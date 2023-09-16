СМИ: в России заканчивается антидепрессант «Прозак»

В сетях аптек заявили о нехватке антидепрессанта «Прозак». Об этом сообщает РБК. Лекарства нет на складе, последняя поставка была в июне, и когда будет следующая, неизвестно. В саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» подтвердили, что лекарство отсутствует у поставщиков. Сейчас распродаются остатки.

«Прозак» назначают для лечения депрессий, обсессивно-компульсивных расстройств, нервных булимий. Отличие «Прозака» от уже существовавших тогда антидепрессантов заключалось в том, что он не вызывал побочных эффектов, в частности, со стороны сердечно-сосудистой системы, за счет чего препарат можно было принимать продолжительное время.

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