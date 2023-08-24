Что такое врожденное расщепление позвоночника? И как в Петербурге оказывают уникальную помощь людям с диагнозом spina bifida?

Что такое spina bifida

Возможно многие впервые слышат про подобный диагноз, но каждый год в России с ним рождается около 2000 детей. Spina bifida (Спина бифида) является тяжелым врожденным дефектом позвоночника — это спинномозговая грыжа, которая развивается у ребенка еще в утробе матери, и проявляется, как правило, в неполном закрытии нервной трубки на ранних стадиях эмбрионального развития.

Один из основных факторов риска развития заболевания — недостаток фолиевой кислоты в организме беременной женщины.

Патология встречается в соотношении 1 к 1000 беременностей. Поскольку spina bifida может быть выявлена на ранних сроках беременности, ее обнаружение позволяет начать подготовку и планировать лечение уже на этапе ожидания ребенка. При ранней диагностике (до 22 недель беременности), у женщины есть три пути решения. Первый — внутриутробная операция по коррекции спинномозговой грыжи, второй — соответствующая операция сразу после рождения ребёнка (с установкой шунта при необходимости, чтобы не развивалась гидроцефалия), третий — прерывание беременности по медицинским показаниям. При более позднем выявлении-лишь последние два пункта. Именно поэтому об этом диагнозе важно знать и говорить.

К счастью, spina bifida не влияет на продолжительность жизни и на сохранность интеллекта при условии прохождения медицинских осмотров и соблюдения рекомендаций по обследованиям и профилактике. Но людям с заболеванием действительно приходится сложнее. Дети могут посещать детский сад и учиться в школе, посещать разные кружки и секции, но необходима доступная среда: обеспечение необходимыми техническими средствами реабилитации (ТСР), специальная подготовка персонала учреждения к работе с детьми с особенностями здоровья для обеспечения их безопасности и комфорта. На протяжении всей жизни людям со spina bifida необходимо медицинское сопровождение, инклюзия в образовании и трудоустройстве и просто поддержка, чтобы они могли жить полноценной жизнью, но их жизнь не стоит на месте, и они продолжают развиваться и бороться. Получают высшее образование, занимаются спортом, создают семьи и рожают детей, а также вносят свой вклад в экономику страны.

Сегодня все больше врачей работают с данной патологией, но часто встречаются истории постановки неутешительных прогнозов для беременности. Это связано с незнанием того, что с заболеванием можно полноценно жить, развиваться и достигать высот благодаря внутриутробной операции, которую сегодня проводят бесплатно по ОМС в двух клиниках страны:

Научном центре акушерства и гинекологии имени В.И. Кулакова Минздрава России; Клиническом частном госпитале «Лапино».

Современные методы диагностики, оперативного вмешательства и медицинской поддержки позволяют обеспечить лучшее качество жизни людей, которые родились со spina bifida: у многих детей после операции даже нет инвалидности. В случаях, когда диагноз spina bifida устанавливается позднее (ближе к третьему триместру) беременности, подход к лечению различается. Внутриутробная операция может быть недоступной или нежелательной по определенным медицинским показаниям. Если решено отложить операцию до послеродового периода, следует понимать, что последствия могут быть более серьезными. В таких случаях количество операций, необходимых после рождения, может увеличиться, и пациенту могут потребоваться последующие ликворошунтирующие операции для обеспечения правильного оттока спинномозговой жидкости. После рождения дети с диагнозом spina bifida должны постоянно консультироваться с врачами и наблюдаться у специалистов.

Елена Белоногова врач-педиатр и невролог Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ «В основном, ко мне обращаются с задержкой физического развития, с проблемами кожи, с нарушением питания, спрашивают про профилактику избыточного веса, интересуются и о проблемах мочеиспускания и кишечника. Как к врачу-неврологу поступают запросы по болевому синдрому, сколиозу, гидроцефалии, нарушении чувствительности в конечностях, судорогах. Для успешной профилактики заболевания и лечения требуется высокая осведомленность, профилактика заболевания, начиная с момента планирования беременности, генетическое консультирование, прием фолиевой кислоты (если нет противопоказаний), регулярные визиты к врачу во время беременности, здоровый и подвижный образ жизни».

При этом, как отмечает врач, на базе клиники им. Н.И. Пирогова в Санкт-Петербурге сегодня создан междисциплинарный консилиум spina bifida: «Мы собрали уникальных в этом направлении специалистов: врача-нейрохирурга, уролога, ортопеда, специалиста по техническим средствам, клинического психолога, невролога, педиатра, офтальмолога. За счет этого помощь для таких детей в клинике многопрофильная, с фокусом на ортопедию».