В Госдуме предложили страховать россиян от врачебных ошибок

«Введение подобной системы страхования позволит упростить выплату компенсации пациентам, пострадавшим в результате неправильных действий врачей, а также их родственникам. Кроме того, это позволит добиться снижения количества врачебных ошибок, допущенных из-за недостаточной квалификации или халатности», — говорится в проекте документа Об этом сообщают «Известия». За персонал государственных больниц предлагается заплатить федеральному бюджету. А в случае с частными клиниками страховые взносы должны будут оплачивать сами лечебные учреждения.

Кроме того, предлагается ввести обязательное страхование жизни и здоровья самих медработников. Как отмечается в документе, это позволит обеспечить врачам и санитарам достойное лечение в случаях, когда они при исполнении профессионального долга заразились каким-либо заболеванием или получили травму.

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