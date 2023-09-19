ChatGPT правильно поставил диагноз ребенку с редким заболеванием — до него это не смогли сделать 17 врачей!

Во время пандемии COVID-19 родители Алекса обратили внимание на то, что он испытывает странные хронические головные боли. Впоследствии к симптоматике добавились перепады настроения, замедление роста, скрежетание зубами, трудности с дыханием и даже волочение ноги.

Алекс прошел большой медицинский маршрут — посетил ортодонта, отоларинголога, нескольких педиатров, детского и взрослого терапевта, ортопеда и даже нейрохирурга. Определить, в чем причина болезненного состояния ребенка они не смогли, а назначенное лечение дало лишь временный результат. В итоге мама мальчика Кортни загрузила всю медицинскую информацию в ChatGPT, который предположил, что у Алекса синдром фиксированного спинного мозга (СФСМ). Он возникает, когда ткань спинного мозга образует прикрепления, которые ограничивают его движение. Аномальное прикрепление спинного мозга к позвоночному каналу ограничивает кровоток по мере роста человека — это приводит к онемению, боли, мышечной слабости и проблемам с контролем движений.

Выводы чат-бота подтвердил следующий нейрохирург, к которому обратилась семья Алекса. Он уточнил, что тип патологии, обнаруженной у ребенка считается «скрытым», тесно связанным с врожденным заболеванием позвоночника spina bifida occulta.

После этого мама Алекса вступила в группу родителей, у детей которых диагностирован СФСМ, чтобы делиться информацией и оказывать друг другу поддержку. Алексу сделали операцию и сейчас он восстанавливается после нее.

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