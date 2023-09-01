Что меняется в здравоохранении с 1 сентября? Скорая помощь правда теперь станет платной?

Станет ли неотложная помощь платной?

Нет, не станет. Неопределенность возникла из-за того, что в старых правилах был прямо прописан запрет на взимание оплаты за оказание неотложной и экстренной помощи, а в новых правилах фраза про неотложную помощь отсутствует. Коллизию разрешил Минздрав в своем заявлении, сказав, что «все виды медицинской помощи — в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий».

Какие услуги станут платными?

Установлен закрытый перечень ситуаций, когда больница, оказывающая помощь по ОМС, может оказывать платные услуги — в частности, это касается случаев, когда:

не по жизненным (или иным) показаниям, а по собственному желанию и инициативе пациента проводятся процедуры, устанавливается индивидуальный пост медицинского наблюдения;

назначаются и применяются лекарства и специализированное питание, не закупаемые на бюджетные средства;

оказывается помощь гражданам иностранных государств, лицам без гражданства и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории, за исключением лиц, застрахованных по ОМС, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

При этом нельзя забывать, что врачи оказывают помощь в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которое утверждается Минздравом России, соответствующими клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи. И на какой бы основе помощь ни оказывалась — бесплатной или платной, должно соблюдаться требование о получении направления врача на процедуру. Оно нужно не всегда (например, многие анализы можно сдавать свободно), но вот такие процедуры как УЗИ исключительно по желанию человека не делаются даже в частных клиниках.

При этом не изменилось обязательное требование о том, что заключая договор на оказание платной помощи, клиники должны доступно объяснить человеку, что эту же помощь он может получить бесплатно в рамках программы госгарантий, и рассказать о предельных сроках ожидания помощи в таком случае.

! Если это не противоречит закону, разрешено оказывать платную медицинскую помощь анонимно. Раньше было не совсем понятно, можно ли это делать, учитывая, что в договоре должны были быть отражены паспортные данные пациента.

Какие обязанности появились у медицинских организаций?

Здесь есть важное и полезное нововведение. По новым правилам больница обязана выдать по требованию пациента следующие документы:

копию договора об оказании медицинских услуг с приложениями и дополнительными соглашениями к нему;

справку об оплате медицинских услуг по установленной форме;

рецептурный бланк с проставленным штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика», заверенный подписью и личной печатью врача, печатью медицинской организации;

документы установленного образца, подтверждающие оплату лекарств.

Другой интересный нюанс — теперь медицинские организации также обязаны предоставлять пациентам сведения, позволяющие идентифицировать имплантированное в организм медицинское изделие (если проводилось такое вмешательство).