диагноз ребенку с редким заболеванием — до него это не смогли сделать 17 врачей!

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С 4 лет до 7 лет Алекс, страдавший от ряда проблем неизвестного происхождения: от мигреней до трудностей с дыханием, жил на болеутоляющих и жаропонижающих препаратах, пока его мать не обратилась к помощи искусственного интеллекта. ChatGPT проанализировал симптомы и верно определил, что у ребенка синдром фиксированного спинного мозга — редкое нейродегенеративное заболевание, которое, тем не менее, поддается лечению.

Amir Sajjad

Во время пандемии COVID-19 родители Алекса обратили внимание на то, что он испытывает странные хронические головные боли. Впоследствии к симптоматике добавились перепады настроения, замедление роста, скрежетание зубами, трудности с дыханием и даже волочение ноги.

Алекс прошел большой медицинский маршрут — посетил ортодонта, отоларинголога, нескольких педиатров, детского и взрослого терапевта, ортопеда и даже нейрохирурга. Определить, в чем причина болезненного состояния ребенка они не смогли, а назначенное лечение дало лишь временный результат. В итоге мама мальчика Кортни загрузила всю медицинскую информацию в ChatGPT, который предположил, что у Алекса синдром фиксированного спинного мозга (СФСМ). Он возникает, когда ткань спинного мозга образует прикрепления, которые ограничивают его движение. Аномальное прикрепление спинного мозга к позвоночному каналу ограничивает кровоток по мере роста человека — это приводит к онемению, боли, мышечной слабости и проблемам с контролем движений.

Выводы чат-бота подтвердил следующий нейрохирург, к которому обратилась семья Алекса. Он уточнил, что тип патологии, обнаруженной у ребенка считается  «скрытым», тесно связанным с врожденным заболеванием позвоночника spina bifida occulta.

После этого мама Алекса вступила в группу родителей, у детей которых диагностирован СФСМ, чтобы делиться информацией и оказывать друг другу поддержку. Алексу сделали операцию и сейчас он восстанавливается после нее.

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