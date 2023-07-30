Российские ученые разработали новую технологию лечения раковых клеток

Такой способ придумали российские специалисты НИТУ МИСИС вместе с коллегами из НИЯУ МИФИ и ИЗМИ РАН. «Сейчас наночастицы магнитита получают с помощью осаждения из газовой фазы или химическими методами. При этом в них неизбежно образуются примеси, поэтому, чтобы получить эффект нагрева, необходимо воздействовать на них магнитным полем большей частоты и большей мощности. Из-за этого человек испытывает очень сильный дискомфорт. Особенно уязвим организм, ослабленный болезнью», — рассказал доцент кафедры металлургии стали, новых производственных технологий и защиты металлов НИТУ МИСИС Василий Баутин.

В качестве основных достоинств называют снижение стоимости и дискомфорта лечения. «За счет снижения концентрации магнетита лечение становится значительно дешевле. Частицы сами по себе очень дорогие. 1 г стоит до сотни тысяч долларов. Суспензия с 5 мг стоит от 60 тыс. до 150 тыс. рублей. Для терапии опухоли объемом 1 куб. см потребуется 10—15 таких суспензий. Это 1 млн рублей», — подчеркнул эксперт.

Но создатели уточняют, что данный вид терапии нельзя использовать для всех видов злокачественных образований, поскольку она оказывает лишь локальное действие.

В СПбГУ создали технологию, которая позволит лечить опухоль без хирургического вмешательства. В основе исследований лежит принцип генной терапии.