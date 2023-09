Один из лучших препаратов от гепатита С (у него нет аналогов) уходит из России! Насколько это критично и как теперь лечить вирус?

Что такое гепатит С?

Гепатит C — инфекционно-воспалительное заболевание печени, возбудителем которого выступает одноименный вирус. При этом заболевании здоровые ткани печени заменяются соединительной тканью, в результате чего орган перестает нормально работать. Гепатит C не всегда проявляет себя яркими симптомами, поэтому человек длительное время может даже не подозревать о болезни. Без лечения постоянное воспаление клеток печени способно спровоцировать в органе злокачественную опухоль. Другим последствием гепатита C может стать цирроз.

Как гепатит С передается?

Вирус не передается по наследству. Единственный путь заражения — через кровь инфицированного человека. Принято считать, что чаще всего гепатит C диагностируют у людей с наркозависимостью. Отчасти это так, но все-таки с болезнью могут столкнуться даже люди, далекие от вредных привычек. Вирус может попасть в организм во время медицинских процедур, маникюра или татуажа, если их проводят плохо простерилизованными многоразовыми инструментами. Шанс заразиться есть и через предметы личной гигиены, которыми пользовался инфицированный человек. В крайне редких случаях заражение происходит при родах или переливании донорской крови.

Болезнь лечится, или пациенты на терапии пожизненно?

Гепатит C хорошо поддается лечению даже в хронической форме. Современные препараты позволяют достичь фактически стопроцентного выздоровления. Курс не слишком продолжителен и составляет 3 месяца. Пожизненная терапия при этом не требуется. Человек может жить полноценно без необходимости постоянно пить таблетки.

Почему так ценится препарат «Зепатир»?

«Зепатир» — разработка американской компании MSD. Лекарство считается одним из лучших средств для лечения гепатита C. Его главное достоинство — комбинация современных противовирусных компонентов: гразопревира и элбасвира. Эти вещества проникают внутрь вируса и уничтожают его на молекулярном уровне.

Что будет после 2024 года, когда препарат уйдет с рынка?

Каким бы эффективным ни был «Зепатир», единственным в своем роде он все же не является. В России его аналогов пока нет, но зато они есть в других странах, например в Индии и Египте. Они ничем не уступают «Зепатиру» по результативности, стоят в несколько раз дешевле, и перебои с поставками им не грозят. Я уже давно назначаю своим пациентам эти средства, и вполне доволен результатами лечения.

К слову о разработке российских аналогов. «Лекарственный препарат "Зепатир" находится под патентом на территории РФ до марта 2030 года. По оперативной информации, несколько отечественных предприятий осуществляют разработку воспроизведенного лекарственного препарата», — сообщает пресс-служба Минпромторга.